Deportes Arranca hoy: la programación de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024 Entre este viernes y el domingo se desarrollará una nueva jornada del certamen de Primera División del fútbol chileno. Diario UChile Viernes 15 de marzo 2024 11:19 hrs.

Continúa la acción del Campeonato Nacional 2024 y este fin de semana se desarrollará la quinta fecha del certamen, antes del receso por la fecha FIFA de marzo. Todo arrancará el viernes con el duelo entre el nuevo líder, Deportes Iquique, ante Cobresal, a las 20:30 horas en el estadio Tierra de Campeones. En tanto, para el día sábado resalta el cotejo entre Universidad de Chile y O’Higgins, a las 18:00 en el Estadio Nacional, donde los azules buscarán confirmar su gran momento tras imponerse en el Superclásico. Por su lado, el domingo Colo Colo visitará a Coquimbo Unido a las 12:00 en el Francisco Sánchez Rumoroso, mientras que a las 20:30 Universidad Católica recibirá a Audax Italiano en Santa Laura por el cierre de la fecha. Esta es la programación completa de la quinta fecha del Campeonato Nacional: VIERNES 15 DE MARZO 20:30 horas, Deportes Iquique vs. Cobresal, estadio Tierra de Campeones. SÁBADO 16 DE MARZO 12:00 horas, Everton vs. Ñublense, estadio Sausalito.

18:00 horas, Universidad de Chile vs. O’Higgins, Estadio Nacional.

20:30 horas, Cobreloa vs. Unión Española, estadio Zorros del Desierto. DOMINGO 17 DE MARZO 12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Colo Colo, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

12:00 horas, Huachipato vs. Deportes Copiapó, estadio CAP-Acero.

18:00 horas, Palestino vs. Unión La Calera, estadio La Cisterna.

20:30 horas, Universidad Católica vs. Audax Italiano, estadio Santa Laura. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

