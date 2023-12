f755fc57f2

Nacional Política seguridad Presidente Boric y crisis de seguridad: “Me la juego todos los días para mejorar la situación” En la promulgación de la ley que regula el uso de cámaras corporales para las policías, el Mandatario defendió la gestión de su Gobierno en materia de seguridad. Además, señaló que se trata del proyecto n°19 de la agenda acordada con el Congreso. Fernanda Araneda Martes 12 de diciembre 2023 11:47 hrs.

Este marte el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la ley que hace obligatorio el uso de cámaras corporales para ciertas unidades de Carabineros y la Policía de Investigaciones. En la instancia, el mandatario destacó que se trata del proyecto n°19 de la agenda prioritaria acordada con el Congreso y que esta nueva legislación se completan un total de 45 iniciativas de seguridad aprobadas en su Gobierno. “Este es un esfuerzo que es profundo, que es integral, que no tiene precedentes, y que además incluye el aumento de los recursos a las instituciones de seguridad, en particular a Carabineros”, indicó. “Hay quienes a veces dicen: ‘Acá no se está haciendo nada’. Eso no es cierto, eso es falso. Yo me la juego todos los días, me levanto y me acuesto pensando, no pensando, trabajando en cómo mejoramos esta situación (…). Quiero que sepan y acá transmitirles a los chilenos y chilenas, que acá se están haciendo cosas y esta batalla la vamos a ganar”, afirmó. Boric además enfatizó en que el uso de cámaras corporales también eleva los estándares en materia de derechos humanos: “Avanzar en seguridad implica contar con policías que incorporen en sus procedimientos herramientas que les den seguridad a ellos, a las policías, conocimientos tecnológicos avanzados, como también dotar de transparencia su actuar”, planteó. Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló que las cámaras corporales serán incorporadas en las Unidades de Fuerzas Especiales de Carabineros, el OS7, el OS9 y las Brigadas de Robo, Investigación Criminal, Antinarcóticos, Crimen Organizado, Reacción Táctica e Investigaciones Criminales de la PDI. Asimismo, coincidió con el Presidente en que la nueva ley “va a significar que tanto los policías van a estar protegidos de acusaciones infundadas, como los ciudadanos y las ciudadanas de actuaciones abusivas”. “Esto es fundamental, porque lo que significa es que avanzamos en confianza pública, en fortalecimiento y modernización de las policías”, agregó. En esa misma línea, la secretaria de Estado aseguró que la legislación que regula el uso de cámaras corporales es una pieza más del cambio sustantivo que se está haciendo a Carabineros y la PDI. “El conjunto de estas acciones es una reforma a las policías. Eso sí que es un fortalecimiento de las policías que va acompañado con otros esfuerzos que se están haciendo en prevención, en investigación criminal, en tecnología y que están haciendo que el país esté realmente preparado y en condiciones de enfrentar los desafíos de seguridad que hoy día tenemos”, concluyó.

