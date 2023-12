fa1a9cebf8

Pensiones Política David Bravo sobre reforma previsional: “No llegar a acuerdo los próximos meses quiere decir que esto va a quedar para el 2026” El economista aseguró que el Gobierno y el Congreso tienen un estrecho margen para trabajar. "Las elecciones de todo tipo llevan a separar aguas más que a juntar y para llegar a un acuerdo en pensiones se requiere acercamiento", planteó. Diario UChile Miércoles 27 de diciembre 2023 11:45 hrs.

De acuerdo al economista experto en pensiones, David Bravo, es poco el margen de tiempo que tienen el Gobierno y el Congreso para sacar adelante la reforma previsional. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el académico de la Universidad Católica precisó que los procesos eleccionarios han impedido que se llegue a un acuerdo y que también podrían hacerlo en los próximos meses. “La verdad de las cosas es que se tiene un espacio muy estrecho. Esta reforma estuvo detenida durante todo este año prácticamente, hubo las primeras sesiones en enero para presentar la reforma, luego se estancó la discusión y es cierta la necesidad de llegar a acuerdo es importante, pero el principal tema tuvo que ver con que teníamos una elección el 17 de diciembre”, señaló. “Lo que ocurre es que en períodos con elecciones es muy difícil generar los acuerdos, las elecciones de todo tipo llevan a separar aguas más que a juntar y para llegar a un acuerdo en pensiones se requiere acercamiento”, agregó. En esa línea, Bravo criticó “estas primeras opiniones que hubo de un sector de la oposición”, luego de que el Gobierno presentará sus indicaciones a la reforma. “La magnitud del problema requiere que los sectores estén dispuestos y si ese esfuerzo llevará a un acuerdo está difícil, porque hay poco tiempo, pero la alternativa es no llegar a acuerdo en los próximos meses y en la práctica es volver a tener otro fracaso. No llegar a acuerdo en los próximos meses va a ser equivalente a decir que esto va a quedar para 2026”, dijo. “Quien se para en una posición de: no nos gusta, no nos vamos a sentar a dialogar, es equivalente a hacer fracasar un proceso y no creo que eso sea correcto”, añadió. Por otro parte, el economista analizó la propuesta de “auto préstamo” contenida en la reforma del Gobierno, a su juicio, una medida que “de ninguna manera es útil”. “Realmente nos hicieron mucho daño los retiros de fondos de pensiones, las personas hoy día lo sienten porque vivimos este período de alta inflación pero mira los efectos en el mercado laboral, Chile es un país que está fuera de línea con América Latina. Latinoamerica ya recuperó su nivel de empleo que tenía previo a la pandemia, Chile no, ¿y a qué se debe esto? Yo creo que se debe completamente a lo que fue la política de los retiros”, acusó. Asimismo, Bravo planteó que “seguir insistiendo con el tema de los retiros, llamarlos de otra manera y pensar que simplemente en la ley le vamos a poner que esto es un préstamo… No es creíble en el tiempo que vayamos a tener esta política, hace mal hablar de retiros, cuando lo que tenemos que hablar es de ahorro. No es popular hablar de ahorro pero, la seguridad social depende de eso, depende de que pongamos la mirada hacia el futuro”, opinó. Revisa la entrevista completa en el siguiente enlace:

