Minería Nacional Gobernador de Atacama critica al Gobierno por cierre de Fundición Paipote: “Se toman decisiones a espaldas de las comunidades” Miguel Vargas lamentó que no tomasen en consideración los argumentos de autoridades y trabajadores de la región para evitar el cierre anticipado de la planta, lo que va en contra de "la bandera de descentralización" del programa del Presidente Boric. Camilo Vega Martinez Jueves 22 de febrero 2024 18:52 hrs.

El gobernador de Atacama, Miguel Vargas, criticó la decisión de la Empresa Nacional de Minería (Enami) de adelantar el cierre de la Fundición Hernán Videla Lira de la localidad de Paipote para este viernes 23 de febrero. La autoridad regional lamentó no tener una respuesta del Gobierno y manifestó su preocupación por la situación laboral de cientos de trabajadores. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la autoridad regional manifestó su “rechazo absoluto” a la decisión de Enami. “El Ministerio (de Minería) dice que la decisión se toma por razones económicas, que la Fundición es la que más aporta a la deuda que tiene la Enami y se pone todo el énfasis en el nuevo proyecto de modernización que acaba de ingresar recién al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. No sabemos cuánto va a demorar este proceso de evaluación y tampoco tenemos la certeza si financieramente va a ser viable”, declaró. A través de un comunicado, la empresa estatal argumentó que debido a que las mineras proveedoras pondrán fin al abastecimiento de concentrados de cobre por falta de pagos y liquidaciones por la venta de dichos suministros, desde este jueves no habrá más stock para fundir. Por ello, adelantaron el cierre de la fundición que estaba previsto para abril de este año. “Esta decisión representa una bofetada más a la región, que ya estaba con tantas dificultades”, agregó, en relación a las dudas por el inicio escolar en la Región de Atacama. El gobernador indicó que a inicios de año le enviaron una carta directamente al Presidente Gabriel Boric con argumentos para que la comunidad de la zona fuese considerada antes de tomar la decisión. No obstante, Vargas aseguró que no tuvo respuesta desde La Moneda. “Se dijo que se iba a responder en 15 o 20 días, pero ya estamos con los plazos cumplidos. No ha habido una respuesta formal al planteamiento que emana desde la región. Lo único que tenemos claro es que con este tipo de decisiones se pierde fuerza de empleo”, lamentó. “No se están sopesando debidamente los impactos que tienen estas decisiones no solo económicos, sino también sociales. Somos la capital de la pequeña minería, por lo tanto, nos afectan y sobre todo porque se toman a espaldas de la comunidad”, cuestionó. La autoridad regional indicó que al menos esperaban una mesa de trabajo entre el ministerio, las autoridades respectivas y los sindicatos de trabajadores, para enfrentar la problemática. Sin embargo, nada de eso pasó, por ello vio con sorpresa la información del adelanto del cierre de la Fundición. En esa línea, cuestionó el discurso de descentralización que había marcado el programa de Gobierno de Gabriel Boric. “Miren las paradojas. Este Gobierno que partió con la bandera de la descentralización, después en la práctica nos encontramos con que se toman decisiones sin consultar, sin medir el impacto que puede tener en los territorios”, expresó con molestia el gobernador. “Nos parece preocupante que este sea un estilo que se imponga, donde no se consulta, donde se toman decisiones a espalda de las comunidades, nos parece muy perverso. No tiene nada que ver con lo que debiera ser hoy una democracia moderna”, añadió. Apoyo a los trabajadores Los sindicatos de trabajadores ya habían recurrido a la justicia para evitar este cese apresurado de las operaciones en la Fundición en Paipote. La Corte de Apelaciones de Copiapó admitió a trámite el recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores N°1 de la Fundición Hernán Videla Lira y el Sindicato N°2 de Trabajadores de la Empresa Nacional de Minería. La denuncia radica en que la administración de Enami les informó que el proceso de cierre de la planta comenzaría a inicios del 2025. Al respecto, el gobernador de Atacama subrayó que apoyarán la movilización de los sindicatos de trabajadores y las protestas que lleven a cabo. “Compartimos su punto de vista, nos hemos reunido innumerables ocasiones, acompañamos a los dirigentes a entregar la carta en el Palacio de La Moneda. Estamos evaluando si nos hacemos parte del recurso de protección que interpusieron en los tribunales de justicia”, expuso Vargas.

