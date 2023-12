5050b440ca

92806c1030

Nacional Política seguridad Presidente Boric: “Estamos firmes contra la delincuencia en todas sus versiones” En una actividad realizada en la comuna de Renca, el Mandatario volvió a defender su gestión en materia de seguridad y aseguró que el compromiso del Ejecutivo incluye la batalla contra el narcotráfico, los delitos de cuello y corbata y la corrupción. Fernanda Araneda Jueves 14 de diciembre 2023 11:42 hrs.

Compartir en

Este jueves en una actividad realizada en la comuna de Renca, el Presidente de la República, Gabriel Boric, volvió a defender la gestión de su Gobierno en materia de seguridad. Luego de inaugurar de manera oficial la Plaza Los Juncos de la población Huamachuco III (donde hasta hace unos meses había un “narcomausoleo”), el Mandatario acusó que las acciones del Ejecutivo frente a la delincuencia generan poca atención mediática. “Me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales y adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia (…) parece que las buenas noticias no tiene rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos a la Huamachuco III, vengan acá y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es ahora”, dijo. En esa misma línea, Boric planteó que en materia de delincuencia “no hay atajo, no hay caminos fáciles, por mucho que se haga un video, subirlo a redes sociales, lo que mejora la seguridad es el trabajo conjunto de la sociedad articulada, de los vecinos y vecinas, las dirigentas sociales, del Gobierno con los pies en la calle, en trabajo conjunto con los alcaldes”, estimó. El mandatario además mencionó los avances en la agenda priorizada acordada con el Congreso (de acuerdo al Ejecutivo, ya se han aprobado 19 de esos 31 proyectos de ley) y afirmó que aunque hay desafíos “vamos a estar mejor”. “Tengan esa certeza, porque acá yo como Presidente, todo nuestro Gobierno y los organismos autónomos del Estado, estamos firmes contra la delincuencia en todas sus versiones. La delincuencia que anda con pistolas atemorizando a la gente, cobrando cuentas, la delincuencia de cuello y corbata que se colude y le sube los precios a la gente que lo necesita y también a la delincuencia que se aprovecha de los recursos del Estado para beneficio propio. Todos esos son nuestros adversarios y no me importa de dónde vengan”, declaró. Claudio Castro: “Tenemos una realidad desigual cuando se trata de la recuperación de espacios públicos” Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, puso énfasis en la renovada Plaza Los Juncos, “un proyecto muy anhelado por la comunidad de Renca y que representa lo que nosotros queremos que pase en distintos rincones de Renca también”. “En Chile tenemos una realidad desigual cuando se trata de la recuperación y la mantención de los espacios públicos, esto no es noticia en algunas pocas comunas que tienen la posibilidad de tener sus plazas, pero es la noticia más importante de décadas en la Huamachuco III, en donde tenemos un municipio, que no tiene la posibilidad de mantener las plazas como creemos que nuestros vecinos y vecinas la merecen”, afirmó. Por otro lado, Castro relevó la importancia del trabajo articulado en este tipo de iniciativas. “Acá ha estado el esfuerzo del Gobierno a nivel central no solamente permitiéndonos recuperar el espacio que antes no podíamos, sino que también invirtiendo recursos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Además, está el esfuerzo municipal, que ha destinado recursos para parte importante de la recuperación y un esfuerzo de colaboración público privada donde fundaciones y empresas también han sido parte de esta recuperación, pero sobre todo está el trabajo de la comunidad”, indicó. “Son los niños y niñas de la Huamachuco los que pintaron esta plaza, hoy no solamente inauguramos esta infraestructura sino que también culminamos un proceso de participación muy intenso con la comunidad para el uso de este espacio”, concluyó.

Este jueves en una actividad realizada en la comuna de Renca, el Presidente de la República, Gabriel Boric, volvió a defender la gestión de su Gobierno en materia de seguridad. Luego de inaugurar de manera oficial la Plaza Los Juncos de la población Huamachuco III (donde hasta hace unos meses había un “narcomausoleo”), el Mandatario acusó que las acciones del Ejecutivo frente a la delincuencia generan poca atención mediática. “Me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales y adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia (…) parece que las buenas noticias no tiene rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza Los Cuncos a la Huamachuco III, vengan acá y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es ahora”, dijo. En esa misma línea, Boric planteó que en materia de delincuencia “no hay atajo, no hay caminos fáciles, por mucho que se haga un video, subirlo a redes sociales, lo que mejora la seguridad es el trabajo conjunto de la sociedad articulada, de los vecinos y vecinas, las dirigentas sociales, del Gobierno con los pies en la calle, en trabajo conjunto con los alcaldes”, estimó. El mandatario además mencionó los avances en la agenda priorizada acordada con el Congreso (de acuerdo al Ejecutivo, ya se han aprobado 19 de esos 31 proyectos de ley) y afirmó que aunque hay desafíos “vamos a estar mejor”. “Tengan esa certeza, porque acá yo como Presidente, todo nuestro Gobierno y los organismos autónomos del Estado, estamos firmes contra la delincuencia en todas sus versiones. La delincuencia que anda con pistolas atemorizando a la gente, cobrando cuentas, la delincuencia de cuello y corbata que se colude y le sube los precios a la gente que lo necesita y también a la delincuencia que se aprovecha de los recursos del Estado para beneficio propio. Todos esos son nuestros adversarios y no me importa de dónde vengan”, declaró. Claudio Castro: “Tenemos una realidad desigual cuando se trata de la recuperación de espacios públicos” Por su parte, el alcalde de Renca, Claudio Castro, puso énfasis en la renovada Plaza Los Juncos, “un proyecto muy anhelado por la comunidad de Renca y que representa lo que nosotros queremos que pase en distintos rincones de Renca también”. “En Chile tenemos una realidad desigual cuando se trata de la recuperación y la mantención de los espacios públicos, esto no es noticia en algunas pocas comunas que tienen la posibilidad de tener sus plazas, pero es la noticia más importante de décadas en la Huamachuco III, en donde tenemos un municipio, que no tiene la posibilidad de mantener las plazas como creemos que nuestros vecinos y vecinas la merecen”, afirmó. Por otro lado, Castro relevó la importancia del trabajo articulado en este tipo de iniciativas. “Acá ha estado el esfuerzo del Gobierno a nivel central no solamente permitiéndonos recuperar el espacio que antes no podíamos, sino que también invirtiendo recursos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Además, está el esfuerzo municipal, que ha destinado recursos para parte importante de la recuperación y un esfuerzo de colaboración público privada donde fundaciones y empresas también han sido parte de esta recuperación, pero sobre todo está el trabajo de la comunidad”, indicó. “Son los niños y niñas de la Huamachuco los que pintaron esta plaza, hoy no solamente inauguramos esta infraestructura sino que también culminamos un proceso de participación muy intenso con la comunidad para el uso de este espacio”, concluyó.