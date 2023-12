99185271e0

Salud Presidente Boric: “Las isapres hicieron un negocio que sabían que no estaba cumpliendo con las reglas” El Jefe de Estado enfatizó que la solución a la crisis de las aseguradoras no puede significar un "perdonazo". Además, se hizo cargo de las críticas a la ministra Aguilera y aseguró que el Gobierno no quiere "dejar caer" al sistema privado de salud. Diario UChile Martes 5 de diciembre 2023 12:42 hrs.

En el marco de la inauguración de las obras del Hospital de Los Lagos, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la crisis de las isapres y aseguró que desde el Ejecutivo, en conjunto con el Congreso Nacional, buscan un “equilibrio que asegure tanto la continuidad del sistema privado de salud, como del sistema público”. El Mandatario sostuvo que como Gobierno tienen el “tremendo desafío de solucionar el tema de la crisis del sistema privado de salud. Por el cual la ministra Ximena Aguilera está trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo con todas la partes”. Según el Jefe de Estado, ese pacto debe implicar “la mantención del sistema, pero que no sea un perdonazo“. “Acá tenemos que lograr una combinación y un equilibrio que asegure la continuidad tanto del sistema privado, como del sistema público, porque lo primero es el bienestar de los pacientes”, declaró. En ese sentido, se refirió a las críticas de la oposición que han acusado que el Gobierno quiere “dejar caer” a la isapres. “Hay algunos que han dicho que queremos que se caiga el sistema por cuestiones ideológicas. No es así. Porque sabemos que si colapsa el sistema de salud privado, eso va a afectar tanto a los usuarios del sistema privado como también a los del público”, enfatizó. No obstante, Boric destacó que el Gobierno no está dispuesto, a hacerle “un perdonazo a las isapres que durante mucho tiempo también hicieron un negocio que sabían que no estaba cumpliendo con las reglas”. El Presidente expuso que no le cabe duda que encontrarán el equilibrio necesario para asegurar que tanto el sistema de salud privado como el público, puedan seguir prestando servicios a la ciudadanía. “Estamos trabajando firmemente en eso. Desde el Senado ha habido harta colaboración y sepan que como Gobierno estamos preocupadas y trabajando en esa dirección”, subrayó.

