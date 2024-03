98a151cc6f

Educación Género Teresa Valdés sobre recurso de la derecha ante el TC: “La educación no sexista es la base de la construcción de igualdad entre mujeres y hombres” Tras el requerimiento, la coordinadora del Observatorio de Género y Equidad lamentó la arremetida de los diputados y diputadas de oposición contra la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Diario UChile Viernes 8 de marzo 2024 18:37 hrs.

Tras 7 años de tramitación, este miércoles el Congreso Nacional despachó la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. Acto seguido, en el marco del Día Internacional de la Mujer diputados de oposición ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se declare inconstitucional el artículo 12 del proyecto, el cual se refiere a la promoción de la educación no sexista de parte de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Al respecto, la investigadora y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, Teresa Valdés, criticó la acción de los parlamentarios y relevó la importancia de la educación no sexista. “La violencia de género es probablemente el peor flagelo que viven las mujeres en este país”, destacó. Además, expuso el último informe elaborado por ONU Mujeres que da cuenta que, casi una de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja, o de ambas, al menos una vez en su vida. Eso, sin contar los casos de acoso sexual. La socióloga lamentó que el día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer cerca de 50 diputados y diputadas hayan presentado tal requerimiento al Tribunal Constitucional. “Resulta francamente increíble que un texto de 285 páginas se aleguen distintos elementos que harían inconstitucional la medida. La educación no sexista es lo que le molesta a los parlamentarios”, dijo. Así, enfatizó que “la educación no sexista que esta en la base de lo que es la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres, está en la base de abrir la oportunidades para que las mujeres no solo puedan desarrollarse de acuerdo con lo criterios tradicionales de ser mujer, y que los hombres también puedan desarrollarse en ámbitos que no sean tradicionalmente masculinos”. “Querrán estas diputadas y diputados que las niñas vuelvan a vestirse de rosado y los niños de celeste para que no se vayan a confundir. ¿Qué es lo que pretenden? La verdad es que los niños y niñas hoy quieren tener todos los horizontes abiertos y nosotros como adultos debemos garantizarlos”, subrayó.

