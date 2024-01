ffa64ccf11

Entrevista Nacional Política José Toro, por asesorías de Natalia Piergentili: “Nada me dice a mí que no le crea” El secretario general del PPD defendió a la extimonel de la colectividad tras las críticas en su contra por la prestación de servicios a una empresa de Pablo Zalaquett, aunque reconoció "una falta de prudencia" de parte de la dirigente. Diario UChile Martes 16 de enero 2024 12:21 hrs.

El secretario general del PPD, José Toro, profundizó en las explicaciones que entregó la vicepresidenta de su partido, Natalia Piergentili, luego que se conocieran las asesorías remuneradas que prestó a una compañía del lobbista Pablo Zalaquett, quien ha estado en el ojo de la discusión pública tras haber servido de anfitrión en reuniones entre ministros de Estado y empresarios. De acuerdo a Toro, ayer en el comité político en La Moneda, Piergentili “fue bien clara en decir que ella había participado en dos comidas, en ninguna había recibido remuneración ni ingreso alguno y que los recursos y la remuneración tenían que ver con una asesoría personal que realizó durante noviembre. Esto es cuando ya había dejado de ser presidenta”, afirmó. Consultado sobre el dilema ético que abre la vinculación de Piergentili con Zalaquett, José Toro aseguró que “hay un sector gris en nuestra legislación en cuanto a las posibilidades que tiene una persona con un cargo político “de después desarrollarse en un ámbito privado y no público”. “Los presidentes de partidos tampoco están sujetos a la ley del lobby, tampoco tienen que declarar con quién se juntan, entonces, creo que ahí hay una discusión bien de fondo que como sociedad tenemos que dar”, planteó. En cuanto al caso particular de la vicepresidenta del PPD, Toro señaló que “nada me dice a mí que no le crea en que ella no está haciendo lobby, que está asesorando a la empresa de Zalaquett en diferentes materias que son del ámbito de su expertise, en materia de regionalización y demases”. De todas maneras, el secretario general del PPD reconoció que hay una “falta de prudencia, incluso, en la manera en cómo ella contesta las primeras preguntas. Quizá hubiera sido todo más simple, más claro y hubiera aclarado todo desde el comienzo y no nos hubiéramos visto en este enredo”, manifestó. En esa línea, Toro indicó que los hechos “no se ven bien”. “La gente no lo entiende, no entiende esta cosa de los ministros con empresarios, no entiende por qué ella es una de las tantas que va a este tipo de cosas, por qué empieza a trabajar y recibir remuneraciones. Entonces, todo es un enredo que nos expone de mala manera”, dijo. Respecto a las acciones que tomará el partido, afirmó que cualquier militante del PPD está habilitado para llevar a Piergentili al Tribunal Supremo si cree que su actuar “contraviene la declaración de principios o el manual de conducta”. “Eso es una oportunidad abierta y la mesa, me imagino que nosotros estaremos atentos a la información que vaya saliendo para evaluar las acciones a seguir”, complementó. Finalmente, Toro expresó que no cree que “este tema se cierre”. “Se ve difícil, porque es el tema que va a seguir tomando la agenda, va a seguir siendo un tema de conversación, porque es algo que efectivamente no se entiende bien o se cometieron todos los errores posibles, desde, no informar aquello que había que informar”, aseveró. Revisa la entrevista completa aquí:

