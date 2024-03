3ac41d23f9

ea66cf719c

Nacional Bono Marzo: más del 70% de los beneficiarios son mujeres jefas de hogar Hoy se dio inicio al segundo pago del Aporte Familiar Permanente, recibido por quienes tienen asignado el Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Consultas en www.aportefamiliar.cl. Jocelyn Jara Viernes 1 de marzo 2024 13:54 hrs.

Compartir en

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, se reunieron con familias beneficiarias del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), a propósito del pago del segundo tramo de beneficiarios que se inició hoy 1 de marzo. Recordemos que el primer pago se hizo efectivo el 17 de febrero con un monto de $61.793. En el caso de Chile Solidario y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades se paga un Aporte por familia. Mientras que quienes tienen pagos de subsidios familiares (SUF) o de Asignación Familiar o Maternal, se paga un Aporte por cada SUF o por cada carga familiar por la cual se recibe asignación. “¿Qué significa en concreto el pago del Aporte Familiar Permanente? Es un aporte en dinero, con el que muchas familias cuentan año a año, que son cerca de 1 millón 600 mil familias para este 2024. Lo reciben las familias más vulnerables, pero también familias de clase media”, explicó el Mandatario. El Jefe de Estado además señaló que: “Más del 70% de quienes reciben este apoyo del bono marzo, son mujeres, jefas de hogar que sacan adelante a sus familias, y sabemos la doble carga, doble trabajo, la mitad de sueldo muchas veces, los cuidados que no se pagan, que tienen las mujeres, y, por lo tanto, tenemos que apoyarlas más intensamente”. Por su lado, la ministra Jara aclaró que no es necesario que las familias postulen a este beneficio, ya que el Instituto de Previsión Social cuenta con la información. “A este beneficio no se postula, el Instituto de Previsión Social tiene la información, se va pagando año a año, y quienes, pasado el mes de marzo consideren que debieron haberlo recibido y no lo recibieron, tienen el derecho para presentar un reclamo a fin de que se pueda revisar su situación. Esto se hace a través de la página web de Chile Atiende, o también presencialmente en sus oficinas”, indicó. Se espera un tercer pago del Aporte Familiar Permanente que se realizará a partir del 15 de marzo, dirigido a los trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Los usuarios pueden consultar si son o no beneficiarios, así como averiguar cuándo y por qué medio les pagarán en www.aportefamiliar.cl.

Esta mañana, el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, se reunieron con familias beneficiarias del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), a propósito del pago del segundo tramo de beneficiarios que se inició hoy 1 de marzo. Recordemos que el primer pago se hizo efectivo el 17 de febrero con un monto de $61.793. En el caso de Chile Solidario y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades se paga un Aporte por familia. Mientras que quienes tienen pagos de subsidios familiares (SUF) o de Asignación Familiar o Maternal, se paga un Aporte por cada SUF o por cada carga familiar por la cual se recibe asignación. “¿Qué significa en concreto el pago del Aporte Familiar Permanente? Es un aporte en dinero, con el que muchas familias cuentan año a año, que son cerca de 1 millón 600 mil familias para este 2024. Lo reciben las familias más vulnerables, pero también familias de clase media”, explicó el Mandatario. El Jefe de Estado además señaló que: “Más del 70% de quienes reciben este apoyo del bono marzo, son mujeres, jefas de hogar que sacan adelante a sus familias, y sabemos la doble carga, doble trabajo, la mitad de sueldo muchas veces, los cuidados que no se pagan, que tienen las mujeres, y, por lo tanto, tenemos que apoyarlas más intensamente”. Por su lado, la ministra Jara aclaró que no es necesario que las familias postulen a este beneficio, ya que el Instituto de Previsión Social cuenta con la información. “A este beneficio no se postula, el Instituto de Previsión Social tiene la información, se va pagando año a año, y quienes, pasado el mes de marzo consideren que debieron haberlo recibido y no lo recibieron, tienen el derecho para presentar un reclamo a fin de que se pueda revisar su situación. Esto se hace a través de la página web de Chile Atiende, o también presencialmente en sus oficinas”, indicó. Se espera un tercer pago del Aporte Familiar Permanente que se realizará a partir del 15 de marzo, dirigido a los trabajadores y trabajadoras, y también a los pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Los usuarios pueden consultar si son o no beneficiarios, así como averiguar cuándo y por qué medio les pagarán en www.aportefamiliar.cl.