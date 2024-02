f643ca5a72

Nacional Política Diputado Undurraga (Evópoli): “El presidente Piñera fue un profundo demócrata” El legislador recordó que el fallecido exmandatario "siempre creyó en la política colectiva, en la importancia de la unidad". "Es una persona que cuando dejó la Presidencia de la República siempre estuvo preocupado de la cosa pública", resaltó. Diario UChile Martes 6 de febrero 2024 20:24 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió al fallecimiento del ex presidente Sebastián Piñera, destacando su rol en el sector, además de calidad de estadista. “Piñera fue el fundador de Chile Vamos en conjunto con Renovación Nacional, la Udi y Evópoli, siempre creyó en la política colectiva, en la importancia de la unidad. Es una persona que cuando dejó la Presidencia de la República siempre estuvo preocupado de la cosa pública, siempre estaba llamando, siempre estaba atento, siempre estaba apoyando y también corrigiendo. Fue una persona muy importante para la centroderecha de este país”. En ese sentido, el parlamentario destacó que “el presidente Piñera aprobó la ley de matrimonio igualitario en su segundo gobierno. No solo fue empresario durante la dictadura, también fue un enconado opositor al dictador Pinochet, estuvo acompañando al presidente Montalva en el Caupolicán. El presidente Piñera con todas las diferencias legítimas que despertaba en mucha gente fue un profundo demócrata”, remarcó. Undurraga recordó además que el fallecido ex mandatario siempre tuvo la pretensión de ampliar la coalición hacia el centro: “Las elecciones se ganan hacia el centro y no se ganan hacia los polos. Sebastián Piñera era un hombre de una familia Demócrata Cristiana, era una persona que de verdad creía en el acercamiento hacia el centro, generó diálogos, con algunos le resultó, con otros no le resultó, pero era un hombre que estaba muy preocupado que el proyecto político de Chile Vamos no fuera en torno a él”. Finalmente el legislador indicó que “a nosotros nos ha costado generar vínculos con el actual gobierno, pero el presidente Piñera siempre se preocupó de que éstos existieran. El presidente Piñera, cada vez que el Presidente Boric lo llamó rápidamente acudió con su consejo, sin soberbia, con mucha claridad a ponerse a disposición de la patria que es finalmente el legado más profundo del ex presidente Piñera”.

