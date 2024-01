c3bf151a58

95009909c4

Política Ximena Rincón: “Ibáñez es autorreferente, narciso” La senadora y presidenta de Demócratas se refirió a la polémica con el diputado y presidente de Convergencia Nacional y sostuvo que "Ibáñez quiere ser un personaje y hace estas cosas para sobresalir". Diario UChile Sábado 27 de enero 2024 11:10 hrs.

Compartir en

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, abordó la polémica que protagonizó esta semana con el diputado y presidente de Convergencia Nacional, Diego Ibáñez, en el marco de la votación de la reforma previsional. En medio de la discusión del proyecto, Ibáñez llamó a los diputados del Partido Demócratas a que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completa”. Al respecto, en conversación con Radio Bío-Bío, Rincón sostuvo que “yo creo que alguien que hace tonteras es un tonto. Aquí o en la China, da lo mismo. Creo que las personas tienen que entender que las actuaciones obviamente tienen calificación. Y una actuación inteligente es inteligente y una actuación tonta es tonta. Y esta claramente es tonta y no lo digo yo, lo han dicho todos. Exponer el fracaso o exponer la falta de votos a una reforma que le importaba al Presidente de la República, por parte del presidente del partido del Presidente es claramente una tontería”. Al ser consultado por las declaraciones de Rafael Gumucio, quien señaló que “Ibáñez es un Boric que quiere ser más Boric que el propio Boric”, la parlamentaria respondió que “Gumucio lo retrata muy bien. Yo creo que el señor Ibáñez quiere ser Boric, pero no quiere ser Boric”. “Yo creo que Ibáñez quiere ser un personaje y hace estas cosas para sobresalir, independiente de que eso pueda o no ayudar al gobierno de Boric, que es militante de su partido. O sea, él es una persona que es autorreferente, narcisa y que no le importa poner en riesgo un proyecto que debería ser colectivo”, manifestó. En esta línea, aseguró que Ibáñez “es un mal que afecta a muchos en el gobierno y que no asumen que ya dejaron atrás la comodidad de la dirigencia estudiantil o la irresponsabilidad de la dirigencia estudiantil. Y que hoy día son adultos con responsabilidades, que afectan en sus decisiones —para bien o para mal— a terceros”. En cuanto a las declaraciones que realizó el timonel de Convergencia Social, Rincón planteó que “la provocación del señor Ibáñez lo que buscaba era atacar la credibilidad de nuestros diputados y diputadas y obviamente a la institución del partido, pegándole a la presidenta del mismo”. “El señor Ibáñez hizo estas imputaciones y no le puede salir gratis. Una, porque supuso que yo instruía a mis parlamentarios y ellos no tenían autonomía o no trabajábamos colectivamente. Y dos, señala que yo tengo algún conflicto de interés”, comentó. En ese sentido, la timonel de Demócratas argumentó que “hace 14 años dejé de ser directora de Provida, que es un hecho público y conocido. Y no solo dejé de serlo, sino que además me tocó, como ministra del trabajo, representar y objetar la fusión trucha que hizo esa AFP, la misma en donde yo fui directora, y que evitó que pagara miles de millones de pesos en impuestos al fisco. Y eso terminó con la salida de la superintendenta”. “Me parece que el señor Ibáñez tiene que dar algún ejemplo de algún conflicto de interés que me ligue a la industria de las AFP”, puntualizó. Fuente y foto: ATON Chile.

La senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, abordó la polémica que protagonizó esta semana con el diputado y presidente de Convergencia Nacional, Diego Ibáñez, en el marco de la votación de la reforma previsional. En medio de la discusión del proyecto, Ibáñez llamó a los diputados del Partido Demócratas a que “no se dejen iluminar por la senadora Ximena Rincón, exdirectora de AFP Provida, porque ustedes no tienen conflicto de interés y el Gobierno sí acogió su propuesta 3/3 completa”. Al respecto, en conversación con Radio Bío-Bío, Rincón sostuvo que “yo creo que alguien que hace tonteras es un tonto. Aquí o en la China, da lo mismo. Creo que las personas tienen que entender que las actuaciones obviamente tienen calificación. Y una actuación inteligente es inteligente y una actuación tonta es tonta. Y esta claramente es tonta y no lo digo yo, lo han dicho todos. Exponer el fracaso o exponer la falta de votos a una reforma que le importaba al Presidente de la República, por parte del presidente del partido del Presidente es claramente una tontería”. Al ser consultado por las declaraciones de Rafael Gumucio, quien señaló que “Ibáñez es un Boric que quiere ser más Boric que el propio Boric”, la parlamentaria respondió que “Gumucio lo retrata muy bien. Yo creo que el señor Ibáñez quiere ser Boric, pero no quiere ser Boric”. “Yo creo que Ibáñez quiere ser un personaje y hace estas cosas para sobresalir, independiente de que eso pueda o no ayudar al gobierno de Boric, que es militante de su partido. O sea, él es una persona que es autorreferente, narcisa y que no le importa poner en riesgo un proyecto que debería ser colectivo”, manifestó. En esta línea, aseguró que Ibáñez “es un mal que afecta a muchos en el gobierno y que no asumen que ya dejaron atrás la comodidad de la dirigencia estudiantil o la irresponsabilidad de la dirigencia estudiantil. Y que hoy día son adultos con responsabilidades, que afectan en sus decisiones —para bien o para mal— a terceros”. En cuanto a las declaraciones que realizó el timonel de Convergencia Social, Rincón planteó que “la provocación del señor Ibáñez lo que buscaba era atacar la credibilidad de nuestros diputados y diputadas y obviamente a la institución del partido, pegándole a la presidenta del mismo”. “El señor Ibáñez hizo estas imputaciones y no le puede salir gratis. Una, porque supuso que yo instruía a mis parlamentarios y ellos no tenían autonomía o no trabajábamos colectivamente. Y dos, señala que yo tengo algún conflicto de interés”, comentó. En ese sentido, la timonel de Demócratas argumentó que “hace 14 años dejé de ser directora de Provida, que es un hecho público y conocido. Y no solo dejé de serlo, sino que además me tocó, como ministra del trabajo, representar y objetar la fusión trucha que hizo esa AFP, la misma en donde yo fui directora, y que evitó que pagara miles de millones de pesos en impuestos al fisco. Y eso terminó con la salida de la superintendenta”. “Me parece que el señor Ibáñez tiene que dar algún ejemplo de algún conflicto de interés que me ligue a la industria de las AFP”, puntualizó. Fuente y foto: ATON Chile.