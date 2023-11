Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: ¿Cuánto hemos avanzado en la materia?

c68e2b0832

6335a70a0f

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca concientizar en torno a esta problemática que afecta a las mujeres. En conversación con Radio Universidad de Chile, las expertas en materia de equidad de género y feminismo, reflexionaron en torno a las los avances en esta materia, así como en los factores que han llevado a agudizar las violencias de género. En torno a este tema, la vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Camila Olmos señaló que “es importante que reconozcamos que por ser mujeres nos vemos afectadas en distintas formas de violencia en ámbitos laborales, en las familias, también el de pareja, y es súper lamentable, porque la sociedad justifica muchas veces esto, alimentando esta creencia errónea de que los hombres tienen este derecho de controlar la libertad o la vida de nosotras las mujeres”. Además, indicó que “es importante recordar que la mayor muestra de violencia que se vive actualmente son los femicidios”. A su vez, la vocera explicó que “existen distintos tipos de violencia hacia la mujer, como la división sexual del trabajo, la carga desproporcionada de los cuidados reproductivos sobre las mujeres, o la persistente desigualdad de género que limita las oportunidades de éxito desde las niñeces. También está la violencia simbólica, que está arraigada desde la temprana edad, y que enseña a las niñas a la postergación, como si fuera algo normal. Esto es algo que se debe erradicar”. Añadió que “tampoco puedo dejar de mencionar la violencia obstétrica, que es una lucha que llevan las distintas organizaciones feministas, y que es por tener un parto respetado; o la discriminación hacia las mujeres indígenas y migrantes, donde la pérdida de sus lenguas maternas significa la pérdida de su historia”. Otra de las preocupaciones que plantea Olmos es “la falta de credibilidad hacia las mujeres que denuncian violencia, incluso en casos recientes como el de Jordhy Thompson o Matías Fernández, donde se pone en duda la palabra de las víctimas, y eso es súper preocupante, porque es algo que está arraigado en la sociedad, el poner en duda la palabra de la víctima”. La integrante de la Coordinadora Feminista 8 M aseguró que durante el período de cuarentenas debido a la pandemia, existió un aumento de la violencia contra la mujer. “Hay cifras que demuestran que la violencia ha escalado, y se puede ver incluso en las redes sociales”, comentó. En ese sentido, la socióloga, investigadora, y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés señaló que “hoy tenemos lo que es la violencia digital, que no reconoce contextos sociales, y es de las situaciones que están viviendo muchas mujeres, como acoso de distinto tipo, violencia, invasión con imágenes sexuales no solicitadas, entre otros. Entonces es como un padrón que se da como un abanico desde la violencia en el mundo real, en los espacios colectivos, en el ámbito laboral, digital, etc.”. Avances en materia de eliminación de la violencia contra la mujer Con respecto a los avances en materia de la eliminación de la violencia contra la mujer, se encuentra la Ley Nº 21.565 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio. Sobre este punto, Teresa Valdés indicó que “desde que se instaló el movimiento de mujeres que puso el tema en la agenda pública, desde los años 80 en adelante, progresivamente ha habido leyes que se han ido perfeccionando. Pero está pendiente la ley de violencia integral que aborda integralmente la violencia, y cómo requiere un abordaje preventivo en muchos planos”. Por su parte, Camila Olmos declaró que desde la Coordinadora Feminista 8 M, creen “que se ha avanzado, sin embargo, pensamos que falta mucho aún. Exigimos que el Estado sea quien nos proteja, y mucho más que protección, se demandan políticas públicas que no sólo sancionen e investiguen, sino que también puedan prevenir las diversas formas de violencia a las que nos enfrentamos día a día”. “La violencia contra la mujer tiene un impacto que es realmente devastador y que es generalizado en nuestro país y en la sociedad, y genera consecuencias que son terribles para las niñas, para las mujeres, para las madres, y para las migrantes. Es importante que destaquemos que la violencia hacia la mujer puede prevenirse y puede mitigarse, si es que los organismos correspondientes hacen su trabajo. Necesitamos que como sociedad tomemos conciencia de las repercusiones que la violencia machista implica”, añadió. Teresa Valdés sostuvo por su lado, que “la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha sido muy importante en los avances culturales y del rechazo hacia la violencia, y el despliegue de la red de atención a la mujer”. No obstante, aseguró que “cuando uno mira las cifras, todo se hace poco, no tienen recursos suficientes. Hay un trabajo social cultural que hacer que tiene que ver con los hombres, porque en general las políticas están principalmente dirigidas hacia las mujeres, y si no se trabaja con las pautas de conducta o con los conceptos de masculinidad respecto de las mujeres, y la verdad es que hay una barrera”. “Por eso es tan urgente la educación sexual integral, que tiene por objetivo fundamental generar condiciones de protección y de reconocimiento, de relaciones de respeto entre niños y niñas”, recalcó la socióloga. Lo mismo piensa Olmos, quien aseguró que “desde la temprana edad podemos ir construyendo un camino para que las nuevas masculinidades sean menos violentas, o erradicar por completo la violencia. Esa es la forma, no cuando la violencia ya está instalada”. Desde el plano literario, Monserrat Sepúlveda, autora del libro de relatos “¡Hasta mi mamá!”, que busca sensibilizar con respecto a las violencias del día a día de las mujeres, se refirió a la importancia de escribir sobre este tema. “El trabajar en temas de violencias de género se puede dar desde cualquier espacio, pero creo que hay algunos que están particularmente hechos para lograr impacto. Uno de esos es el mundo literario, y diría que recientemente en el país ha habido un aumento afortunado de literatura enfocado, ya sea, en derechos de mujeres, violencia de género y temáticas feministas, y creo que precisamente por eso sirve tanto seguir publicando y trayendo atención a la prevención de violencia de género, a través del medio literario. Creo que tiene un impacto particularmente fuerte: quien lee llega a su libro ya queriendo empatizar y queriendo entender”, sostuvo la escritora. Imagen de portada: Agencia UNO

Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca concientizar en torno a esta problemática que afecta a las mujeres. En conversación con Radio Universidad de Chile, las expertas en materia de equidad de género y feminismo, reflexionaron en torno a las los avances en esta materia, así como en los factores que han llevado a agudizar las violencias de género. En torno a este tema, la vocera de la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Camila Olmos señaló que “es importante que reconozcamos que por ser mujeres nos vemos afectadas en distintas formas de violencia en ámbitos laborales, en las familias, también el de pareja, y es súper lamentable, porque la sociedad justifica muchas veces esto, alimentando esta creencia errónea de que los hombres tienen este derecho de controlar la libertad o la vida de nosotras las mujeres”. Además, indicó que “es importante recordar que la mayor muestra de violencia que se vive actualmente son los femicidios”. A su vez, la vocera explicó que “existen distintos tipos de violencia hacia la mujer, como la división sexual del trabajo, la carga desproporcionada de los cuidados reproductivos sobre las mujeres, o la persistente desigualdad de género que limita las oportunidades de éxito desde las niñeces. También está la violencia simbólica, que está arraigada desde la temprana edad, y que enseña a las niñas a la postergación, como si fuera algo normal. Esto es algo que se debe erradicar”. Añadió que “tampoco puedo dejar de mencionar la violencia obstétrica, que es una lucha que llevan las distintas organizaciones feministas, y que es por tener un parto respetado; o la discriminación hacia las mujeres indígenas y migrantes, donde la pérdida de sus lenguas maternas significa la pérdida de su historia”. Otra de las preocupaciones que plantea Olmos es “la falta de credibilidad hacia las mujeres que denuncian violencia, incluso en casos recientes como el de Jordhy Thompson o Matías Fernández, donde se pone en duda la palabra de las víctimas, y eso es súper preocupante, porque es algo que está arraigado en la sociedad, el poner en duda la palabra de la víctima”. La integrante de la Coordinadora Feminista 8 M aseguró que durante el período de cuarentenas debido a la pandemia, existió un aumento de la violencia contra la mujer. “Hay cifras que demuestran que la violencia ha escalado, y se puede ver incluso en las redes sociales”, comentó. En ese sentido, la socióloga, investigadora, y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés señaló que “hoy tenemos lo que es la violencia digital, que no reconoce contextos sociales, y es de las situaciones que están viviendo muchas mujeres, como acoso de distinto tipo, violencia, invasión con imágenes sexuales no solicitadas, entre otros. Entonces es como un padrón que se da como un abanico desde la violencia en el mundo real, en los espacios colectivos, en el ámbito laboral, digital, etc.”. Avances en materia de eliminación de la violencia contra la mujer Con respecto a los avances en materia de la eliminación de la violencia contra la mujer, se encuentra la Ley Nº 21.565 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio. Sobre este punto, Teresa Valdés indicó que “desde que se instaló el movimiento de mujeres que puso el tema en la agenda pública, desde los años 80 en adelante, progresivamente ha habido leyes que se han ido perfeccionando. Pero está pendiente la ley de violencia integral que aborda integralmente la violencia, y cómo requiere un abordaje preventivo en muchos planos”. Por su parte, Camila Olmos declaró que desde la Coordinadora Feminista 8 M, creen “que se ha avanzado, sin embargo, pensamos que falta mucho aún. Exigimos que el Estado sea quien nos proteja, y mucho más que protección, se demandan políticas públicas que no sólo sancionen e investiguen, sino que también puedan prevenir las diversas formas de violencia a las que nos enfrentamos día a día”. “La violencia contra la mujer tiene un impacto que es realmente devastador y que es generalizado en nuestro país y en la sociedad, y genera consecuencias que son terribles para las niñas, para las mujeres, para las madres, y para las migrantes. Es importante que destaquemos que la violencia hacia la mujer puede prevenirse y puede mitigarse, si es que los organismos correspondientes hacen su trabajo. Necesitamos que como sociedad tomemos conciencia de las repercusiones que la violencia machista implica”, añadió. Teresa Valdés sostuvo por su lado, que “la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha sido muy importante en los avances culturales y del rechazo hacia la violencia, y el despliegue de la red de atención a la mujer”. No obstante, aseguró que “cuando uno mira las cifras, todo se hace poco, no tienen recursos suficientes. Hay un trabajo social cultural que hacer que tiene que ver con los hombres, porque en general las políticas están principalmente dirigidas hacia las mujeres, y si no se trabaja con las pautas de conducta o con los conceptos de masculinidad respecto de las mujeres, y la verdad es que hay una barrera”. “Por eso es tan urgente la educación sexual integral, que tiene por objetivo fundamental generar condiciones de protección y de reconocimiento, de relaciones de respeto entre niños y niñas”, recalcó la socióloga. Lo mismo piensa Olmos, quien aseguró que “desde la temprana edad podemos ir construyendo un camino para que las nuevas masculinidades sean menos violentas, o erradicar por completo la violencia. Esa es la forma, no cuando la violencia ya está instalada”. Desde el plano literario, Monserrat Sepúlveda, autora del libro de relatos “¡Hasta mi mamá!”, que busca sensibilizar con respecto a las violencias del día a día de las mujeres, se refirió a la importancia de escribir sobre este tema. “El trabajar en temas de violencias de género se puede dar desde cualquier espacio, pero creo que hay algunos que están particularmente hechos para lograr impacto. Uno de esos es el mundo literario, y diría que recientemente en el país ha habido un aumento afortunado de literatura enfocado, ya sea, en derechos de mujeres, violencia de género y temáticas feministas, y creo que precisamente por eso sirve tanto seguir publicando y trayendo atención a la prevención de violencia de género, a través del medio literario. Creo que tiene un impacto particularmente fuerte: quien lee llega a su libro ya queriendo empatizar y queriendo entender”, sostuvo la escritora. Imagen de portada: Agencia UNO