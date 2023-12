f755fc57f2

Nacional Diputada Serrano critica actuar de alcalde Carter: “Ha tomado la seguridad como parte de la construcción de un personaje” La parlamentaria reiteró que los municipios no tienen atribuciones para decretar Estado de Emergencia y que los anuncios del edil tienen que ver con su eventual campaña presidencial. "Sus acciones son sólo propagandistas”, opinó. Diario UChile Martes 12 de diciembre 2023 12:15 hrs.

La diputada Daniela Serrano (PC) volvió a referirse a la medida del alcalde Rodolfo Carter de decretar “Estado de Emergencia comunal” en La Florida. Un decreto que ha generado polémica, y que la parlamentaria ha cuestionado abiertamente la legalidad detrás de esta. Este lunes Serrano acudió junto a concejales de la comuna a la Contraloría General de la República para solicitar un pronunciamiento sobre esta medida. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Distrito 12 objetó las atribuciones que se toma el alcalde Carter en esta materia. En la instancia, recordó que solo el Presidente tiene la facultad para decretar Estado de Emergencia. “Este Estado de Emergencia podría prestarse para una confusión, a propósito de la instalación que hay sobre una petición de un Estado de Emergencia para la Región Metropolitana. Esto pasaría por un Estado de Excepción Constitucional que solo puede dictarlo el Presidente de la República. No un alcalde, porque no está dentro de sus competencias”, señaló la parlamentaria del Partido Comunista. Serrano aseguró que dentro de la petición que realizaron a la Contraloría, es que esta se pronuncie por medidas como la contratación de 100 exfuncionarios de Carabineros, PDI y Fuerzas Militares para un “batallón de protección ciudadana”. “Finalmente lo que se está viendo es una suerte de algún grupo para-policial cuyas eventuales funciones colisionan con las atribuciones que actualmente tiene Carabineros y PDI. Todo este discurso centrado en fortalecer Carabineros, en fortalecer a las policías, finalmente está colisionando con estas acciones que consideramos que son sólo propagandistas”, lanzó. “Si ellos (los exfuncionarios) se van a incorporar a seguridad municipal, que sea con ese objetivo, no creando falsos eslogan diciendo que la Municipalidad de La Florida va a tener una policía paralela. Esperamos que la Contraloría se pueda pronunciar pronto para poder ajustar esto a ley. Acá no se trata de estar contra la seguridad, lo que estamos viendo es cómo hacerlo de manera responsable, porque cuando se tiran este tipo de propuestas que son bastante populistas, se crean falsas expectativas”, agregó. En la misma línea, reiteró que la Ley Orgánica de Municipalidades no le entrega facultades a los ediles para tomar medidas como las llevadas a cabo por Rodolfo Carter. “Lo que se está buscando acá es un punto para creer que esta municipalidad es parte de un Estado paralelo o es parte de un gobierno paralelo. Que cree que tiene todas las atribuciones, incluso de facultades, para incentivar o hacer acciones sobre el orden público, potestad que no tiene ningún municipio”, aseguró. La parlamentaria también abordó la figura en sí del alcalde Carter y la connotación que busca imponer a nivel nacional. “Él ha tomado la seguridad como parte de la construcción de un personaje, incluso puede ser hasta precandidato presidencial. Lo ha dicho así, no se ha negado a esa posibilidad. Pero sin reconocer los avances y entendiendo la complejidades que tiene el problema de seguridad que no es un patrimonio de algunos, sino que es un problema de todos”, criticó la parlamentaria. “Cuando existen algunas acciones de coordinación, por ejemplo, que son de iniciativa del Gobierno, todo lo que tiene que ver con una política de fortalecimiento de presupuesto, él no pareciera hacer tanta vocería o incluso no reconoce en el Estado, en el Gobierno central en particular, todos los avances que hay en materia de seguridad”, enfatizó. Escucha la entrevista completa en el siguiente enlace: Fotos: Aton.

