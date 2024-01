c9a595b64d

Cultura “¿Por qué no se van?”, una obra sobre la familia moderna Con guiños a la teleserie "Tic Tac", y con la participación especial de Claudio Narea, Ximena Rivas y Bastián Bodenhöfer se lucieron una vez más interpretando a una pareja en esta nueva apuesta dramática del Teatro San Ginés. Jocelyn Jara Sábado 20 de enero 2024 10:00 hrs.

Este jueves 18 de enero el Teatro San Ginés dio el vamos a “¿Por qué no se van?”, su nueva apuesta dramática dirigida por Matías Inostroza y protagonizada por los icónicos actores Ximena Rivas y Bastián Bodenhöfer, además del elenco compuesto por Maira Bodenhöfer, Rodrigo Walker y Cate Ceccarelli. Luego de una sorpresiva presentación de nada menos que Claudio Narea interpretando el clásico de su exbanda Los Prisioneros, “¿Por qué no se van?”, la comedia comenzó relatando la historia de Carmen Gloria y Mateo, un matrimonio de más de 35 años de casados que tiene unos hijos muy particulares que siguen dependiendo tanto emocional como económicamente de ellos. La pareja además anhela volver a intentar cumplir sus sueños de juventud y emprender un viaje por el mundo en una motorhome, lo cual los lleva a decidir en conjunto vender su casa. Ante esta situación que es revelada a sus hijos Julieta y Matías, se desata un conflicto familiar que pondrá en jaque el acuerdo. Con diálogos y actuaciones hilarantes, la obra lleva al público por emociones que van desde la carcajada gracias a la comedia más física, hasta la más profunda reflexión en torno a las dinámicas familiares que se dan en muchos hogares por estos días. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la destacada actriz Ximena Rivas se refirió a este tipo de grupos familiares. “La obra fue una investigación de por qué está pasando esto en el mundo y hay muchas razones. ¿Qué opino yo personalmente? Que a los hijos hay que darles alas, que hay que permitir que vivan en grandeza y que hagan su propio camino de equivocaciones, de problemas, de ir solucionándolos, porque en esa medida también tú vas descubriendo tu conciencia y tu grandeza”, expresó la intérprete. Acerca de por qué se da este fenómeno en muchas de las familias chilenas hoy en día, Rivas apuntó a que “hay muchos ensayos, investigaciones, y hay muchas razones y todas son atendibles, por ejemplo, la inseguridad que existe hoy, el miedo de los padres, o el apego extremo, o los hijos que se acomodan y sienten que está muy cara la vida”. Agregó que “finalmente empiezan a quedarse en un lugar donde tienen todo hecho, pero yo creo que es básicamente que ha ganado el miedo por sobre el amor, por sobre la confianza, por sobre hacer tu propio camino de la manera en que tú puedes. Incluso padres que les piden a los hijos no irse por un gran apego o miedo a que les pase algo, o porque empiezan a sentirse más enfermos, entonces sienten que son los hijos los que tienen que encargarse de ellos”. Para Bastián Bodenhöfer esto “está para un análisis bien profundo. Claro, yo pertenezco a una generación en que empecé a trabajar y ya a los 10 años me ganaba mis lucas, y a los 17 me fui de mi casa. Mi hija, la Maira, se fue de la casa una vez que terminó la universidad. Yo creo que tuvimos tanta libertad en ese sentido, que a lo mejor nos pusimos aprensivos: ‘Pucha, no sabes lo que he vivido, por eso te voy a cuidar mejor, y no salgas de la casa’, no es mi caso, yo creo que eso es de una generación un poco más chica”. ¿TikTok o Tic Tac? Otro de los detalles que hacen que sea interesante ver “¿Por qué no se van?” son los guiños a la teleserie de culto de TVN, “Tic Tac” de 1997, donde Rivas y Bodenhöfer interpretaron a los recordados Eva Félix y Tomás Barcelona, pareja dramática que marcó a toda una generación de televidentes a finales del pasado siglo. Sobre esto, Rivas comentó que volver a interpretar una pareja con su colega “ha sido lindo porque tenemos mucha sintonía con Bastián, trabajamos juntos y muy bien cuando hicimos esa teleserie, entonces se reviven muchas cosas. Sí, se hace un guiño al final, pero lo más lindo es volverse a encontrar en el escenario y volver a jugar”. Por su parte, Bodenhöfer añadió que “nunca habíamos actuado en teatro juntos, entonces ha sido un agrado, porque manejamos códigos, pertenecemos a una misma generación, tenemos carrete en ese sentido, entonces ha sido muy fácil el trabajo”. Finalmente, sobre su regreso al teatro, el también protagonista de “Ángel malo”, mítica teleserie de Canal 13 de 1986, señaló que “para mí ha sido bastante increíble, porque yo había desechado la actuación. En un momento dije: ‘no, no quiero actuar más’, hace como seis años. Y de repente se me presentó esta posibilidad, me interesó el tema, me interesó el director, el elenco, y dije, ‘ya, probemos’, y estoy feliz la verdad”. “¿Por qué no se van?” continuará en cartelera hasta el sábado 27 de enero, con funciones los jueves a las 21:00, los viernes a las 20:30 y los sábados a las 20:30 horas, en l sala 1 del Teatro San Ginés ubicado en Mallinkrodt 112, Providencia. Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket. Imagen de portada: Christian Zapata

