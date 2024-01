d5547b0a81

Nacional Pensiones Política Reforma previsional: ExPresidenta Michelle Bachelet expresó que “estos no son tiempos de gustitos políticos” En una actividad en la comuna de Peñalolén, la exmandataria emplazó a la oposición a llegar a acuerdos y a avanzar en la iniciativa "por el bien de las personas". "Esa es tarea que la ciudadanía le encomienda al Parlamento”, comentó. Camilo Vega Martinez Lunes 8 de enero 2024 15:01 hrs.

La exPresidenta Michele Bachelet se mostró a favor del proyecto de reforma previsional del Gobierno. En una actividad “Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile”, en la comuna de Peñalolén, destacó los aspectos positivos de la iniciativa y se refirió al 6% de cotización adicional, que mantiene estancada la discusión en la comisión del Trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese sentido, la ex jefa de Estado reafirmó que las actuales pensiones “son insuficientes para llevar adelante una vida digna” y añadió que “los chilenos y chilenas no pueden seguir esperando y la cohesión de nuestra sociedad no puede resistir una brecha tan amplia en la seguridad social”. Además, apuntó que “la única manera de avanzar es escuchándonos unos a otros y teniendo el foco bien puesto en el fin último que es mejorar las pensiones, esta tiene que ser la prioridad de todos los sectores políticos, no solo del Gobierno, sino que también de la oposición y la disposición a avanzar y llegar a consensos por el bien de las personas tiene que ser el compromiso mínimo de todos quienes están en política”. Bachelet comentó que el proyecto presentado por el Ejecutivo “tiene buenas propuestas. Es una buena noticia que con esta reforma la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumente un valor de $250 mil y que se incremente la cobertura”. En tanto, respecto del 6% de cotización adicional, que sigue generando disenso entre los parlamentarios, la exmandataria señaló que “estos no son tiempos de gustitos políticos. Necesitamos que nuestra clase política esté a la altura”. “Mucho se ha hablado de la distribución de la cotización adicional. Esa es tarea que la ciudadanía le encomienda al Parlamento, el dialogar hasta llegar un acuerdo como tantas otras veces lo han hecho”, expresó la exPresidenta. Foto en portada: Agencia Aton

