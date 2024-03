98a151cc6f

8M Género Nacional Ministra Orellana: “Un 8 de marzo no le pertenece a un gobierno, es de todas las mujeres” Por su parte, el Presidente Boric destacó que el Ejecutivo se mantendrá firme para no retroceder y "seguir avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad”. Jocelyn Jara Viernes 8 de marzo 2024 16:27 hrs.

Esta tarde el Presidente Gabriel Boric, junto al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, estuvieron presentes en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Anfiteatro de la Casa de la Cultura de dicha comuna. En la instancia, la alcaldesa de La Pintana sostuvo que “las conquistas no se consiguen con la boca cerrada”. En esa misma línea, destacó que “gracias a este Gobierno hoy se entiende que la seguridad pública no es incompatible con querer una sociedad más justa e inclusiva”. “Hoy se entienda desde el sentido común que no hay nada más progresista que trabajar para que las mujeres puedan caminar tranquilas por las calles, ir a comprar el pan en su población sin que las asalten, las abusen, o las maten”, agregó. Sin embargo, expresó que “falta mucho, falta una enormidad, pero se están haciendo todos los esfuerzos en esa dirección”. Luego de la presentación de la Orquesta Juvenil e Infantil de La Pintana, integrada sólo por mujeres, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, informó que mientras se preparaba e iniciaba el acto, ocurrió un nuevo femicidio en la comuna de La Florida. “Es por eso que para nosotras es tan importante este hito que celebramos hoy, que es nuestra Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, y por eso no nos vamos a detener por quienes, para no mejorar la legislación, quieran excusarse en conceptos abstractos y no centrarse en una ley que mejora las medidas cautelares y que mejora el sistema de gestión”, afirmó la titular de la cartera. Asimismo, sostuvo que “un 8 de marzo, no le pertenece a un gobierno, no le pertenece a Naciones Unidas, sino que es una fecha transversal que le pertenece a las mujeres, en toda su diversidad, porque somos más de la mitad de la población y es difícil que más de la mitad de la población esté toda de acuerdo en todo”. “Cada 8 de marzo nos brinda una nueva oportunidad para revisar cómo estamos viviendo, en qué estamos mejor, y dónde hace falta continuar mejorando, también nos permite recordar qué es necesario defender para no retroceder, porque sabemos que el camino del progreso no es lineal, y puede haber retrocesos. Hace pocos meses nuestro país rechazó retrocesos hacia las mujeres”, añadió. A su vez afirmó que, como gobierno, “hemos trabajado incansablemente en la construcción de un Chile más justo para todas”. En ese sentido, la ministra destacó iniciativas como el nuevo mecanismo de pago efectivo de pensiones de alimentos; la corresponsabilidad social y familiar del Plan Chile para Todas; continuar la tramitación del proyecto de Sociedad Conyugal; la implementación de la ley de reparación a víctimas de femicidio y de sus familiares; defender la implementación de Ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, y la recientemente aprobada Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres. No obstante, aseguró que “aún tenemos un gran desafío que no hemos conseguido resolver, prevenir la violencia de género, detenerla antes de que ocurra”. Así, añadió que: “Atender y reparar no basta, no es suficiente, necesitamos frenar la violencia, hacer retroceder las cifras, porque cuando la violencia contra las mujeres retrocede, nuestro país avanza”. Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestó que “la igualdad de género es un asunto global, que no ha dejado nunca de ser urgente, y que va más allá de las fronteras, que debe atravesar a todas las culturas, a todas las clases sociales”. Por último, el Presidente Gabriel Boric manifestó que “nosotros no vamos a retroceder, y nos vamos a mantener firmes por seguir avanzando por los derechos y la igualdad de las mujeres en la sociedad”. El Mandatario además refirió al requerimiento que presentaron diputados de derecha ante el Tribunal Constitucional, para pedir que sea inconstitucional el inciso 2 del artículo 12 sobre educación no sexista del proyecto de Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Al respecto, declaró que “están en su legítimo derecho de mostrarse tal cual son, y nosotros vamos a seguir peleando en todas las instancias para que sea ley, y para que se implemente de manera correcta y no sea sólo letra muerta en un papel”. Imagen de portada:

