Educación Subsecretario Orellana a estudiantes que dan la PAES: “No se juegan la vida en esta rendición” Las autoridades valoraron el cambio que ha significado pasar de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) a la Prueba de Acceso a la Educación Superior en los últimos años. En este proceso cerca de 287 mil personas darán la prueba de admisión. Camilo Vega Martinez Lunes 27 de noviembre 2023 16:14 hrs.

Este lunes 27 de noviembre se dio inicio a la rendición de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) regular, de cara al proceso de admisión 2024. Hasta el miércoles 29 los y las estudiantes de Chile darán esta prueba en busca del acceso a la educación superior. Según estimó el Ministerio de Educación son cerca de 287 mil personas quiénes rendirán la PAES en esta oportunidad, quiénes egresaron de enseñanza media el 2022 (aplicación de invierno), y el 2023 (aplicación regular), son parte del grupo que dará la prueba. Además, se incluye a personas extranjeras con estudios de enseñanza media reconocidos en Chile. En la previa de la primera de las pruebas, la de competencia Matemática 2, el subsecretario de Educación, Víctor Orellana, encabezó el inicio del proceso. La autoridad visitó el Liceo Eugenio Pereira Salas en compañía de la directora del DEMRE, Leonor Varas y el alcalde de la comuna Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. El subsecretario de Educación destacó el cambio que ha significado pasar de la PSU a la PAES en los últimos años. “Les deseamos a todos el mayor de los éxitos, que estén tranquilos y confíen en sus capacidades, ya que no se juegan la vida en esta rendición, porque hay que considerar que la PAES es solo una de múltiples etapas que existen en el camino a la educación superior. Con los cambios implementados en el último tiempo, las y los estudiantes tendrán la posibilidad de rendir la PAES en varias ocasiones y mejorar sus resultados progresivamente”, comentó en la instancia. Por su parte, el alcalde de Pedro Aguirre Cerda recalcó lo positivo del nuevo mecanismo de acceso a la educación superior, pero realizó también un llamado a disminuir las diferencias entre la educación pública y privada. “Sabemos que esta prueba de acceso a la universidad ha representado una mejora en la forma en que se aplica este instrumento. No solo mide conocimiento, sino que otras capacidades para enfrentar la educación superior. Todavía queda un desafío importante que es superar la brecha en los resultados entre estudiantes de escuelas particulares y en escuelas públicas”, apuntó. En la instancia, las autoridades fueron consultadas por el estado de la educación en Chile de cara a la rendición de la PAES. En ese contexto, la directora del DEMRE enfatizó que esta prueba no mide el nivel educacional en el país. “Esta prueba, que nos hemos esforzado por mejorarla, hay cosas que no hace. No evalúa la calidad de los colegios, de la educación. Para eso está el SIMCE. La PAES tiene que ser justa. Es para ordenar las filas de postulantes que se hacen frente a vacantes de carreras muy selectivas”, indicó Leonor Varas. “La diferencia con la PSU es que (la PAES) una prueba que no solo evalúa conocimiento, sino que el saber hacer, las competencias, habilidades. Para hacer eso redujimos los contenidos. Porque la prueba no está para evaluar la educación”, agregó. Además, la directora del DEMRE aplaudió la cantidad de personas privadas de libertad que tendrán la posibilidad de dar la PAES este año. “Más de 11 mil personas en situación de discapacidad y/o con necesidades educativas especiales podrán rendir las pruebas con ajustes otorgados por un comité técnico interdisciplinario, lo que reafirma nuestro compromiso de brindar las condiciones para que todas y todos rindan la PAES de la mejor forma posible”, cerró. Foto de portada: Agencia Aton

