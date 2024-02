51f51dd23d

32b88ae816

Deportes Pablo Milad anuncia querellas contra “quienes resulten responsables” de los desmanes en el Estadio Nacional El timonel de la ANFP informó que los minutos restantes de la final entre Colo Colo y Huachipato se disputarán en cancha y en horario por definir, y sin público. Además, llamó a las autoridades a que aceleren la agenda anti-violencia en los estadios. Camilo Vega Martinez Lunes 12 de febrero 2024 15:06 hrs.

Compartir en

Este lunes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, ratificó la continuación de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo. Tras la suspensión del encuentro debido a desmanes de la hinchada alba, desde el ente rector del fútbol chileno aseguraron que los 10 minutos restantes se disputarán en cancha y en horario por definir, y sin público. En conferencia de prensa, Milad también anunció querellas contra “quienes resulten responsables” de los incidentes que terminaron con destrozos en el Estadio Nacional. “Es un escenario donde el fútbol se ha desarrollado en plenitud a lo largo de la historia. No podemos permitir que por culpa de un grupo de delincuentes, el fútbol se aleje de este recinto deportivo”, señaló durante la instancia. Además, el timonel del fútbol chileno aseguró que están trabajando junto al Ministerio del Interior para sacar adelante una agenda legislativa que frene la violencia en los estadios. Incluso, realizó un llamado al Congreso Nacional, donde se encuentra en proceso de tramitación la agenda anti-violencia presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. “Sumar obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas para prevenir estos hechos. La propuesta nuestra de que la gente se inscribiera libremente, promoviendo precios más bajos, fue optado por la mayoría. Los que no quisieron inscribirse, fueron los que no quieren tener este registro y no quieren ser identificados. Por eso necesitamos que la Cámara de Diputados acelere los procesos de esta nueva normativa que trabajamos conjunto por meses con el Ministerio del Interior”, indicó Pablo Milad. Respecto a posibles sanciones para los clubes, en este caso para Colo Colo, el presidente de la ANFP aseguró que: “La Comisión de Árbitros va a presentar en el Tribunal de Disciplina el informe, y este tiene que dictaminar”. Milad también abordó los señalamientos que afirmaban que los incidentes comenzaron porque Carabineros le arrebató a la Garra Blanca un lienzo en alusión contra el expresidente Sebastián Piñera. “No tengo antecedentes de que se ordenó sacar ese lienzo, pero los desmanes comenzaron bastante antes del partido”, señaló. Foto: Aton.

Este lunes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, ratificó la continuación de la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo. Tras la suspensión del encuentro debido a desmanes de la hinchada alba, desde el ente rector del fútbol chileno aseguraron que los 10 minutos restantes se disputarán en cancha y en horario por definir, y sin público. En conferencia de prensa, Milad también anunció querellas contra “quienes resulten responsables” de los incidentes que terminaron con destrozos en el Estadio Nacional. “Es un escenario donde el fútbol se ha desarrollado en plenitud a lo largo de la historia. No podemos permitir que por culpa de un grupo de delincuentes, el fútbol se aleje de este recinto deportivo”, señaló durante la instancia. Además, el timonel del fútbol chileno aseguró que están trabajando junto al Ministerio del Interior para sacar adelante una agenda legislativa que frene la violencia en los estadios. Incluso, realizó un llamado al Congreso Nacional, donde se encuentra en proceso de tramitación la agenda anti-violencia presentada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. “Sumar obligatoriedad del Registro Nacional de Hinchas para prevenir estos hechos. La propuesta nuestra de que la gente se inscribiera libremente, promoviendo precios más bajos, fue optado por la mayoría. Los que no quisieron inscribirse, fueron los que no quieren tener este registro y no quieren ser identificados. Por eso necesitamos que la Cámara de Diputados acelere los procesos de esta nueva normativa que trabajamos conjunto por meses con el Ministerio del Interior”, indicó Pablo Milad. Respecto a posibles sanciones para los clubes, en este caso para Colo Colo, el presidente de la ANFP aseguró que: “La Comisión de Árbitros va a presentar en el Tribunal de Disciplina el informe, y este tiene que dictaminar”. Milad también abordó los señalamientos que afirmaban que los incidentes comenzaron porque Carabineros le arrebató a la Garra Blanca un lienzo en alusión contra el expresidente Sebastián Piñera. “No tengo antecedentes de que se ordenó sacar ese lienzo, pero los desmanes comenzaron bastante antes del partido”, señaló. Foto: Aton.