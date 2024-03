f696dec9f2

Nacional Salud Obesidad: Autoridades hacen un llamado a tomar conciencia a las familias con niños con riesgo de padecer la enfermedad Una de las iniciativas es el proyecto de ley que presentó el senador del PS, Juan Luis Castro, que restringe la venta y publicidad de alimentos “Alto en” a 100 metros alrededor de los colegios para prevenir a la población infantil. Jocelyn Jara Lunes 4 de marzo 2024 17:58 hrs.

Hoy 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, fecha con la que se busca generar conciencia en torno a los efectos de esta enfermedad en la población. Las cifras indican que, desde 1990, la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos y se ha multiplicado por cuatro entre los niños y adolescentes (considerando como tales a los que tienen entre 5 y 19 años). Estos datos fueron entregados en un estudio en The Lancet en el que además se dio a conocer que, más de mil millones de personas tenían obesidad en 2022. Esta mañana distintas autoridades entre ellas, el presidente de la Comisión del Salud del Senado, Juan Luis Castro, y Andrea Albagli, Subsecretaria de Salud, abordaron las distintas iniciativas para poder mitigar o frenar la enfermedad, que presentaron tanto desde el parlamento, así como también desde el Ejecutivo. Una de esas iniciativas es la que presentó el senador del PS, Juan Luis Castro. Se trata de un proyecto de ley que restringe la venta y publicidad de alimentos “Alto en”, a 100 metros alrededor de los colegios a fin de contribuir a la prevención de la obesidad infantil. En concreto, en Chile, la Ley N°20.606 restringe la venta y publicidad de alimentos “Alto en”, pero solamente al interior de los establecimientos escolares y no en el entorno escolar integralmente, por lo que la propuesta de proyecto de ley consiste en extrapolar esta restricción a locales y/o puestos móviles o ambulantes que estén a 100 metros alrededor de los colegios, así como la publicidad de estos alimentos. Castro se refirió a este tipo de iniciativas y aseguró que este es un problema que se deba resolver de manera intersectorial. “Nosotros queremos colaborar, no tenemos la receta mágica, yo les he planteado aquí tres modestas iniciativas, pero que las vamos a sacar, vamos a darles curso rápido, y necesitamos mucha interacción con el mundo científico, con el mundo académico, con la autoridad, de modo tal de que no nos quedemos sólo en la contemplación de un fenómeno que avanza y avanza y no sabemos dar otro paso”, recalcó el senador. “Esto requiere mucho esfuerzo de comunicación, esfuerzo explicativo, de llegada, de diálogo, probablemente muchos municipios, escuelas, no son los lugares de salud, esta es una labor muy intersectorial”, señaló. En la misma línea, la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli afirmó que como autoridades les preocupa esta problemática y que ésta requiere un plan a largo plazo que busque dar soluciones. “Nosotros como autoridad sanitaria compartimos absolutamente la preocupación por la situación del sobrepeso y la obesidad en la población general, y sobre todo también en la niñez y en la adolescencia, nos preocupa tanto la magnitud actual del problema, en términos de prevalencia, pero también la trayectoria, es decir, la tendencia sostenida al alza que se ha visto, y que no hemos sido capaces de detener, ni tampoco de desacelerar, y en ese sentido, consideramos -y acá veo que tenemos acuerdo absoluto con la doctora Manríquez y también con el senador Juan Luis Castro- que esto requiere un trabajo de un plan de largo plazo y que sea intersectorial”, sostuvo la subsecretaria. Por su parte, Carmen Gloria González, nutricionista, Magíster en Nutrición y académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, (INTA), ahondó en la medida propuesta por Juan Luis Castro. “Cuando se discutió la ley de composición nutricional de los alimentos, incorporaba esta medida, de restringir la venta alrededor de los colegios y la discusión fue retirada. Es parte de esa discusión porque se considera que es muy importante mejorar los entornos alimentarios, y eso involucra que cuando el niño entra o sale del colegio, no tenga acceso inmediato a poder comprar estos alimentos que son poco saludables”, indicó la nutricionista. A su vez aseguró que “me parece que es una medida que es súper positiva, y que es parte de un montón de otras iniciativas que se deben tomar para poder mejorar los entornos y mejorar al interior de los colegios. Hay mucho trabajo que hacer, pero me parece que la medida es muy buena”. Por otro lado, la académica detalló que “los niveles de obesidad infantil en Chile son bastante preocupantes. La última información que entregó la Junaeb el año pasado reportaba que cerca de un 53% de nuestros niños de todas las edades tienen sobrepeso u obesidad, y un 26% de ellos, es decir, la mitad de estos niños tiene obesidad”. Añadió que “son datos bastante preocupantes porque la mayor parte de estos niños tiene una alta probabilidad de tener sobrepeso y obesidad cuando sean adultos, y es bien sabido que el exceso de peso es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de todas las enfermedades crónicas, entonces, estos niños pueden empezar a desarrollar enfermedades ya desde estas edades tempranas. Por último, González hizo un llamado a tomar conciencia a las familias con niños que tengan riesgo de padecer esta enfermedad y que “es importante hacerse cargo como grupo familiar, cuando se trabaja con niños, no sólo se debe trabajar en la alimentación y actividad física del niño, sino que es súper importante que las familias enteras se comprometan”. “Los hábitos se transmiten por imitación, cuando los niños ven a sus cuidadores comiendo fruta, tomando agua, es más probable que puedan ejecutar la misma conducta. Es importante hacer cambios a nivel familiar, y también asesorarse con profesionales de la salud, buscar la atención de nutricionistas para poder tener cambios en la alimentación adecuados a las necesidades nutricionales del niño o niña”, explicó. Asimismo, advirtió que “hacer dietas en esas edades es bastante complejo, más que nada un cambio de hábito hacia hábitos saludables es la recomendación, no hacia dietas restrictivas, porque recordemos que los niños están en crecimiento, tienen sus responsabilidades escolares, necesitan tener un buen rendimiento, así es que es importante buscar asesorías para tener una dieta adecuada”.

