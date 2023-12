48835b188d

Entrevista Internacional Xavier Abu Eid por conflicto en Gaza: “Israel no tiene una estrategia más que hacer imposible que haya un estado palestino independiente” El politólogo chileno-palestino advirtió sobre las consencuencias geopolíticas que tendría la continuidad de la ofensiva israelí con la creación de una nueva crisis de refugiados. "Acá hay instituciones que se están jugando su reputación", expresó. Natalia Palma Martes 26 de diciembre 2023 15:54 hrs.

En el marco de la intensificación de los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, incluso durante Navidad, el cientista político chileno-palestino, Xavier Abu Eid, entregó una actualización sobre el conflicto que se sigue desarrollando en Palestina, donde ya ha aumentado a más 20 mil 600 la cifra de muertos, de acuerdo al último balance del Ministerio de Salud gazatí, cifra que es refrendada por organismos internacionales. Desde la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, el politólogo comentó que la situación “es bastante más compleja que durante las últimas semanas. La agresión que lleva a cabo la ocupación israelí está llegando a prácticamente todos los lugares de Palestina ocupada, particularmente en el caso de Cisjordania, lo que está sucediendo acá es de una cantidad de invasiones a nivel diario sin precedentes”. ¿En qué se traducen estas acciones desplegadas por el ejército israelí? En Gaza no solamente a los bombardeos aéreos, se suman evidentemente lo que son las invasiones terrestres, se han visto escenas bastante catastróficas con cuerpos en descomposición en las calles, con arrestos masivos de civiles palestinos, que son prácticamente desnudados y humillados con posterioridad, por cuanto sus imágenes son distribuidas. Es decir, la situación hoy en día sobre el terreno cada día se ve bastante peor y políticamente, independiente de que haya algunas iniciativas que han ido saliendo a nivel diplomático, el gobierno israelí no va a parar hasta que se dé por seguro de que por lo menos alguno de sus ‘objetivos’ para esta agresión se haya cumplido. Lo cierto es que los ‘objetivos’ que ellos han planteado, como la destrucción de Hamás, no se van a llevar a cabo, ellos quizá pueden mermar mucho el aparato militar, pero eso no quiere decir que Hamás vaya a dejar de existir. Existen muchos elementos que dejan de manifiesto que Israel no tiene una estrategia para lo que está sucediendo en Palestina ocupada, más que hacer imposible que haya un estado palestino independiente. Pese a condenar los ataques en Gaza ¿Cómo evalúa la falta de acciones vinculantes de parte de organismos internacionales? Esto, considerando no solo la decisión del gobierno israelí de negar la extensión de visados a funcionarios de las Naciones Unidas, sino que también del asesinato de trabajadores de esta propia entidad. No solamente está el hecho de que en estos dos meses Israel ha asesinado a más funcionarios de Naciones Uunidas que todos los funcionarios de Naciones Unidas muertos en otros conflictos, sino que también hay que hablar de número del periodistas. Estamos hablando de prácticamente un centenar de periodistas que han sido asesinados por los bombardeos israelíes no solamente en Palestina ocupada, sino que también en el sur del Líbano y eso hay que recordarlo, las imágenes son bastante claras que en muchos de esos casos se puede esgrimir que han sido atacados directamente. Eso por un lado. Por otro lado, la comunidad internacional es algo muy amplio. En general, uno podría hablar principalmente de las potencias occidentales que han permitido que esto continúe, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, en parte a lo mejor Italia, Australia y otros, pero eso también ha generado un cambio importante en las perspectivas a nivel internacional y eso no es algo menor. En Palestina se denunciaba y se advertía que mantener la cultura de impunidad que Israel ha gozado no solamente afecta que Palestina no pueda vivir en paz y en libertad, sino que también afecta a las relaciones internacionales en su conjunto, por cuanto se sientan precedentes de que las violaciones al derecho internacional en ciertos casos son permisibles. Evidentemente, que la posición que han tomado varios países europeos y Estados Unidos con relación a el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina afecta la posición de ellos, por ejemplo, en otros casos, particularmente con la situación de Ucrania. Hoy en día existe un sur global que ha tomado una posición bastante distinta y toman nota de esto, es decir, hay muchos países que han intentado cambiar su posición. ¿Cómo se va a solucionar esto? Es una gran pregunta. Hoy los organismos internacionales no están preparados para poder terminar con esta hegemonía norteamericana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en 40 ocasiones ya ha hecho uso del derecho a veto para proteger a Israel. Lo cierto es que las protestas a nivel internacional han hecho que probablemente por primera vez en 75 años de agresión al pueblo palestino, líderes occidentales estén pagando un precio político por su apoyo a Israel. Independiente de que se esté garantizando la impunidad, no es que esos países, como Estados Unidos, estén muy contentos con el desempeño del señor Netanyahu. Y frente a esto ¿Existe alguna posibilidad de que estos organismos puedan empezar a emplear medidas para exigir un cese al fuego? Creo que para los que estamos acá se nos hace aún más difícil poder ver esa posibilidad de término, porque lo que está quedando de manifiesto es que uno de los planes claros que tiene Israel en esta agresión es generar las condiciones para una limpieza étnica masiva en Gaza. Esto no es algo que se esté inventando, hay documentos oficiales israelíes, un documento del Ministerio de Inteligencia israelí, declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu a su propio partido político, el Likud, hace un par de días, en que están buscando la oportunidad en este momento de desplazar la mayor cantidad de palestinos posible. Ya tenemos un millón 900 mil palestinos que han sido desplazados de sus hogares, que son prácticamente el 80% o más de la población en Gaza. Pero lo que están buscando no es solamente que se desplacen, sino que lo hagan fuera de Palestina, están buscando países que reciban a la gente de Gaza, que le llaman ‘migración voluntaria’. Entonces, el principal temor que se tiene, y por eso es muy difícil hablar del día después de que se acabe todo esto, es que se lleven a cabo estos planes que Palestina ha denunciado desde un comienzo de limpieza étnica, donde hay algunos que hablan de números, de que por lo menos un millón de personas terminen saliendo de Gaza. Desde esa perspectiva, la comunidad internacional tiene que entender de que la creación de un nuevo problema de refugiados tampoco va a ser de sus propio interés. Precisamente sobre esto último ¿Qué consecuencias tendría a nivel geopolítico la continuidad de este conflicto? Acá hay instituciones que se están jugando su reputación. El hecho de que la Corte Penal Internacional hasta el día de hoy no haya hecho ningún acto concreto, salvo alguna visita bastante cuestionable por parte del señor Karim Khan, el prosecutor, hacia Palestina e Israel, genera una sensación de desolación, en el sentido de que la gran pregunta es ¿Qué organismo internacional va a poner la presión necesaria para que esto se acabe? Si ya llevamos más de 20 mil palestinos asesinados hasta el momento y se estima que Estados Unidos le habría dado a Israel por lo menos hasta comienzos de 2024 para continuar en esta fase de la agresión. Acá estamos hablando de que se han lanzado sobre Gaza el equivalente en bombas más de lo que se lanzó en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, pero estamos hablando de que acá es un espacio bastante más reducido y con menos gente, la cantidad de muertos es impresionante. Creo que se debe insistir ¿Cuál es el precio que la comunidad internacional, no solo Palestina, va a pagar porque se continúe este genocidio? Mientras se permita que este continúe, va a haber muchas más preguntas que se van a poder hacer al respecto, más que simplemente en qué momento se va a terminar, porque cada día de esta pesadilla aparecen cosas nuevas que a uno le cuesta bastante entender de una perspectiva de que exista una comunidad internacional.

