Nacional Política Diputado Nelson Venegas renunció a comisión de Ética tras dar positivo a test de drogas De acuerdo al legislador socialista el resultado responde a un tratamiento médico para adelgazar. Por lo que dijo esperar que el malentendido "se esclarezca a la brevedad". Diario UChile Lunes 29 de enero 2024 12:40 hrs.

El diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, confirmó este lunes su renuncia a la comisión de Ética de la Cámara tras dar positivo al test de droga, el cual no fue informado oportunamente a la instancia legislativa. “Voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad”, partió señalando el legislador. Según Venegas “el resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso con un medicamento denominado ‘Sentis’, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia”. En esa línea, explicitó que el remedio “forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba”. Por lo mismo, remarcó que ante este escenario “hago presente que he renunciado a la comisión de Ética de la Cámara, pues es esa instancia la que debe conocer el caso y quiero dar garantías de total transparencia en esta resolución”. “No consumo drogas y reitero que voluntariamente me sometí al test con total confianza. Espero que se esclarezca este malentendido a la brevedad”, aseveró. Foto en portada: Agencia Aton

