A cien años de la muerte de Lenin

Hoy, la Rusia de Vladimir Putin debate si -tal como el propio Lenin se lo pidiera a sus congéneres antes de morir- ese cuerpo no estaría mejor sepultado junto a su madre que expuesto allí, carente de los honores que durante casi un siglo le brindaran soviéticos y extranjeros ante un catafalco de cristal y banderas de acero. Tal vez ello impulse a muchos a formar las largas filas que aún son observables para entrar al mausoleo y verle, rodeando sin detenerse la urna de cristal e intentando captar y conservar los pormenores de aquel cadáver cerúleo, que descansa estratégicamente iluminado para causar impacto emocional, vestido de traje oscuro, corbata, camisa de mangas con colleras y su mano derecha empuñada (que no levantada) en un detalle que a los marxista-leninista no se les pasaba por alto.