Nacional Política Diputada Yeomans (CS): “El rol del Gobierno siempre va a ser construir acuerdos, pero en el trámite legislativo esos esfuerzos no son correspondidos” La parlamentaria puso en duda la disposición de la derecha para llegar a acuerdos en cuanto al pacto fiscal. "Chile Vamos se ha comprometido a avanzar, eso debería tener como consecuencia que sus votos estén para este proyecto", advirtió. Diario UChile Lunes 4 de marzo 2024 10:27 hrs.

La diputada por la Región Metropolitana y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans (CS), abordó el avance del pacto fiscal en este inicio del período legislativo del Congreso Nacional. En conversación con la primera edición de Radioanálisis y consultada por cómo vislumbra la disposición de la derecha a alcanzar acuerdos, Yeomans respondió que “habría que ver si realmente se puede distinguir, una derecha que se opone a todo, a llegar a acuerdos para poder avanzar en elementos necesarios como una reforma de pensiones o también en materias tributarias, y una derecha que sí tiene esa disposición“. “Yo al menos lo pongo en duda porque hasta ahora eso no se ha demostrado en lo concreto, cuando hablamos de la agenda de seguridad lo que uno espera es que todos tengamos una aspiración de ir unidos en el combate a la delincuencia y eso se ha demostrado en todos los sectores, partiendo por el liderazgo del Gobierno, pero en la materia que son necesidades sociales, no he visto ese compromiso”, añadió. En esa línea, dijo esperar “que eso cambie en la reforma tributaria porque, precisar un aspecto, en el cumplimiento tributario se incorporan elementos que son exenciones que ya fueron consideradas durante el gobierno de Sebastián Piñera por el ex ministro Briones que convocó a una comisión de expertos y que incorporaron varios elementos que ahora se plantea, entonces uno espera coherencia“, “El rol del Gobierno siempre va a ser el tratar de consensuar, de hacer llamados a construir acuerdos para que el buque ande y los proyectos legislativos logren su término, pero yo lo que veo en el trámite legislativo es que esos esfuerzos no son correspondidos, la disposición al diálogo, a participar en las mesas es hasta por allí no más, de hecho, el ministro de Hacienda ha convocado a los partidos de Chile Vamos, pero a las últimas mesas de este tema (tributario) ha asistido solamente Evópoli”, cuestionó. Además, señaló que “en esta materia, sobre todo, cuando hablamos de evasión y elusión, la derecha, Chile Vamos se ha comprometido a avanzar, eso debería tener como consecuencia que sus votos durante el mes de marzo estén para este proyecto de ley y eso es lo que nosotros vamos a ir a exigir porque esos son los compromisos públicos”. Respecto al contenido de la propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo, Yeomans relevó que “ahora existen sanciones para quienes emiten documentos tributarios que no son legales, pero siempre que esos quepan dentro de una serie delictual, ahora solamente por el hecho de emitir ese documento no verídico ya va a tener una sanción más alta y eso también permite, esto de la mano de la persecución del narcotráfico, la incorporación de nuevos delitos, también de la figura del denunciante anónimo”. En relación al aumento de impuestos a quienes tienen ingresos iguales o superiores a $3,2 millones al mes, la diputada lo calificó como “positivo en el sentido de que esto no es nuevo, nosotros lo hemos planteado desde un inicio, se necesitan más recursos fiscales”, eso sí, aseguró que “gran parte de los recursos fiscales van a ir desde este proyecto de ley de cumplimiento tributario”. “Pero el tema del impuesto a la renta tiene que ver, primero, con también fortalecer esa recaudación fiscal y que quienes terminen pagando sean los grandes capitales económicos que existen en el país y no como pretenden algunos las personas comunes y corrientes que tienen sueldos de $800 mil, $900 mil pesos mensuales”, afirmó. Ante los cuestionamientos surgidos por parlamentarios, precisó que “independiente de que sea con mucho esfuerzo, las rentas de $3 millones en adelante son rentas que están por sobre el promedio del país”.

