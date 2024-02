36f947b12a

Deportes Tomás Barrios: “Demostré que tengo el nivel para jugar este tipo de torneos” El chillanejo derrotó a Cristian Garin en el primer duelo de chilenos del ATP 250 de Santiago 2024. En octavos protagonizará otro choque de compatriotas ante su amigo Alejandro Tabilo. Diario UChile Miércoles 28 de febrero 2024 10:52 hrs.

Tomás Barrios (111° del mundo) tuvo un triunfal debut en el ATP 250 de Santiago. En su mejor partido de lo que va de año, el chillanejo se quedó con el duelo de chilenos al derrotar a su compatriota Cristian Garin (83°) por parciales de 7-6 (3) y 7-5. Tras la victoria, la cuarta raqueta nacional expresó en conferencia de prensa: “Me sentí muy cómodo, feliz por el nivel, no venía bien y no era fácil jugar con Cristian, así que estoy feliz por por estar en la siguiente ronda. La semana pasada gané un partido complicado por cómo venía, que no era fácil. La idea para este año es jugar más torneos ATP. Hoy demostré que tengo el nivel para hacerlo”. “Disfruto mucho jugar en Chile y lo trato de aprovechar al máximo. Era complicado jugar contra Cristian, ya que nos conocemos mucho y en la próxima ronda sucederá lo mismo con otro chileno”, añadió. Sobre su duelo del jueves ante su amigo Alejandro Tabilo (51°), por los octavos de final, sostuvo: “No es fácil jugar contra Ale, ya que tenemos el mismo equipo, entrenadores y somos amigos. Será complicado, pero trataré de proponer y jugar lo mejor posible, ese será un factor importante”. En cuanto al mal estado de la cancha, lanzó: “Está bastante blanda, sobre todo para alguien pesado como yo, y era difícil desplazarse. Lo mismo le sucedía a Cristian imagino”. Por último, Barrios se refirió al duro presente que atraviesa Garin y su frustración tras la derrota: “El tenis es duro, muy duro. A mí también me tocó perder varios partidos seguidos hace algunas semanas y al final no te queda otra que trabajar duro y seguir intentándolo”. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

