51f51dd23d

32b88ae816

Deportes “Separar la Federación de la ANFP”: El llamado para frenar la violencia en los estadios del fútbol chileno La diputada Marisela Santibáñez apuntó a la falta de fiscalización del ente rector del balompié nacional con los clubes y cuestionó el rol de Estadio Seguro. Por otra parte, deportistas del Team Chile lamentaron los destrozos al Estadio Nacional. Camilo Vega Martinez Lunes 12 de febrero 2024 18:52 hrs.

Compartir en

Los hechos de violencia en el Estadio Nacional que llevaron a suspender la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, generaron diversas reacciones. Los desmanes protagonizados por la barra alba llevaron nuevamente a cuestionar los esfuerzos de las autoridades para evitar estos sucesos. El Plan Estadio Seguro vuelve a estar en entredicho, mientras que deportistas nacionales expresaron su tristeza por la afectación al recinto recientemente remodelado para los Juegos Panamericanos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la diputada Marisela Santibáñez apuntó a la falta de fiscalización de la ANFP a los clubes a la hora de organizar eventos deportivos. Además, se refirió a la implicancia que debe tener el Ministerio del Interior en materia de seguridad en los estadios. Pero sobre todo, cuestionó el rol de Estadio Seguro, un proyecto que vio la luz en el primer período del expresidente Sebastián Piñera, pero que no se ha hecho cargo de la violencia en el fútbol. “Estadio Seguro primero no tenía competencias, luego era un departamento que sugería cosas, finalmente presentaron un proyecto que empezó a avanzar pero que no hacía nada”, partió criticando la parlamentaria, miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. “Lo que queremos son cifras de cuántas personas no pueden ingresar a los estadios, cuántas veces se ha incumplido aquello. Todo lo que parece ser una propuesta, termina en nada”, agregó Santibáñez. Como una de las principales medidas a tomar, la diputada del Partido Comunista recalcó: “Creo firmemente que se debe separar la Federación de la ANFP”. Este ha sido un llamado reiterado en los últimos años, puesto que al ser la Asociación Nacional de Fútbol Profesional una entidad privada, impide la fiscalización de instituciones como el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio del Deporte. “No nos permite una fiscalización, si la Federación. Trabajar en solucionar es una inversión. Una inversión que tiene que venir de los clubes, y si no se hace desde la Federación, que es quién recibe las platas, se nos cruza todo”, cuestionó respecto a la también responsabilidad de los clubes en la organización de los partidos del fútbol chileno. Sobre lo mismo, abordó las implicancias que debe tener el Estado en la materia. “Llevamos seis años con la diputada Erika Olivera, hemos puesto una agenda con todo el tema de la violencia en los estadios, pero no hay voluntades. Esto pasa también por el Ministerio del Interior, aquí es un tema de seguridad ciudadana”, indicó. Una de las medidas instaladas recientemente por la ANFP fue la creación del Registro Nacional de Hinchas. Si bien esto partió como una inscripción voluntaria, atraída desde el ente rector con la promesa de entradas más baratas, hoy se busca su obligatoriedad. Para ello, la presencia de cámaras y otros dispositivos de control en los estadios es fundamental. “Si existe la tecnología para encontrar los autos que se roban, cómo no van a tener la tecnología para el ingreso de 30 mil personas y poder ver si existen personas que no pueden entrar. Si no se ponen las pilas los clubes que son los encargados de hacer el evento, porque es más gasto, entonces tampoco vamos a tener la disposición de la ANFP. Es mejor apuntar a los hinchas, decir que son descriteriados”, criticó Santibáñez. El lamento de los deportistas En este contexto, deportistas nacionales evidenciaron su tristeza por los daños sufridos por el Estadio Nacional, recinto que también se utiliza para otras disciplinas y que hoy tampoco pueden utilizar como les gustaría. “Nos duele muchísimo ver las imágenes que tuvimos en el Estadio Nacional. Un lugar que hace meses albergó los Juegos Panamericanos, con un gran volumen de personas, con multiples disciplinas, y no presentó ningún inconveniente”, expresó la tiradora en la modalidad skeet, Francisca Crovetto, al ser consultada por nuestro medio. “Esto lo único que nos hace ver, casi comprobar, es que lamentablemente el fútbol está infiltrado por la delincuencia de barras bravas que no les interesa el deporte”, agregó la medallista de oro en Santiago 2023. Por su parte, el pentatleta Esteban Bustos, apuntó a las responsabilidades de las autoridades. “Deberían adoptar un enfoque integral para combatir la violencia en los deportes. Donde se tiene que incluir mayor seguridad, sanciones más duras para los infractores, programas de educación como campañas de concientización sobre el impacto negativo que tiene esta violencia. Los clubes y la Federación tienen que hacerse cargo”, expresó el deportista del Team Chile. Foto: Aton

Los hechos de violencia en el Estadio Nacional que llevaron a suspender la Supercopa entre Huachipato y Colo Colo, generaron diversas reacciones. Los desmanes protagonizados por la barra alba llevaron nuevamente a cuestionar los esfuerzos de las autoridades para evitar estos sucesos. El Plan Estadio Seguro vuelve a estar en entredicho, mientras que deportistas nacionales expresaron su tristeza por la afectación al recinto recientemente remodelado para los Juegos Panamericanos. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la diputada Marisela Santibáñez apuntó a la falta de fiscalización de la ANFP a los clubes a la hora de organizar eventos deportivos. Además, se refirió a la implicancia que debe tener el Ministerio del Interior en materia de seguridad en los estadios. Pero sobre todo, cuestionó el rol de Estadio Seguro, un proyecto que vio la luz en el primer período del expresidente Sebastián Piñera, pero que no se ha hecho cargo de la violencia en el fútbol. “Estadio Seguro primero no tenía competencias, luego era un departamento que sugería cosas, finalmente presentaron un proyecto que empezó a avanzar pero que no hacía nada”, partió criticando la parlamentaria, miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja. “Lo que queremos son cifras de cuántas personas no pueden ingresar a los estadios, cuántas veces se ha incumplido aquello. Todo lo que parece ser una propuesta, termina en nada”, agregó Santibáñez. Como una de las principales medidas a tomar, la diputada del Partido Comunista recalcó: “Creo firmemente que se debe separar la Federación de la ANFP”. Este ha sido un llamado reiterado en los últimos años, puesto que al ser la Asociación Nacional de Fútbol Profesional una entidad privada, impide la fiscalización de instituciones como el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio del Deporte. “No nos permite una fiscalización, si la Federación. Trabajar en solucionar es una inversión. Una inversión que tiene que venir de los clubes, y si no se hace desde la Federación, que es quién recibe las platas, se nos cruza todo”, cuestionó respecto a la también responsabilidad de los clubes en la organización de los partidos del fútbol chileno. Sobre lo mismo, abordó las implicancias que debe tener el Estado en la materia. “Llevamos seis años con la diputada Erika Olivera, hemos puesto una agenda con todo el tema de la violencia en los estadios, pero no hay voluntades. Esto pasa también por el Ministerio del Interior, aquí es un tema de seguridad ciudadana”, indicó. Una de las medidas instaladas recientemente por la ANFP fue la creación del Registro Nacional de Hinchas. Si bien esto partió como una inscripción voluntaria, atraída desde el ente rector con la promesa de entradas más baratas, hoy se busca su obligatoriedad. Para ello, la presencia de cámaras y otros dispositivos de control en los estadios es fundamental. “Si existe la tecnología para encontrar los autos que se roban, cómo no van a tener la tecnología para el ingreso de 30 mil personas y poder ver si existen personas que no pueden entrar. Si no se ponen las pilas los clubes que son los encargados de hacer el evento, porque es más gasto, entonces tampoco vamos a tener la disposición de la ANFP. Es mejor apuntar a los hinchas, decir que son descriteriados”, criticó Santibáñez. El lamento de los deportistas En este contexto, deportistas nacionales evidenciaron su tristeza por los daños sufridos por el Estadio Nacional, recinto que también se utiliza para otras disciplinas y que hoy tampoco pueden utilizar como les gustaría. “Nos duele muchísimo ver las imágenes que tuvimos en el Estadio Nacional. Un lugar que hace meses albergó los Juegos Panamericanos, con un gran volumen de personas, con multiples disciplinas, y no presentó ningún inconveniente”, expresó la tiradora en la modalidad skeet, Francisca Crovetto, al ser consultada por nuestro medio. “Esto lo único que nos hace ver, casi comprobar, es que lamentablemente el fútbol está infiltrado por la delincuencia de barras bravas que no les interesa el deporte”, agregó la medallista de oro en Santiago 2023. Por su parte, el pentatleta Esteban Bustos, apuntó a las responsabilidades de las autoridades. “Deberían adoptar un enfoque integral para combatir la violencia en los deportes. Donde se tiene que incluir mayor seguridad, sanciones más duras para los infractores, programas de educación como campañas de concientización sobre el impacto negativo que tiene esta violencia. Los clubes y la Federación tienen que hacerse cargo”, expresó el deportista del Team Chile. Foto: Aton