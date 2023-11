5b84a112e9

70c0c4afdb

Política seguridad Ministra Vallejo por ausencia de la oposición en mesa de seguridad: “El discurso es uno, pero las acciones son otras” La vocera de Gobierno destacó que el Ejecutivo ha creado distintos espacios de diálogo para avanzar en esta materia, pero "hay algunos que no quieren tomarlos". Así, llamó a la derecha a colaborar y no a obstruir la agenda legislativa. Bárbara Paillal Lunes 20 de noviembre 2023 15:27 hrs.

Compartir en

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la ausencia de la oposición en la mesa de diálogo con exautoridades de Interior, instancia que abordó la crisis de seguridad pública nacional. En esa línea, la vocera señaló que la inasistencia es una “contradicción” de parte del sector político que más ha criticado al Gobierno sobre las medidas adoptadas en esta materia. A la cita de esta jornada se restaron nuevamente los exministros Rodrigo Delgado (UDI) y Andrés Chadwich (UDI), al igual que los exsubsecretarios Juan Francisco Galli (RN) y Rodrigo Ubilla (RN). Por ello, la secretaria de Estado salió al paso de los cuestionamientos y declaró que “si no fuera por el diálogo que ha propiciado el Gobierno no tendríamos una agenda legislativa tan robusta como la hemos tenido, o sea, es el gobierno que más proyectos de ley en seguridad ha sacado y que sigue legislando la materia, esa realidad de haber sacado tantos proyectos de ley del Congreso no se debe a un atrincheramiento”. “Eso da cuenta y demuestra en los hechos que los espacios para el diálogo por parte del Gobierno están, lo que pasa es que hay algunos que no quieren tomar esos espacios y hay algunos que no quieren poner en tabla proyectos de ley tan importantes para concretar la expulsiones judiciales de migrantes que cometen delitos, entonces en esto tenemos que tener una posición alineada con el discurso contra la delincuencia”, apuntó. Asimismo, detalló que “si el discurso es uno, pero las acciones son otras entonces no vamos a avanzar, si nos piden diálogos pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar, si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delito, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, entonces nos vamos a avanzar. Aquí queremos coherencia”. “Es lamentable que se insista solo en la crítica, solo las publicaciones por redes sociales y no se esté a disposición de sentarse a trabajar, a legislar en esta materia”, cuestionó. En ese sentido, reiteró que “es una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar. No sé si me explico, pero es absurdo. Si hay un espacio acá en La Moneda misma con las autoridades de interior para conversar en materia de seguridad, abierto por el Gobierno, y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar así no se puede”. “Estamos avanzando, por cierto que falta porque la gente todavía vive inseguridad porque sigue siendo un problema, pero por eso necesitamos avanzar aún más y para avanzar aún más, necesitamos la colaboración de la oposición, no la obstrucción legislativa y no la ausencia en el diálogo que ha propiciado el Gobierno para avanzar”, concluyó.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este lunes a la ausencia de la oposición en la mesa de diálogo con exautoridades de Interior, instancia que abordó la crisis de seguridad pública nacional. En esa línea, la vocera señaló que la inasistencia es una “contradicción” de parte del sector político que más ha criticado al Gobierno sobre las medidas adoptadas en esta materia. A la cita de esta jornada se restaron nuevamente los exministros Rodrigo Delgado (UDI) y Andrés Chadwich (UDI), al igual que los exsubsecretarios Juan Francisco Galli (RN) y Rodrigo Ubilla (RN). Por ello, la secretaria de Estado salió al paso de los cuestionamientos y declaró que “si no fuera por el diálogo que ha propiciado el Gobierno no tendríamos una agenda legislativa tan robusta como la hemos tenido, o sea, es el gobierno que más proyectos de ley en seguridad ha sacado y que sigue legislando la materia, esa realidad de haber sacado tantos proyectos de ley del Congreso no se debe a un atrincheramiento”. “Eso da cuenta y demuestra en los hechos que los espacios para el diálogo por parte del Gobierno están, lo que pasa es que hay algunos que no quieren tomar esos espacios y hay algunos que no quieren poner en tabla proyectos de ley tan importantes para concretar la expulsiones judiciales de migrantes que cometen delitos, entonces en esto tenemos que tener una posición alineada con el discurso contra la delincuencia”, apuntó. Asimismo, detalló que “si el discurso es uno, pero las acciones son otras entonces no vamos a avanzar, si nos piden diálogos pero al mismo tiempo no vienen a dialogar, no vamos a avanzar, si nos piden expulsiones de migrantes que cometen delito, pero al mismo tiempo no se ponen en tabla proyectos fundamentales para acelerar y concretar esas expulsiones, entonces nos vamos a avanzar. Aquí queremos coherencia”. “Es lamentable que se insista solo en la crítica, solo las publicaciones por redes sociales y no se esté a disposición de sentarse a trabajar, a legislar en esta materia”, cuestionó. En ese sentido, reiteró que “es una contradicción que se pida diálogo, pero no se venga a dialogar. No sé si me explico, pero es absurdo. Si hay un espacio acá en La Moneda misma con las autoridades de interior para conversar en materia de seguridad, abierto por el Gobierno, y la oposición dice que no hay diálogo y no viene a dialogar así no se puede”. “Estamos avanzando, por cierto que falta porque la gente todavía vive inseguridad porque sigue siendo un problema, pero por eso necesitamos avanzar aún más y para avanzar aún más, necesitamos la colaboración de la oposición, no la obstrucción legislativa y no la ausencia en el diálogo que ha propiciado el Gobierno para avanzar”, concluyó.