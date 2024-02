10fe11094a

Nacional Secuestro de militar (r) venezolano: ministra Tohá asegura que el Gobierno no descartará ninguna hipótesis La titular del Interior destacó que el Ejecutivo apoya a la Fiscalía con todas sus herramientas, pero enfatizó que es el Ministerio Público la entidad a cargo de la investigación. Así, subrayó que desde la autoridad política no sacarán "conjeturas". Joana Carvalho Viernes 23 de febrero 2024 15:50 hrs.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que el Gobierno no descartará ninguna de las hipótesis que se manejan respecto del secuestro del militar (r) venezolano, Ronald Ojeda. Recordemos que el exmilitar, quien mantenía calidad de refugiado en Chile, fue secuestrado la madrugada del miércoles por cuatro desconocidos en un departamento ubicado en la comuna de Independencia. Desde un punto de prensa en la Región de Valparaíso, la titular del Interior, Carolina Tohá, señaló que “gran parte del esfuerzo que se hace en la investigación, en la búsqueda y en las medidas de seguridad que se toman después de un delito de esta naturaleza”, no se dan a conocer a la opinión pública. No obstante, aseguró que la acciones que se han tomado “son muy intensas, muy amplias y tienen que ver con medidas de resguardo y de protección para distintas personas, con la frontera, la investigación y gestiones internacionales”. “Si es importante decir, apropósito de que este tema ha ocupado mucho espacio en los medios de comunicación y en el debate en las redes sociales, que aquí el Gobierno, como lo dijo desde el primer momento, está estudiando y apoyando la investigación que hace la Fiscalía, que contempla distintas hipótesis”, dijo. Según la titular del Interior, para todas esas hipótesis sobre el paradero y la razón por la cual Ojeda fue víctima de secuestro, el Gobierno está “prestando ayuda con todas las herramientas” que tiene a sus disposición. Tohá señaló que, tanto en los medios como en las redes sociales, una de las hipótesis ha ganado fuerza, que sería la de una eventual operación de inteligencia del Gobierno de Venezuela en el territorio chileno. “En los medios de comunicación se ha mencionado muy frecuentemente una de esas hipótesis, pero hay varias otras más. No son dos, ni tres, son varias más. En todas ellas se estan haciendo diligencias. Esperamos que de ese esfuerzo tan amplio, desplegando recursos en todas las posibles líneas investigativas, vayamos teniendo resultados, vayamos acercándonos a la verdad. Especialmente a salvar la vida de la persona secuestrada y dar con los culpables para dar la sanción que corresponde”, destacó la ministra. La tarde de ayer, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y mano derecha del presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, negó que el Gobierno de Venezuela sea responsable del secuestro del militar en retiro. En su programa, Con el Mazo dando, Cabello mencionó a uno de los denunciantes del caso, Iván Simonovis -ex jefe de Inteligencia de la oposición que vive en Miami- a la vez que rechazó que las acusaciones fueran ciertas. “Él (Simonovis) dice que, escuchen estas historias, por eso lo corren, un comando de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela) fue a Chile -saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile-, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿Quién nos para en este mundo?”, ironizó. Al respecto, la ministra Carolina Tohá declaró que como Gobierno y como Estado “no entraremos en polémica”. “La investigación está a cargo de la Fiscalía, pero el Gobierno la apoya. Tenemos la obligación de ver todas las posibles hipótesis. Seria muy poco serio de nuestra parte descartar de ante mano alguna”, dijo. En la misma línea, afirmó que tampoco tienen “ningún juicio armado”, porque “esa actitud nos impediría trabajar seriamente ante cada una de las alternativas que estan abiertas”. Respecto a si este caso marca un precedente en el país, Tohá apuntó a que eso solo lo dirá la investigación. “A lo mejor nos demuestra que este secuestro tiene muchas cosas en común con otros, hay cosas muy visibles de cómo se operó, es muy distinto a lo que hemos visto habitualmente. Pero si eso representa algo hacia atrás, distinto o no, solo la investigación lo va a esclarecer. Quienes estan encargados de decir la arista que se acerca a la verdad, si es esta y no otra, no es la autoridad política, es la investigación penal que lleva la Fiscalía”, afirmó la titular del Interior. En tanto, la ministra subrayó que “al menos desde el Gobierno, no van a ser ninguna conjetura, no vamos a avalar una ni descartar otra, hasta que la investigación nos confirme que la dirección valida es una respecto de la otra”.

