44933657a8

9c2197a86a

Internacional Bet Gerber y política de shock de Milei: “Golpeará a la clase media-baja” La cientista social expresó preocupación por las medidas represivas que adoptará el nuevo gobierno argentino frente a las protestas ciudadanas. “Argentina no es un país sumiso y sabemos que hay fuertes movilizaciones", señaló. Diario UChile Martes 19 de diciembre 2023 14:49 hrs.

Compartir en

Bet Gerber analizó y primera semana del gobierno de Milei: “Lo extraño es que hay un aumento de impuestos” La primera semana de Javier Milei como presidente de Argentina ha contado con impactos inmediatos. Las medidas ya tomadas y anunciadas por el nuevo gobernante han hecho énfasis en la economía, pero también en materia social. Al respecto, Radio Universidad de Chile abordó el escenario político del país vecino con la Doctora en Ciencias Sociales, Bet Gerber. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la experta dio una mirada global a esta primera semana de Javier Milei en el gobierno. “Lo extraño para el liberalismo que tanto anunció es que hay un aumento de impuestos. Algunas de estas medidas eran necesarias, es necesario un ajuste fiscal en Argentina. Es necesario actualizar algunas tarifas, el tema es como lo haces. La opción de Milei es con cero política de ingreso, es decir, todo esto golpeará claramente en la clase media-baja”, partió analizando. Gerber comentó esta “política de shock” que anunció Milei en materia económica como parte de su campaña y que ya está llevando a cabo. “Los más golpeados van a ser el sector informal y formal. La inflación del 30% para este mes con caída de los ingresos claramente va a pegar sobre este sector, o sea, grandes masas de la población”, señaló. En esa línea, a pesar de la advertencia sobre esta política económica, la cientista social se aventuró con una análisis del por qué el pueblo argentino prefirió esta opción como nuevo gobierno. “Tiene que ver con esta fantasía que se deposita en lo distinto. Cada vez que hay mucha frustración acumulada, parece que lo distinto va a resolver todo lo que no te gusta. Pero con qué credibilidad el gobierno saliente, con las cifras que tenía, podía decir que lo que les están prometiendo es peor”, expresó la docente de la Universidad de Santiago. Un aspecto ligado a estas medidas y al inicio del Gobierno de Javier Milei, han sido los llamados a manifestaciones. Precisamente este 20 de diciembre se esperan movilizaciones en Argentina. Frente a esto, Milei señaló que quienes participen y sean beneficiarios de ayudas sociales, perderán este beneficio estatal. Además, ya dispuso de un operativo de las fuerzas federales de seguridad para impedir cortes de calles y carreteras, junto con bloqueos a empresas. Una tensa situación que preocupa a Bet Gerber. “Argentina no es un país sumiso y sabemos que hay fuertes movilizaciones. Hay movimientos sindicales que se movilizan. Pero la característica de los últimos 20 años, después de la crisis del 2001, es que las manifestaciones han sido en general muy pacíficas. Hay una cultura de fuerte movilización social, pero que no termina en desastre y violencia. Es una especie de pacto, y me preocupa que esto sufra un quiebre porque ya avisó Bullrich (ministra de Seguridad) que van a salir a reprimir”, analizó la Doctora en Ciencias Sociales. Revisa la entrevista completa aquí: Foto: Aton.

Bet Gerber analizó y primera semana del gobierno de Milei: “Lo extraño es que hay un aumento de impuestos” La primera semana de Javier Milei como presidente de Argentina ha contado con impactos inmediatos. Las medidas ya tomadas y anunciadas por el nuevo gobernante han hecho énfasis en la economía, pero también en materia social. Al respecto, Radio Universidad de Chile abordó el escenario político del país vecino con la Doctora en Ciencias Sociales, Bet Gerber. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la experta dio una mirada global a esta primera semana de Javier Milei en el gobierno. “Lo extraño para el liberalismo que tanto anunció es que hay un aumento de impuestos. Algunas de estas medidas eran necesarias, es necesario un ajuste fiscal en Argentina. Es necesario actualizar algunas tarifas, el tema es como lo haces. La opción de Milei es con cero política de ingreso, es decir, todo esto golpeará claramente en la clase media-baja”, partió analizando. Gerber comentó esta “política de shock” que anunció Milei en materia económica como parte de su campaña y que ya está llevando a cabo. “Los más golpeados van a ser el sector informal y formal. La inflación del 30% para este mes con caída de los ingresos claramente va a pegar sobre este sector, o sea, grandes masas de la población”, señaló. En esa línea, a pesar de la advertencia sobre esta política económica, la cientista social se aventuró con una análisis del por qué el pueblo argentino prefirió esta opción como nuevo gobierno. “Tiene que ver con esta fantasía que se deposita en lo distinto. Cada vez que hay mucha frustración acumulada, parece que lo distinto va a resolver todo lo que no te gusta. Pero con qué credibilidad el gobierno saliente, con las cifras que tenía, podía decir que lo que les están prometiendo es peor”, expresó la docente de la Universidad de Santiago. Un aspecto ligado a estas medidas y al inicio del Gobierno de Javier Milei, han sido los llamados a manifestaciones. Precisamente este 20 de diciembre se esperan movilizaciones en Argentina. Frente a esto, Milei señaló que quienes participen y sean beneficiarios de ayudas sociales, perderán este beneficio estatal. Además, ya dispuso de un operativo de las fuerzas federales de seguridad para impedir cortes de calles y carreteras, junto con bloqueos a empresas. Una tensa situación que preocupa a Bet Gerber. “Argentina no es un país sumiso y sabemos que hay fuertes movilizaciones. Hay movimientos sindicales que se movilizan. Pero la característica de los últimos 20 años, después de la crisis del 2001, es que las manifestaciones han sido en general muy pacíficas. Hay una cultura de fuerte movilización social, pero que no termina en desastre y violencia. Es una especie de pacto, y me preocupa que esto sufra un quiebre porque ya avisó Bullrich (ministra de Seguridad) que van a salir a reprimir”, analizó la Doctora en Ciencias Sociales. Revisa la entrevista completa aquí: Foto: Aton.