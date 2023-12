41ce12c022

6e8d906683

Justicia Nacional Política “No hay nada que ocultar”: Gobierno niega haber recibido informe de exseremi de Antofagasta Montes ya instruyó al actual seremi de Vivienda de la región investigar la existencia de algún registro sobre el documento. En tanto, Vallejo acusó que la declaración de Carlos Contreras se ejecuta en el marco de una "estrategia jurídica". Bárbara Paillal Viernes 1 de diciembre 2023 15:31 hrs.

Compartir en

Este viernes se llevó a cabo un nuevo consejo de gabinete mensual en el Palacio de La Moneda sin la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien suspendió sus actividades por un cuadro gripal. La instancia estuvo marcada por la aprobación del Presupuesto 2024 y la conformación del gabinete pro crecimiento. Sin embargo, el Gobierno se volcó a responder por los coletazos tras las declaraciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. A través de una declaración pública, el exseremi aseguró que el 7 de junio Presidencia habría recibido un informe que daba cuenta del convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, versión que contraviene lo afirmado por el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Dado que en su comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Caso Convenios afirmó haber tenido conocimiento de un “rumor” hasta esa fecha y que el Presidente Boric se enteró el 16 de junio. Tras el encuentro de las autoridades de Gobierno, el titular de Vivienda, Carlos Montes, señaló que el tema no fue abordado en el consejo de gabinete y que, hasta entonces, tampoco ha sostenido conversación alguna con Miguel Crispi ni con el Presidente sobre la materia. No obstante, Montes sostuvo desconocer si lo declarado por Contreras es efectivo. “Yo me atengo a la información que tengo. Yo conocí el día 16 de junio de esto y el Gobierno en la fecha que se han dado”, declaró. “Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera desde Antofagasta hacia la Presidencia y si la Presidencia dice que no es así, yo creo completamente”, añadió. En esa línea, informó que ya instruyó al actual seremi de Vivienda de Antofagasta, Hernán Rodríguez, investigar la existencia de algún registro sobre el documento aludido. En relación al allanamiento del Minvu, Montes tildó de una “gran exageración” las repercusiones tras las diligencias del Ministerio Público. El secretario de Estado insistió que la situación fue un hecho aislado y producto de un oficio que se “enredó” en el camino.”Ese oficio que no se respondió, era la historia laboral dentro del ministerio del señor Bastidas (exfuncionario), eso era todo y además descubrimos que eso lo habíamos enviado antes“, detalló. Consultado por su estado emocional luego de los sucesos, Montes transparentó que “esto me duele, me afecta, pero asumo los problemas, no es primera vez en la vida que me tocan problemas y yo quiero ayudar a resolver este tema. Esto es doloroso primero que nada porque esto de que se hable del Ministerio de la Vivienda como un ministerio lleno de enredos, no es justo“. Ministra Vallejo: “No hay nada que ocultar” El abogado representante del jefe de asesores del Segundo Piso, Guillermo Chahuán, por medio de una declaración pública aseguró que la presentación de Miguel Crispi ante la CEI Caso Convenios “se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado“. Al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó lo indicado por el jurista y apuntó a “especulaciones” levantadas por el exseremi. “Aquí hay una persona que está imputada, que tiene probablemente una estrategia jurídica. Por lo tanto, no sacamos nada a esta altura de entrar en dimes y diretes, declaraciones cruzadas o especulaciones”, apuntó. “Ya el jefe de asesores expuso durante tres horas ante el Congreso Nacional, toda la información que sucedió, cómo fue que llegó esta noticia al Palacio de La Moneda y qué pasó después. Entonces, la verdad es que el resto ya es solamente especulación y un asunto de creencias“, recalcó. En relación a una posible remoción de Miguel Crispi, Vallejo insistió que el Jefe de Estado es quien debe definir las modificaciones a su gabinete y si eso no ha pasado es “porque efectivamente cuentan con la confianza y el respaldo del Presidente“. “Hemos sido sumamente constantes y claros en la respuesta, no hay nada que ocultar. La información está entregada sobre cómo fueron los tiempos, cómo se fueron conociendo los hechos, cómo se fueron profundizando en el conocimiento de los hechos y además todas las acciones que se desplegaron desde el primer momento cuando se tomó nota y conocimiento de la gravedad de estos hechos, o sea, por lo administrativo, por lo judicial, en lo político y en lo legislativo”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON

Este viernes se llevó a cabo un nuevo consejo de gabinete mensual en el Palacio de La Moneda sin la presencia del Presidente Gabriel Boric, quien suspendió sus actividades por un cuadro gripal. La instancia estuvo marcada por la aprobación del Presupuesto 2024 y la conformación del gabinete pro crecimiento. Sin embargo, el Gobierno se volcó a responder por los coletazos tras las declaraciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras. A través de una declaración pública, el exseremi aseguró que el 7 de junio Presidencia habría recibido un informe que daba cuenta del convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, versión que contraviene lo afirmado por el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi. Dado que en su comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) del Caso Convenios afirmó haber tenido conocimiento de un “rumor” hasta esa fecha y que el Presidente Boric se enteró el 16 de junio. Tras el encuentro de las autoridades de Gobierno, el titular de Vivienda, Carlos Montes, señaló que el tema no fue abordado en el consejo de gabinete y que, hasta entonces, tampoco ha sostenido conversación alguna con Miguel Crispi ni con el Presidente sobre la materia. No obstante, Montes sostuvo desconocer si lo declarado por Contreras es efectivo. “Yo me atengo a la información que tengo. Yo conocí el día 16 de junio de esto y el Gobierno en la fecha que se han dado”, declaró. “Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera desde Antofagasta hacia la Presidencia y si la Presidencia dice que no es así, yo creo completamente”, añadió. En esa línea, informó que ya instruyó al actual seremi de Vivienda de Antofagasta, Hernán Rodríguez, investigar la existencia de algún registro sobre el documento aludido. En relación al allanamiento del Minvu, Montes tildó de una “gran exageración” las repercusiones tras las diligencias del Ministerio Público. El secretario de Estado insistió que la situación fue un hecho aislado y producto de un oficio que se “enredó” en el camino.”Ese oficio que no se respondió, era la historia laboral dentro del ministerio del señor Bastidas (exfuncionario), eso era todo y además descubrimos que eso lo habíamos enviado antes“, detalló. Consultado por su estado emocional luego de los sucesos, Montes transparentó que “esto me duele, me afecta, pero asumo los problemas, no es primera vez en la vida que me tocan problemas y yo quiero ayudar a resolver este tema. Esto es doloroso primero que nada porque esto de que se hable del Ministerio de la Vivienda como un ministerio lleno de enredos, no es justo“. Ministra Vallejo: “No hay nada que ocultar” El abogado representante del jefe de asesores del Segundo Piso, Guillermo Chahuán, por medio de una declaración pública aseguró que la presentación de Miguel Crispi ante la CEI Caso Convenios “se ajusta plenamente a los hechos: no recibió el informe señalado“. Al respecto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó lo indicado por el jurista y apuntó a “especulaciones” levantadas por el exseremi. “Aquí hay una persona que está imputada, que tiene probablemente una estrategia jurídica. Por lo tanto, no sacamos nada a esta altura de entrar en dimes y diretes, declaraciones cruzadas o especulaciones”, apuntó. “Ya el jefe de asesores expuso durante tres horas ante el Congreso Nacional, toda la información que sucedió, cómo fue que llegó esta noticia al Palacio de La Moneda y qué pasó después. Entonces, la verdad es que el resto ya es solamente especulación y un asunto de creencias“, recalcó. En relación a una posible remoción de Miguel Crispi, Vallejo insistió que el Jefe de Estado es quien debe definir las modificaciones a su gabinete y si eso no ha pasado es “porque efectivamente cuentan con la confianza y el respaldo del Presidente“. “Hemos sido sumamente constantes y claros en la respuesta, no hay nada que ocultar. La información está entregada sobre cómo fueron los tiempos, cómo se fueron conociendo los hechos, cómo se fueron profundizando en el conocimiento de los hechos y además todas las acciones que se desplegaron desde el primer momento cuando se tomó nota y conocimiento de la gravedad de estos hechos, o sea, por lo administrativo, por lo judicial, en lo político y en lo legislativo”, concluyó. Imagen de Portada: Agencia ATON