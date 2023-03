Con promulgación de ley y una segunda versión de Gobierno Informa: Ejecutivo despliega agenda de seguridad económica

Un hito que se realiza un día después del rechazo del proyecto de autopréstamo en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuestión que no quedó fuera de la alocución del mandatario, quien se dirigió a las y los parlamentarios inclinados a subsanar la crisis de la economía familiar mediante la sustracción de los fondos previsionales.

“Cuanto insisten algunas parlamentarias y parlamentarios con que los trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas y recurrir a sus ahorros para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiros, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmó.

Y relevó que “ya no estamos en pandemia, acá tenemos que cuidarnos porque es la inflación el impuesto que más le pega a los que más lo necesitan y por eso estamos llevando adelante estas medidas que son concretas, que ayudan a enfrentar el costo de la vida como el alza del SUB, el bolsillo electrónico, la duplicación del bono marzo, pero además la inclusión de cuatro mil 200 medicamentos con descuentos para usuarios y usuarias de Fonasa”.

Gobierno Informa

Reforzando esta agenda del Ejecutivo, hoy se transmitió la segunda edición de “Gobierno Informa”, dedicada en esta oportunidad a las medidas económicas y de seguridad social, donde la ministra del Trabajo, Jeannette Jara; el ministro de Economía, Nicolás Grau, y el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordaron los avances en el proyecto 40 horas; los detalles sobre aprobación de paquete de medidas de seguridad económica y el apoyo a la clase media para adquirir primera vivienda.

Sobre esto último, el ministro Grau destacó el proyecto de ley que la cartera de Economía logró aprobar en el Congreso Nacional junto al Ministerio de Vivienda que garantiza que el Estado auspicie el 10% del pie del crédito hipotecario.

“Cual es la consecuencia directa de esto, primero que reduce el riesgo entonces más familias pueden acceder a estos créditos hipotecarios y además va a tener ahora un acceso al crédito hipotecario con un pie del 10%, no del 20%. Esto hasta viviendas de 4 mil 500 UF”, indicó Grau.

Sobre el estado de la ley, señaló que “hoy día se está promulgando su reglamento, prontamente se va a hacer las licitaciones con los bancos y eso significa que durante el mes de abril esto ya se va a poder empezar a acceder, las personas lo van a poder acceder los mismo bancos a los que acceden siempre y en la página del Ministerio de Economía, del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, también de la SEGEGOB, van a estar los bancos a los cuales se puede acceder”.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, hizo una bajada de la Ley de Medidas de Seguridad Económica, explicando la dinámica del bolsillo familiar electrónico. “Va a ser un descuento que para el que vende no va a ser ninguna diferencia. La persona va a llegar con una tarjeta, le va a pagar el precio y va a concluir la compra, pero para quien va a hacer la compra, va a tener un descuento de 20% en las compras”, afirmó.

Y ejemplificó señalando que “si tu vas a comprar algo de 20 mil pesos que te sale o en la feria, o en el almacén, o en el supermercado, te van a transferir desde este bolsillo familiar electrónico cuatro mil pesos a tu Cuenta Rut, por lo tanto la compra te va a haber salido 16 mil pesos en lugar de los 20 mil”.

A su vez, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, se detuvo en el proyecto de 40 Horas, señalando que “aborda las jornadas que son excepcionales y especiales del Código del Trabajo con mecánicas particulares para cada sector productivo”.

“Así por ejemplo en la minería se van a sumar días de descanso dado que la producción minera es continua. Asimismo en el caso de trabajadoras de casa particular puertas adentro donde también se suman días de descanso en vez de reducción de horas en el día ¿Y por qué? Porque una trabajadora de casa particular puertas adentro no puede disponer con autonomía de su tiempo por estar viviendo en la casa que comparte con el mismo empleador, por lo tanto se ha buscado para las distintas modalidades poder tener una respuesta”.

Asimismo, Jara relevó que el proyecto “tiene normas de corresponsabilidad para que podamos por ejemplo, tener horarios de ingresos diferidos para quienes somos padres y madres y así poder acompañar a nuestros hijos al colegio y medidas que también, promoviendo la corresponsabilidad de los cuidados, nos permiten compensar horas extras por tiempo de permiso hasta por cinco días”.

¿Qué viene en la nueva ley de seguridad económica?

Cabe precisar que la Ley de Medidas de Seguridad Económica promulgada este jueves contempla la duplicación del Aporte Familiar Permanente; el alza permanente en un 20% del Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar y Maternal; la automatización en la concesión del Subsidio Único Familiar y la creación de un aporte destinado a compras en rubro alimenticio, que se pagará y utilizará a través de un “Bolsillo Familiar Electrónico.

Además de las cuatro medidas contenidas en este proyecto de ley, el Gobierno anunció otras iniciativas, especialmente destinadas a las personas trabajadoras y de segmentos medios.

Ellas son la extensión de las postulaciones al IFE Laboral y Subsidio Protege, durante todo el primer semestre de 2023; los convenios para rebajar el precio de los medicamentos; la ampliación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y aumento de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) y el Fondo Especial de Garantías Especiales para la Construcción.