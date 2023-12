90ce4dcb3f

Minería Nacional Política Codelco-SQM: Un matrimonio inesperado que deja muchas preguntas Pese al respaldo del Ejecutivo a la alianza público-privada que se extenderá hasta 2060, expertos repararon en la falta de expertise de la estatal en la industria del mineral no metálico y en la capacidad de recaudación para políticas públicas. Natalia Palma Jueves 28 de diciembre 2023 18:55 hrs.

Tras más de 200 días de negociaciones, Codelco y SQM anunciaron un acuerdo de cooperación público-privada para desarrollar en conjunto actividades productivas y comerciales en el Salar de Atacama relativas a la explotación del litio, el cual se extenderá hasta 2060. En un comunicado la estatal detalló que la asociación, “en la medida que se cumplan ciertas condiciones, se materializará a partir del 1 de enero de 2025 y se estructurará a través de una sociedad común con acción mayoritaria del Estado de Chile”, poseyendo así el 50% más una acción de esta nueva empresa. En el pacto quedaron establecidos dos períodos para regular esta asociación. En el primero, asumirán los actuales contratos de Corfo y SQM hasta diciembre de 2030 (fecha de vencimiento original de estos), para luego transitar a una operación, denominada Proyecto Salar Futuro, que será regida por los nuevos contratos suscritos por Corfo y Minera Tarar (filial 100% de Codelco), desde enero de 2031 hasta 2060. En simple, primero mandará SQM y, posteriormente, Codelco. Por otra parte, el documento destaca que el acuerdo asegura la continuidad de la producción del litio y otras sustancias, además de ampliar el alcance de la participación de Codelco en el desafío de la transición energética, a la vez que incorpora la participación de comunidades, mediante un acuerdo tripartito con el Consejo de Pueblos Atacameños. En el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric celebró el acuerdo, calificándolo como “un hito sin precedentes en la industria minera chilena”. Además, valoró la participación que tendrá el Estado de Chile en la explotación del litio. Sin embargo, desde la academia manifestaron sus reparos ante el acuerdo. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista de la Fundación Sol y académico de la Universidad de Chile, Gonzalo Durán, criticó que la decisión afectaría la capacidad de reunir recursos públicos. “Lo que vemos es básicamente una falta de arrojo por defender ideas que apunten a entender que la sociedad como la estamos viviendo no entrega soluciones que sean suficientes. Por ejemplo, para tener derechos sociales, que tanta falta hacen en nuestro país. Cuando tenemos acuerdos de cooperación en este punto en particular, alianzas público-privadas, lo que lamentablemente se está dejando de lado es una mayor recaudación para el Estado. En este caso, la empresa va a tener el control en los puestos del directorio y el Estado va a tener una participación que no va a ser la que le permita tomar las decisiones en las próximas décadas”, acusó Durán. A juicio del economista, “esto no es estratégico, ahí el Estado debería tener la voz final al momento de tomar las decisiones de ver qué es lo que pasa a nivel de territorios, lo que pasa en las regiones y si tú no tienes el control de una empresa, si no tienes el 50 más uno de los votos, te conviertes en un accionista que no va a poder llevar ‘la batuta’ al momento de definir la política social”. Esto último, considerando que -según lo que plantee esta alianza- durante el primer período de la asociación SQM tendrá la mayoría de los votos en las juntas de accionistas y la posibilidad de resolver empates en votaciones de directorio sobre la gestión del negocio. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, si bien planteó que se trata de un buen acuerdo, puso énfasis en la falta de expertise de Codelco en la industria del litio. En ese sentido, el profesor emérito enfatizó en que es en el marco de este acuerdo que “va a ser SQM el que va a producir y, desde luego, como esta empresa conjunta va a dominar toda esta actividad, va a recibir el 50% de las utilidades. Entonces, la tasa de impuestos va a subir simplemente. Yo creo que SQM está contando con que el precio del litio va a ser bastante más alto que el que uno puede observar ahora y, por lo tanto, un alza en la tasa de impuestos no va a implicar que va a dejar de hacer ganancias bastante grandes”. “Hasta el 2060 pueden pasar muchas cosas, incluso, ya hay muchas empresas que están experimentando con alternativas al litio, se habla del sodio, por ejemplo, que es mucho más barato y está en todas partes del mundo, es sal. Entonces, creo que la negociación ha sido favorable para SQM, o sea, acepta una tasa impositiva mayor a cambio de que le aseguren que va a tener un horizonte mucho más largo en su contrato con el Estado”, explicó Agosin. Factor Ponce Lerou Por otra parte, también generó reacción en el Congreso el acuerdo entre Codelco y SQM, dada la vinculación de esta última con Julio Ponce Lerou, ex controlador de la firma y ex yerno de Augusto Pinochet, quien en su minuto fuera investigado en el marco del financiamiento irregular de la política. De hecho, los senadores de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, solicitaron la realización de una sesión especial en la Sala de la Corporación para conocer en detalle los alcances de este anuncio, “considerando que el compromiso significa comprometer la operación y extracción del litio por otros 30 años”. “Codelco, desafortunadamente, no ha tenido la mejor gestión en estos últimos años. Además, lamentablemente Pacheco Matte nos ha dado sorpresas como (ex) ministro de Energía y todos conocemos quién es Ponce Lerou y SQM. Por lo tanto, pido al Presidente que revise este convenio. En esto no nos podemos equivocar, esperamos que esto se haga con rigurosidad, pero al mismo tiempo entendiendo quiénes son los personajes que han estado liderando ese proceso”, aseveró Sepúlveda. Mientras, el diputado independiente-PPD y presidente de la Comisión Investigadora de Codelco, Cristián Tapia, solicitó mayor transparencia y pidió que asistan tanto a la Comisión de Minería como a la investigadora de Codelco, todas las partes involucradas. “¿Por qué adelantarse tanto a los hechos? ¿Qué va a pasar con esta Política Nacional del Litio? ¿Qué va a pasar con el Instituto Nacional del Litio? Es donde nuestros jóvenes iban a ingresar a este instituto para tener las capacidades, y también nosotros tener la tecnología para que en el futuro el país sea 100% explotador de este principal mineral no metálico que tiene una tremenda demanda en todo el mundo”, acusó el parlamentario. En tanto, el senador UDI y presidente de la comisión de Minería y Energía, José Miguel Durana, apuntó sus dardos contra la estatal. “Hay que poner la pelota al piso, Codelco hace muchos años ha sido ineficiente, no ha logrado liderar la producción de cobre y ha tenido constantes bajas en clasificación de riesgo, una pésima producción y una paupérrima rentabilidad. No tengo ninguna expectativa, porque Codelco va a ser una pesada mochila para las aspiraciones de lograr efectivamente desarrollar el litio. Creo que había que ser mucho más práctico, el sector privado con reglas claras es capaz de entregar mayor rentabilidad y desarrollo”, dijo. Foto en portada: Agencia Aton

