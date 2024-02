51f51dd23d

32b88ae816

Incendios Forestales Medio Ambiente Sara Larraín por incendios forestales: Se requiere “un cambio estructural desde la política pública” La directora de Chile Sustentable aseguró que las repercusiones del cambio climático no están siendo consideradas en las medidas de planificación urbana, ni tampoco en el ámbito de la seguridad. “Estamos haciendo las cosas desconociendo", acusó. Diario UChile Lunes 12 de febrero 2024 11:51 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó que Chile aún no ha despertado ante la “nueva realidad”. “Esa nueva realidad se llama cambio climático y eso implica mayores temperaturas, mayor cantidad de lluvias calientes y aluviones y mayor ocurrencia de incendios forestales”, precisó. Consultada respecto a la manera en que se previenen este tipo de emergencias, a propósito de los incendios en la Región de Valparaíso, Larraín aseguró que el fenómeno no está siendo considerado en las políticas públicas de planificación urbana, ni tampoco en el ámbito de la seguridad. “Hoy día los problemas de seguridad en Chile no son problemas militares, sino que son problemas de seguridad humana, de gente viviendo en lugares expuestos a morir, como quebradas o campamentos instalados en lugares donde no hay acceso para bomberos, no hay un grifo de dónde sacar agua ni hay agua potable”, indicó. “Parte importante de la gente que pereció en los incendios de la Quinta Región eran de campamentos irregulares, poblaciones con poca planificación de vías de acceso, vías de salida, acceso a agua, grifos, etc, estanques de agua, existencia de cortafuegos y eso va a seguir ocurriendo porque estamos haciendo las cosas desconociendo. Es como una venda en los ojos”, planteó. En ese sentido, la directora de Chile Sustentable afirmó que se requiere “un cambio estructural desde la política pública” y “una ley corta para incendios forestales, pero también una ley corta para el tema de vivienda, de reestructurar la planificación y de remediar lo que hoy día se está haciendo o lo que ya está instalado con tecnologías como cortafuegos, prevención, pero también con educación ciudadana”, señalo. “Aquí está llamando a gritos un cambio en las políticas, un cambio institucional y un cambio en la intervención del Estado en los territorios con participación ciudadana en la cual estamos atrasados y ojalá lo hagamos rápido porque si no las víctimas este verano y el próximo va a ser bien complicado”, advirtió. Respecto al problema a nivel de vivienda, Larrain estimó que es “fundamental impedir nuevas tomas”, pese a que “es doloroso y complejo sacar a una población de una toma”. “Salvar a la gente de esa toma de que pueda morir en tres días más, en dos semanas más, porque está en un área donde hay riesgo de morir, es una responsabilidad del Estado. La gente no tendrá la información pero el Estado sí y aquí se requiere una coordinación para mirar el territorio, cuáles son las áreas de riesgo y verdaderamente poner una cierta claridad. Que se norme y se establezca que en ese territorio no se pueden dar permisos”, zanjó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, acusó que Chile aún no ha despertado ante la “nueva realidad”. “Esa nueva realidad se llama cambio climático y eso implica mayores temperaturas, mayor cantidad de lluvias calientes y aluviones y mayor ocurrencia de incendios forestales”, precisó. Consultada respecto a la manera en que se previenen este tipo de emergencias, a propósito de los incendios en la Región de Valparaíso, Larraín aseguró que el fenómeno no está siendo considerado en las políticas públicas de planificación urbana, ni tampoco en el ámbito de la seguridad. “Hoy día los problemas de seguridad en Chile no son problemas militares, sino que son problemas de seguridad humana, de gente viviendo en lugares expuestos a morir, como quebradas o campamentos instalados en lugares donde no hay acceso para bomberos, no hay un grifo de dónde sacar agua ni hay agua potable”, indicó. “Parte importante de la gente que pereció en los incendios de la Quinta Región eran de campamentos irregulares, poblaciones con poca planificación de vías de acceso, vías de salida, acceso a agua, grifos, etc, estanques de agua, existencia de cortafuegos y eso va a seguir ocurriendo porque estamos haciendo las cosas desconociendo. Es como una venda en los ojos”, planteó. En ese sentido, la directora de Chile Sustentable afirmó que se requiere “un cambio estructural desde la política pública” y “una ley corta para incendios forestales, pero también una ley corta para el tema de vivienda, de reestructurar la planificación y de remediar lo que hoy día se está haciendo o lo que ya está instalado con tecnologías como cortafuegos, prevención, pero también con educación ciudadana”, señalo. “Aquí está llamando a gritos un cambio en las políticas, un cambio institucional y un cambio en la intervención del Estado en los territorios con participación ciudadana en la cual estamos atrasados y ojalá lo hagamos rápido porque si no las víctimas este verano y el próximo va a ser bien complicado”, advirtió. Respecto al problema a nivel de vivienda, Larrain estimó que es “fundamental impedir nuevas tomas”, pese a que “es doloroso y complejo sacar a una población de una toma”. “Salvar a la gente de esa toma de que pueda morir en tres días más, en dos semanas más, porque está en un área donde hay riesgo de morir, es una responsabilidad del Estado. La gente no tendrá la información pero el Estado sí y aquí se requiere una coordinación para mirar el territorio, cuáles son las áreas de riesgo y verdaderamente poner una cierta claridad. Que se norme y se establezca que en ese territorio no se pueden dar permisos”, zanjó.