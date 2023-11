27fb0f28ad

Nacional “Aunque sea el Real Madrid, no puede salir”: El portazo de Orellana a posible partida de Jordhy Thompson al extranjero A pesar de que el jugador está con arraigo nacional, en Colo Colo ya evalúan las ofertas para liberarse del delantero. La Fiscalía Oriente mantiene la investigación sobre el caso del deportista y éste continúa con arresto domiciliario nocturno. Diario UChile Jueves 23 de noviembre 2023 18:16 hrs.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, volvió a lanzar sus dardos contra Jordhy Thompson. El, por ahora, jugador de Colo Colo está cumpliendo con las medidas cautelares luego de que su expareja denunciara las agresiones sufridas de su parte. Pese al arraigo nacional que recae sobre él, en las últimas horas se ha rumoreado con la posibilidad de que parta al extranjero. Diferentes medios deportivos informaron que el delantero es seguido desde Rusia y Ecuador. Sobre la misma, señalaron que Blanco y Negro se abrió a la opción de venderlo lo antes posible al extranjero, considerando los problemas que Jordhy Thompson ha significado para el club. En el marco del lanzamiento del plan “No estamos solas, Unidas Contra la Violencia” la titular de la cartera de la Mujer fue clara respecto a la imposibilidad que tendría el jugador de dejar el país. “Los contratos entre privados, como lo son los contratos de fútbol, no están por encima de la ley. Existiendo una medida de arraigo nacional, simplemente la persona no puede salir del país. (El cambio de dependencia) no extingue la responsabilidad penal ”, señaló la ministra Orellana. Jordhy Thompson mantiene contrato vigente con Colo Colo hasta fin del 2024. El club todavía analiza las ofertas sobre el delantero, todo mientras el jugador está apartado del plantel y sin goce de sueldo. La ministra de la Mujer enfatizó que el estatus de jugador de fútbol, y la posibilidad que esto conlleva de ser vendido a un equipo fuera del país , no supone ningún tipo de privilegio en materia legal. “El ser jugador de fútbol, el tener contrato con un equipo internacional, no hace estar por encima de la ley vigente. Aunque sea el Real Madrid, no puede salir”, sentenció Orellana. De momento, la Fiscalía Oriente mantiene su investigación contra Jordhy Thompson. Aparte del arraigo nacional, el jugador debe cumplir con arresto domiciliario nocturno y tiene prohibido acercarse a más de 200 metros de la víctima. Cabe recordar que el deportista nacional fue formalizado por femicidio frustrado tras golpear, morder e intentar asfixiar a su pareja el pasado 6 de noviembre. Fotos: Agencia Aton.

