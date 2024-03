ea60a2ccc9

Deportes Fernanda Hidalgo, chilena y campeona mundial con Telecable Hockey Club: “Fue una experiencia increíble” En San Juan (Argentina), la arquera fue clave durante la final de la Copa Intercontinental del hockey patín femenino. "Venimos de hacer un año perfecto" destaca la también seleccionada nacional que está radicada hace varios años en España. Diana Porras Lunes 18 de marzo 2024 16:58 hrs.

Fernanda Hidalgo es la actual arquera de Telecable Hockey Club de España y logró un triunfo histórico: la primera chilena en ganar la Copa Intercontinental del hockey patín femenino. En San Juan (Argentina), Hidalgo fue clave en febrero durante la final contra Generali Palau. El encuentro cerró con un empate 3-3 y en la tanda de penaltis el equipo asturiano se impuso 2-1, con importantes tapadas de la portera. La también seleccionada nacional está radicada hace varios años en el país europeo. El Círculo de Periodistas Deportivos la nominó como una de las mejores chilenas del pasado 2023 en su disciplina. Y las miradas están puestas en su desempeño porque con su club consiguió una serie de títulos locales e internacionales. Además, de ser reconocida como la portera de la temporada (2022-2023). En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la jugadora e integrante de “Las Marcianitas” repasó los detalles del reciente triunfo, un balance de su experiencia en España y las proyecciones de la selección nacional de hockey patín. ¿Cuál es el balance del partido que finalizó en este triunfo? Fue un partido difícil. Nosotras nos hemos enfrentado muchas veces en el campeonato porque jugamos en la misma liga. Hubo un momento, íbamos ganando tres a dos, quedaban cuatro minutos para terminar, lo vimos muy cercano y al final nos empataron el partido. Pero, en el fondo, siento que íbamos con harta confianza y cuando llegamos a los penales ya estábamos con una sensación de haber hecho un buen partido en general. Los penales tienen una parte de suerte, pero supimos gestionarlo bien. ¿Cómo se vivió el proceso y ganar esta Copa Mundial? Para el Club era primera vez que se conseguía este título y para mí también, o sea fue indescriptible. En la cancha que jugamos, Aldo Cantoni es de las míticas del hockey, y poder ganarlo ahí fue una experiencia increíble. Personalmente, ya que San Juan está cerca de Chile mi familia pudo ir a ver el partido. A veces, uno se para a disfrutar realmente las cosas, pero al terminar el partido nos dijimos: Lo conseguimos… En la celebración, desde Telecable recordaban una serie de logros: Supercopa de España, Copa de Europa, Copa de la Reina y Campeonato de Liga. ¿Cuáles fueron las claves para conseguir estos importantes resultados? Venimos de hacer un año perfecto porque ganamos todas las competencias que enfrentamos, de hecho, hasta ahora llevábamos seis triunfos consecutivos. Yo llevo diez años jugando en esta liga y solo había ocurrido una vez que un equipo ganara todo en un año, nosotros somos el segundo equipo que lo ha conseguido. Cuando llegué al club, que fue hace dos temporadas, perdimos varias finales y quedamos segundas de Europa y de la Liga. Fue difícil de afrontar, pero el año pasado se nos dio todo…Todo el trabajo y el tiempo de entrenamiento que estamos haciendo tiene sus resultados y, obviamente, se nos vienen todas las copas de nuevo. Fue un año muy duro, pero disfrutamos mucho y ganamos. ¿Qué podrías mencionar de esta década jugando en España y sobre las proyecciones de tu carrera? He pasado por tres clubes. Primero llegué a Madrid que estaba recién ascendiendo y, obviamente, los objetivos de la temporada son diferentes porque hay que intentar mantenerse en la liga y no intentar ganar algo. Luego de cuatro años pasé al equipo CP Manlleu y ahí competíamos más, pero justo coincidió el año de la pandemia y jugamos hasta marzo. Y al año siguiente fue competir y fue la primera copa que gané, la de la Reina, y ahora aquí intentando competir en todo. Aquí el hockey se vive diferente y dentro de Asturias, como es una comunidad más pequeña, se conoce bastante. Igualmente, es un deporte minoritario y los apoyos no son muchos. A futuro me gustaría seguir competiendo porque llevo un par de años bien y físicamente me noto bien comparado a cuando empecé recién en esta liga. Cuando te fuiste a España estabas muy joven ¿Qué sucesos te llevaron a seguir esta carrera del hockey patín en el extranjero? Cuando me vine tenía 17 años. Estaba a la mitad de cuarto medio y lo más difícil fue convencer a mis padres. Hay mucha distancia y no es barato por lo que no es una decisión rápida. Al final, fue notar que estaba creciendo y me estaba yendo bien. Venía de jugar mi primer Mundial el año anterior, donde quedamos terceras, por lo que sentía la posibilidad de seguir creciendo en el deporte. También entrar a la universidad… era una oportunidad que no siempre se da y fue valorar todas esas cosas que me permitieron tomar esa decisión. Este deporte no fue parte de Santiago 2023. ¿Cuál es tu mirada sobre la escena local de esta disciplina? Creo que el hockey iba bastante bien y luego la pandemia dio un golpe muy duro. Por ejemplo, aquí fueron como tres meses de encierro total y en agosto ya estábamos entrenando de vuelta. En Chile, duró mucho más tiempo porque mis compañeras estuvieron casi más de un año sin ponerse los patines y eso hace mucho la diferencia. Obviamente, no hay apoyo, no hay cancha, no hay nada… es muy difícil y creo que se produjo un bajón. Ahora se está retomando con fuerza y a la gente en Chile le encanta el hockey, la gente que lo sigue y por ahí el esfuerzo ha ido tirando hacia delante. Hay una nueva generación que tiene que ir construyéndose, lo bueno es que muchas de mis compañeras que estamos en la selección del grupo principal estamos jugando en Europa. Es una inversión propia, venir y mejorar el nivel para luego llegar a los mundiales de mejor forma. A principio de año, se anunció que la campeona mundial Francisca Puertas volvía a las ‘Marcianitas’ como entrenadora. ¿Cómo proyectas este nuevo ciclo? La entrada de la Pancha es muy buena porque tener una ex jugadora que vivió y sabe sobre la situación en el extranjero. Si se copian buenas cosas, se intenta profesionalizar. Ella tiene una visión grande y está formada como entrenadora, tenemos todas muy buena relación con ella. Con tus años de experiencia se reconoce que te transformas en “un referente”. ¿Es necesario inspirar a las nuevas generaciones? ¿A las deportistas en particular? Antes las mujeres no teníamos nada de visibilidad, como niña trata de ver esos referentes y cuando no la tiene trata de imaginarla. Tratar de ver a alguien con esos valores que uno quiere igualar. Ahora las niñas pueden ver que con esfuerzo y trabajo se pueden conseguir cosas, llegar lejos, ganar y competir al nivel que a ellos y ellas les gustaría… Mis compañeras de selección están aquí también tratando de que se vea y ser un ejemplo para las generaciones que vienen. Y esperamos que cuando nosotras ya no estemos, llegue una generación más fuerte con el hockey y con las ganas de llegar a un alto nivel. ¿Cuáles son los pendientes en material de igualdad de género en esta disciplina? Para mí y mis compañeras es una inversión porque no vivimos del sueldo que nos dan acá. Yo sobrevivo: trabajo y estudio…no es la situación ideal. El ejemplo que he dado en estos días, es que ahora estábamos en la Intercontinental con jugadores del FC Barcelona y del Porto, que aparte tienen equipo de fútbol, los que ganan un alto sueldo. El top de los hombres versus el top de las mujeres no se iguala ni al 5 por ciento del sueldo. Si uno hace una encuesta de todas las chicas que juegan aquí están casi todas trabajando y estudiando. Es injusto porque la dedicación y las horas son casi las mismas…Son menos porque hay que compaginar con el resto de la vida de trabajo. Es triste porque el femenino tiene mucho potencial y hay niñas que vienen con muchas ganas. Ojalá la siguiente generación pueda dedicarse solo a esto y aparte el nivel se notaría. Foto portada. Archivo de Telecable Club

