Incendios Forestales Nacional Plan de restauración del Jardín Botánico: Gobierno dispondrá 500 millones de pesos para su recuperación El ministro de Agricultura anunció que su cartera realizará esta inversión con el objetivo de mostrar avances en la reconstrucción antes de invierno. Además, confirmó la participación de organizaciones internacionales en este proceso. Natalia Palma Lunes 12 de febrero 2024 14:35 hrs.

Las autoridades de Gobierno siguen desplegadas en terreno para abordar los estragos que han dejado los incendios en la Región de Valparaíso. Así, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dieron a conocer una propuesta de restauración del Jardín Botánico de Viña del Mar, lugar que resultó devastado y en el cual murieron cuatro personas producto de las llamas. El titular del Minagri afirmó que pondrán todos sus esfuerzos “para recuperar pronto el Jardín Botánico y, además, después de que se ha quemado en distintas partes en los últimos cuatro años, como también lo ha pedido el director del Jardín, Alejandro Peirano, que logremos entre todas y todos salir con un Jardín más grande, más resiliente al cambio climático y con mayor diversidad”. Para dicha labor, la autoridad anunció que los distintos servicios de la cartera comprometieron casi 500 millones de pesos, de manera que antes del invierno se pueda recuperar parte del suelo y hacer franjas de filtraciones en el terreno. “Se han ofrecido los especialistas, se han ofrecido también los distintos semilleros que hay desde especies cactuarias en el norte, también aportes desde la Región Metropolitana, todo lo que tiene a su alcance el ministerio. Se va a hacer el cortafuego, además manejos por parte de la CONAF como una cuestión esencial”, detalló. Además, apuntó que el nuevo Servicio de Biodiversidad se incorporará al directorio del Jardín Botánico mediante una modificación del estatuto. La titular de Medio Ambiente detalló los alcances de esta medida, señalando que “nos permite estar en la toma de decisión de cómo vamos a hacer la restauración, la recuperación del Jardín Botánico”. En ese sentido, afirmó que “lo que conoce la mayoría de las personas es una parte del Jardín, que es muchísimo más grande, son 400 hectáreas. Por lo tanto, la planificación para toda esa otra parte yo espero que como Ministerio de Medio Ambiente podamos también aportar a través del Servicio de Biodiversidad”. Por otra parte, la secretaria de Estado remarcó la importancia de avanzar en educación ambiental. “Uno no cuida lo que no conoce y lo que no ama, eso se recibe a través de la educación ambiental”, dijo. “Esta nos debiera ayudar en la prevención, si hay una situación de alerta meteorológica, entender bien cuáles son las acciones de prevención. Un pequeño ejemplo, en Chile con los terremotos no se nos caen los edificios; con terremotos y tsunamis nosotros ya sabemos para dónde correr, eso es parte de la educación ambiental, son leyes, son normas, es un conjunto de la sociedad completa que nos ha ayudado a hacer frente a ese tipo de desastres. Necesitamos lo mismo para los incendios forestales”, explicitó. Según expresó el ministro Esteban Valenzuela. en el trabajo de reconstrucción también participarán organizaciones internacionales, tales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura). Mercado Lo Valledor envía ayuda a damnificados Más temprano en el Banco de Alimentos de Lo Valledor, la seremi de Agricultura de la Región Metropolitana, Montserrat Candia, y el gerente general del mercado, Marcelo de Moras, junto con la colaboración de locatarios, enviaron el cuarto camión con ayuda a los damnificados por los incendios, esta vez a la comuna de Quilpué. Locatarios de Lo Valledor envían cuarto camión con ayudas a damnificados por los incendios. Toda esta ayuda -que supera ya las 100 toneladas de alimentos, entre frutas, verduras y no perecibles- fue coordinada por el Departamento de Comunicaciones del Mercado y canalizada a través de transporte facilitado por locatarios de Lo Valledor. “Para nosotros es muy relevante estar acá, estos gestos de solidaridad son tremendamente importantes. Esto nos refuerza el espíritu de solidaridad es estos difíciles momentos que hoy en día estamos viviendo, ya que hay que acompañar a todas las personas que se han visto afectadas por estos incendios de la Región de Valparaíso. En esta temporada de verano cuando hay frutas tan sabrosas, se entregan también alimentos no perecibles para que las personas se puedan alimentar también con frutas y verduras, lo que es muy importante para niñas y niños, ya que la idea es diversificar para la buena salud de quienes reciban estos alimentos”, expresó la seremi poco antes de la salida del cuarto camión con ayuda a la V Región.

