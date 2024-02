436b25e758

Cultura Llega el Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa con enfoque en autores uruguayos El evento literario se realizará entre el 29 de febrero al 3 de marzo frente al Palacio Consistorial de la comuna, y contará con distintas actividades como lanzamientos, talleres gratuitos, jornadas de formación enfocadas en el fomento a la lectura. Jocelyn Jara Miércoles 21 de febrero 2024 7:00 hrs.

Este jueves 29 de febrero se dará inicio a la tercera edición del Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa, encuentro organizado por la Municipalidad de Ñuñoa y la Corporación Cultural, que tendrá como país invitado a Uruguay, por lo que contará con lanzamientos de autores de dicho país. En ese sentido es que se presentarán los libros “El hermano mayor” de Daniel Mella publicado bajo la Editorial Cadencia; “Irse yendo” de la escritora Leonor Courtoisie, y la reedición del poemario “Nocturnos” de Idea Vilariño. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la programadora del Festival Internacional del Libro y la Lectura de Ñuñoa, Catalina Estrella, comentó acerca de cómo surgió este evento literario. “Esta es la tercera edición del festival, pero antes era más bien una feria del libro, es decir, solamente tenía puestos de ventas de libros. Lo que se hizo, fue que a partir del 2021 lo consideramos como un festival para poder incluir también programación cultural y acercar a vecinos de la comuna, ciertas actividades que en general se concentran más hacia el centro, si pensamos en las grandes ferias del libro. Desde 2021 se le da ese empuje de festival sin perder el carácter barrial de la programación, para que también sea un festival de la comuna y que los vecinos se sientan incluidos”. Catalina Estrella destacó además que, dentro de las editoriales participantes, “en su mayoría son independientes, tenemos solamente dos stands que son de grandes conglomerados, y se le da un énfasis al mundo independiente también, desde el slogan del festival, que es ‘el arte del oficio’. Todos los años tenemos un slogan diferente que es lo que le da el hilo conductor a la programación”. Por otro lado, explicó que “Uruguay es nuestro país invitado de honor, siempre elegimos un país y este año elegimos Uruguay porque quisimos encauzar las discusiones en torno a los contextos en los que desarrollamos los oficios del libro en el Cono Sur. En el 2021 tuvimos a Argentina, y pensamos que Uruguay hacía sentido para cerrar lo del Cono Sur, y pensar en que, cuando elegimos la mediación lectora, o cuando escribimos libros en este lado del mundo, es diferente a que si lo pensamos en Europa. También nos hizo sentido ese país por su tradición poética”. Por último, Estrella se refirió a la premisa acerca de que en Chile no se lee lo suficiente. “Nosotros no creemos esa premisa de que en Chile no se lee, o esa premisa mundial de que en general la gente no lee, porque lectores siempre van a haber. Si no existieran lectores, no tendríamos la cantidad de libros que se publican al año. En Chile se publican un montón de libros al año, sobre todo en el mundo independiente, que es el que se vuelca en esta feria”, sostuvo. “Los años anteriores nosotros tuvimos más de 20 mil personas durante las cuatro jornadas, y este año pretendemos mantenerlo, sobre todo porque en estas fechas, queremos que esto sea como una fiesta del libro para cerrar el verano. Creemos que existe el público y los lectores, y eso también nos hizo volcarnos a este slogan de ‘el arte del oficio’ porque colectivizar los oficios, alrededor de la cadena del libro, nos permite fomentar la lectura, porque no es sólo que se vendan muchos libros, sino que tienen que encontrar sus propios lectores y eso requiere un trabajo en conjunto de todas las personas que trabajan en el libro. Creemos que vamos a tener una gran audiencia porque hay muchas personas con ganas de compartir lecturas”, cerró la encargada de la programación del festival. Las presentaciones de libros son abiertas a todo público, sin necesidad de inscripción. El epicentro del FILL 2024 será la Plaza Ñuñoa, pero estas actividades se extenderán también al Espacio Literario de la comuna. Puedes revisar la programación completa en la web de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Imagen de portada: Corporación Cultural de Ñuñoa

