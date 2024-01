8fa3fffc7f

Justicia Nacional seguridad Manuel Monsalve tras dichos de fiscal de Tarapacá: “Nuestras policías tienen una alerta y coordinación permanente con otros países” El subsecretario del Interior respondió a las declaraciones del persecutor, quien no descartó la presencia del líder narco "Fito" Macías en Chile. "Evidentemente, esa información no es pública, pero es un trabajo que siempre se realiza", señaló. Diario UChile Martes 23 de enero 2024 16:41 hrs.

Tras una actividad en La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a los dichos del fiscal de Tarapacá, Raúl Arancibia, quien se refirió a la crisis migratoria en el norte del país. En conversación con Radio Universo, el persecutor acusó un “descontrol” en el paso fronterizo posterior al cierre de las 18:00 horas. “La gente pasa no más. Eso es porque falta gente, porque probablemente no hay suficiente cantidad de gente en el turno de la PDI, tampoco hay Aduanas”, expresó, mostrándose, además, partidario de que “en la frontera norte debe haber un muro policial de las fuerzas que permitan parar o aminorar el paso de la gente”. Asimismo, no descartó la posibilidad de que en el país se encuentre José “Fito” Macías, líder narco que se fugó de la cárcel en Ecuador. “¿Por qué no? Puede estar en cualquier lugar. Entonces, segarnos y decirnos que no va a estar en Chile, a lo mejor puede ser el lugar más seguro”. Sobre esto último, Monsalve hizo un repaso sobre los diversos convenios internacionales suscritos y expresó que “en materia de personas de interés, en materia de seguridad quiero recordar que solo hace unos días firmamos un acuerdo con Venezuela, como lo hemos hecho con Bolivia, con Perú y como en noviembre se firmó un tratado internacional con todos los países de América Latina y de Centro América justamente para perseguir organizaciones criminales”. “Por lo tanto, quiero reiterar algo que entiendo el fiscal también sabe: Que nuestras policías mantienen nexos de colaboración con todas las policías de América Latina ante el riesgo de que personas de interés delictual que están siendo perseguidas en algún país puedan ingresar a otro”, aseveró. Por lo mismo remarcó que frente a este panorama las policías “tienen una alerta y una coordinación permanente con otros países. Evidentemente, esa información no es pública, pero es un trabajo que siempre se realiza a menos que algún organismo, en este caso judicial, tenga un requerimiento formal respecto a la búsqueda de una persona en otro país”. “Mientras ese requerimiento formal no está, las policías mantienen una alerta constante y, por lo tanto, se alerta a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, que tiene el control de las fronteras, y también a quienes están en las unidades de pasos fronterizo ante la eventualidad del ingreso al país de alguna persona que esté siendo buscada en algunos de nuestros países vecinos”, indicó.

