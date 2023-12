7e123f6376

50 años del Golpe Derechos Humanos Política Luis Cordero sobre Plan de Búsqueda: “Hubo un reconocimiento de que es un acto de mínima dignidad” Consultado respecto a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el ministro destacó la puesta en marcha del plan y la voluntad de representantes de distintos sectores políticos para sacarlo adelante. Diario UChile Jueves 7 de diciembre 2023 11:11 hrs.

A solo semanas del final del año, el ministro de Justicia, Luis Cordero, analizó uno de los hitos que marcó el 2023: la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Al respecto y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario de Estado destacó principalmente el Plan Nacional de Búsqueda, que a su juicio “fue un esfuerzo de desarrollo participativo con las agrupaciones, donde había que lograr que volvieran a tener algo de confianza en el Estado”. En esa misma línea, el titular de Justicia también relevó el que durante la puesta en marcha del Plan, “yo nunca tuve una objeción ni un reparo por parte de los miembros de la oposición, sino que por el contrario, yo diría que hubo un reconocimiento de que es un acto de mínima dignidad”. “¿Dónde se iba a testear el compromiso con Plan Nacional de Búsqueda? En la discusión del presupuesto y en la discusión del presupuesto fue plenamente compartido. Yo me quiero quedar con esa parte, de que al cabo de 50 años, hay un compromiso con seguir avanzando en verdad y justicia”, afirmó. En cuanto a las posibilidades de avance del Plan de Búsqueda, Cordero señaló que ya se cuenta con información nueva, ya que el plan considera la integración de todos los datos que manejan organismos del Estado. “¿Tenemos información nueva que hasta ahora no ha sido divulgada ni trabajada en conjunto? La respuesta es sí. Y es la información que han recopilado la abrumadora cantidad de fojas que hay en los expedientes judiciales desde el 2000, 2001 en adelante cuando la Corte Suprema decidió nombrar a los jueces de dedicación exclusiva. Además, no solo se ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos, no solo se han producido condenas, sino que el número de casos con recursos pendientes ante la Corte va a implicar un número no menor de personas que va a ingresar a centros penitenciarios por violaciones a derechos humanos”, indicó. Respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el titular de Justicia hizo hincapié en “una política que pareciera bastante obvia, pero que no era tan obvia hace algunos años atrás, de entregar toda la información que les sea requerida formalmente a través de los jueces”. Asimismo, destacó las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, en la parada militar de este año. “Cuando a él le preguntan sobre el rol del Ejército en el Plan Nacional de Búsqueda y él dice: el Ejército tiene que hacerse cargo de su pasado y va a contribuir a las indagaciones judiciales que se están llevando a cabo”, recordó. Por otra parte, consultado sobre las expresiones de negacionismo que afloraron durante la conmemoración de los 50 años, Cordero aseguró que “uno podrá hacer esfuerzos de castigo penal en el caso de personas que niegan crímenes de lesa humanidad, pero la verdad sea dicha es que la única manera en que no traspasemos esas fronteras es teniendo una cultura de derechos humanos”. “Esa cultura de derechos humanos supone no un slogan (…) sino que es esencialmente la cultura del respeto mutuo, la cultura que está vinculada a por qué el Estado tiene obligaciones activas, proactivas, deberes directos, por qué la empresa cumple un rol relevante en materia de derechos humanos, o sea, nosotros tenemos que mirarlo en una visión retrospectiva”, estimó. Revisa la entrevista completa aquí:

