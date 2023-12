1320c114dd

Gobierno busca destrabar discusión sobre Ley Corta de Isapres y oposición acusa que quieren "dejar caer" a las aseguradoras El senador Iván Flores (DC) instó al Ejecutivo a dar urgencia a la tramitación del proyecto. Mientras, el timonel de la UDI, Javier Macaya, acusó a las autoridades de actuar con desidia y las responsabilizó del inestable escenario en salud. Fernanda Araneda Lunes 4 de diciembre 2023 17:04 hrs.

Este lunes, la ministra vocera Camila Vallejo respondió a los distintos actores que han acusado al Gobierno de inacción frente a la crisis de las isapres. Las críticas han venido desde el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada y también desde parlamentarios integrantes de las comisiones de salud, que incluso hablaron de un “atrincheramiento ideológico” de parte del Ejecutivo. En respuesta, Vallejo señaló que en el Gobierno hay preocupación por el lento avance de la Ley Corta de Isapres y que además se está pensando en incorporar parte del contenido de las indicaciones de ese proyecto, a la ley de reajuste del sector público. Esto, ante la inminente aplicación del fallo GES. “Estamos viendo qué aspecto en concreto de las indicaciones propuestas por el Ejecutivo adelantamos en el reajuste, pero probablemente tenga que ver con la suspensión de cobros a los menores de dos años y el ajuste del ICSA (Indicador de Costos de la Salud). En conjunto con eso, hoy en la tarde la ministra de Salud va a tener una reunión con los parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado, para ver cuáles son las propuestas adicionales que tienen y que creen que puedan destrabar más esta tramitación”, indicó Vallejo. “Insistimos, nos interesa que esto pueda avanzar, porque hemos esperado mucho tiempo, hemos hecho todos los esfuerzos por incorporar las observaciones, pero ya requerimos que esto se despeje y podamos darle también una certidumbre a los y las usuarios”, agregó. Consultado sobre la materia, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, enfatizó en que se debe cumplir con lo estipulado por el Poder Judicial, pues el no hacerlo podría dar pie “a que esos fallos no se cumplan”. “Aquí lo que corresponde es asumir la resolución, cumplir aquella resolución de la Corte Suprema y el espacio que le queda al Ejecutivo es ver que ese cumplimiento de esa sanción (…) y que se haga tratando de no ser un factor que afecte una cobertura que dañaría a una zona de la población que todavía está vinculada a las isapres”, dijo. Asimismo, Carmona aseguró que la población no debe ser la que se haga cargo de los abusos cometidos por las isapres. “Al final vamos a terminar siendo los usuarios los culpables de que las pobres isapres se hayan enriquecido de manera ilegal y haciendo entre todos una minga para ver cómo les reembolsamos lo que ellos creían que debían seguir cobrando. Eso no puede ser, no corresponde y eso aburre a la población”, acusó. Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó la posición que han adoptado las isapres durante las últimas semanas y al mismo tiempo, instó al Ejecutivo a poner urgencia a la Ley Corta. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es seguir haciendo lo que empezó a hacer bien y luego titubeó. Una ley corta que les de salida, plazos, montos, condiciones y fortalecer Fonasa para que sea competitivo, pero temblaron. Ahora, cuando las isapres han montado toda una película de terror, de que ya la quiebra es inminente y todavía no se produce, bueno, el Gobierno que le ponga urgencia y terminemos de tramitar la Ley Corta. La verdad, es que este chantaje que están haciendo con la ciudadanía, con el país, no es aceptable”, estimó. Javier Macaya (UDI): “Vamos a recurrir a todas las instancias” Desde la oposición, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, centró su vocería de hoy lunes en la crisis de las isapres. A su juicio, el Gobierno ha actuado con “desidia” y ha aprovechado la coyuntura para “cumplir lo que dice su programa”. “Yo sé que es un programa antiguo, que no se ha cumplido en su gran mayoría, pero hay algo dónde sí se está cumpliendo, que es dejar caer a las isapres, que desaparezcan, tener un solo prestador de salud y un solo asegurador que sea Fonasa”, opinó. En esa misma línea, Macaya afirmó que ya han fallecido personas producto de la inestable situación de la isapres y que “cada chileno, cada enfermo crónico que no pueda cumplir sus prestaciones de salud por la caída de sus sistema de financiamiento va a ser responsabilidad del Gobierno del Presidente Boric. Acá hay desidia, negligencia y distintas almas al interior del Gobierno que llevan meses tratando de hacerle quite a un problema realmente importante”, reprochó. El presidente de la UDI advirtió que la colectividad recurrirá “a todas las instancias, políticas en el Congreso, pero sobre todo judiciales, en lo que dice relación a la persecución por esta violación flagrante a los derechos fundamentales de nuestros compatriotas. Va a ser responsabilidad del Gobierno el fallecimiento de chilenos”, insistió.

