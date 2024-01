6b453b09e2

Nacional Política ¿Mantener o remover al general Yáñez?: el dilema que divide a las filas oficialistas Parlamentarios del Frente Amplio llaman al Gobierno a evaluar su permanencia, mientras que parte del Socialismo Democrático afirma que no existe mérito para solicitar su renuncia. Bárbara Paillal Viernes 5 de enero 2024 17:41 hrs.

En el marco de la promulgación de la Ley Karin, norma contra el acoso laboral, el Presidente Gabriel Boric abordó el supuesto llamado telefónico al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, donde le habría manifestado su respaldo frente. Pese a que no comentó detalles, parlamentarios oficialistas han instado al Mandatario a no manifestar su apoyo público y evaluar la continuidad de Yáñez al mando del cuerpo policial. El intercambio se habría llevado a cabo este miércoles 04 de enero, luego de que se conociera la formalización del jefe policial por parte del Ministerio Público por su eventual responsabilidad por el delito de omisión en el marco de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. En el llamado, el Jefe de Estado le habría manifestado su absoluto respaldo y habría descartado su remoción, según afirmó el abogado defensor de Yáñez. Luego de un agitado inicio del punto de prensa de esta jornada, el Presidente Boric declaró que “entiendo que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio en deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente“. Declaraciones que no despejaron las dudas en torno al intercambio de palabras entre ambas autoridades, pero que, más tarde, fueron aclaradas por el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, quién sostuvo desde La Araucanía que “el Presidente efectivamente habló con el General Yáñez“. Es en este contexto es que toma fuerza la división en las filas oficialistas. Parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista, han llamado al Gobierno a no respaldar a Yáñez, mientras que parte del Socialismo Democrático apoyan su permanencia. El diputado Andrés Giordano (Ind-FA) dijo esta mañana que, a su parecer, “existe una incompatibilidad con su permanencia en el cargo (de Yáñez), como existiría frente a cualquier otra acusación de un funcionario público”. Consultado si es una solicitud levantada desde el Frente Amplio, el parlamentario señaló que es una facultad exclusiva del Presidente determinar la continuidad de un alto mando pero que “nos parece que dada la sensibilidad del caso, y entendiendo los antecedentes que hoy día está tomando el Ministerio Público para tomar una determinación como la que ha tomado, es una carta que debe evaluar“. Mientras, la diputada Gael Yeomans, (CS), afirmó esta mañana que le parece complejo que Yáñez mantenga su rol de director general de Carabineros mientras está siendo parte de un juicio. “Lo va a tener preocupado y no va a tener todos sus sentidos puestos en una de las preocupaciones más importantes que tiene la ciudadanía que es la seguridad”, advirtió. “En ese sentido, creo que debe ser evaluado conforme también cómo va el juicio y en esto la medida que se formaliza, yo no veo condiciones, creo que es el momento en donde se tiene que tomar la definición”, agregó. No obstante, parte del Socialismo Democrático se ha manifestado a favor del general considerando su labor en la crisis de seguridad. El diputado del PS, Raúl Leiva, declaró que “asistimos a una etapa muy preliminar del proceso de persecución criminal, por consiguiente, no existe mérito alguno para solicitar la renuncia o que el general director dé un paso al costado”. “En momentos que vivimos la peor crisis de seguridad en nuestro país, el foco debe estar en apoyar a Carabineros y al general director en su labor de persecución del crimen organizado y el narcotráfico”, zanjó. Su par socialista, Daniel Manouchehri, señaló que “el Gobierno ha desarrollado un buen trabajo con Carabineros con mucha coordinación y apoyo a la institución. Lo relevante de todo esto es que no se afecte el trabajo por la seguridad de los chilenos”. En tanto, el diputado del PPD, Raúl Soto, valoró la “prudencia” del Gobierno al no intervenir en un proceso judicial en curso. “Mientras esa investigación no avance y no se tenga claridad respecto del carácter de las imputaciones y las decisiones en condenas finales que se van a tomar, me parece que lo más prudente es tomar distancia de este tema”, zanjó. Imagen de Portada: Agencia ATON.

