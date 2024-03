f42d304f15

Nacional Comité de ministros posterga votación: vecinos de Tiltil protestan contra planta de residuos industriales Ciclo El alcalde Luis Valenzuela, junto a organizaciones vecinales, llegaron hasta las afueras del Ministerio de Medio Ambiente para manifestarse contra el proyecto de la empresa. No obstante, el sufragio quedó pospuesto para "una próxima sesión". Camilo Vega Martinez Lunes 18 de marzo 2024 12:49 hrs.

Este lunes organizaciones vecinales del sector de Rungue, Tiltil, llegaron a tempranas horas a las afueras del Ministerio de Medio Ambiente para protestar contra el proyecto de la empresa Ciclo, que busca levantar una planta de residuos industriales en la zona. En esta jornada se llevaría a cabo la votación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a cargo de un comité de ministros del Gobierno. No obstante, pese a que el tema estaba en tabla y generaba alta expectativa en los vecinos que se reunieron -acompañados del alcalde de la comuna, Luis Valenzuela- a las afueras de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente, el comité pospuso la votación “para una próxima sesión”. Según un comunicado, “las y los ministros no alcanzaron a analizar ese proyecto por falta de tiempo”. En la previa del inicio de la sesión del comité, el alcalde de Tiltil fue enfático al rechazar el proyecto. “Si le dan luz verde a esta empresa, le van a dar luz verde también al incumplimiento de compromisos. Le va a dar luz verde a continuar y perpetuar una zona de sacrificio como la comuna de Tiltil. Y va a determinar la instalación de la empresa número 50 de carácter contaminante en nuestro territorio”, denunció Valenzuela. El jefe comunal recalcó los diversos problemas que tiene la zona en materia medioambiental. “Tiltil ya no soporta más. Con los planteles de relleno sanitario más grande de Latinoamérica y Chile, con los principales focos de gases de efecto invernadero en nuestro territorio, a escasos 2 kilómetros de la localidad de Montenegro, con los mega relaves de Codelco y AngloAmerican, suma y sigue. Hay informes técnicos del Colegio Médico que establecen las diferentes consecuencias tanto a la salud como a la integridad de las personas”, lamentó el alcalde. En la instancia también estuvo presente la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, representante del Distrito N°8, al que pertenece la comuna de Tiltil, quién fue muy dura en su crítica contra el proyecto de la empresa Ciclo S.A. “¿Por qué una comunidad tan chica tiene que hacerse cargo de la basura tóxica de todo el país? Le hacemos un llamado al Comité de ministros, al Gobierno, que cumplan sus compromisos con la misma localidad. Fue firmado un compromiso de hacer todo lo posible para que esta empresa no se instale allí”, sostuvo Mix. Este Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales comenzó su tramitación en 2017. No obstante, llegó a este proceso de revisión por parte del SEA, debido a una reclamación del titular y tres reclamaciones realizadas en el proceso de participación ciudadana realizado por el mismo Servicio de Evaluación Ambiental en la zona. “No podemos desconocer que tiene que haber una disposición política respecto de seguir dañando a una comunidad tan pequeña como Rungue. ¿Vamos a seguir dejándolos sin agua? Los invito a darse una vuelta por Rungue, el olor es insoportable en algunas horas del día que cuesta identificar cuál es la empresa que está jodiendo la vida hoy día”, criticó la diputada Mix. En tanto, la presidenta de la agrupación Acción Ambiental y Salud Rungue, Herna González, se refirió a la movilización de los vecinos del sector contra Ciclo. “Llevamos desde 2014 luchando contra esta empresa para que nos escuchen. Tenemos los mismos derechos que todos. ¿Por qué tenemos que hacernos cargo de la basura de todos los demás?”, lamentó. “Vivir en Rungue a diario es frustrante, te levantas y no puedes abrir las puertas de tu hogar. Estar todo el día con la angustia de que no tengamos agua. Estamos pidiéndole al primer gobierno ecológico que cumpla, porque el Presidente cuando fue electo dijo que no quería más contaminación en la comuna de Tiltil. Así que estamos esperando que no se olvide de sus compromisos”, cerró la dirigenta comunal. Foto: Aton

