Justicia Nacional Política Marcelo Drago responde a defensa de Sergio Muñoz: “Uno no protege las instituciones ocultando los mal haberes de quienes la dirigen” El ex presidente del Consejo para la Transparencia instó a analizar al próximo líder de la PDI, dado que "una cabeza que no tiene un sistema de valores o visión de sus responsabilidades públicas correctas, termina dañando a toda la institución". Diario UChile Miércoles 20 de marzo 2024 11:13 hrs.

Como “un día triste para la institucionalidad chilena”, calificó Marcelo Drago, ex presidente del Consejo para la Transparencia, a la jornada de este martes luego de que el ex director de la PDI, Sergio Muñoz, quedara en prisión preventiva. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Drago sostuvo que “hay una valoración ciudadana bien significativa respecto de otras épocas. Esto es un remezón que todavía no sabemos todas las aristas que tiene, todo el alcance que tiene y, en definitiva, produce un daño muy profundo no solo a la policía sino que al sistema de investigación penal en general“. “Efectivamente lo que se persigue penalmente a algunos tienen ciertos beneficios, la igualdad ante la ley no se cumple, tienen ventajas porque logran acceso a información por adelantado para esconder pruebas, eliminar antecedentes. Hay una justicia para unos y otra para otros”, sostuvo. Para el ex presidente del Consejo para la Transparencia, sostuvo que la frase que argumentó Muñoz de entregar antecedentes para proteger la institución de la presidencia de la República “habla de un sistema de valores completamente trastocados, no funciona de esa forma. Uno no protege las instituciones ocultando los mal haberes de quienes la dirigen, más bien todo lo contrario. Uno protege las instituciones de las personas quienes las tienen a cargo cuando hace falta”. “Esa no es una forma de proteger la democracia, más bien es una forma de dañarla cuando se oculta potenciales accionar ilegal de un jefe de Estado o de cualquier otra autoridad”, señaló. En miras al próximo líder de la PDI, Drago indicó que “las instituciones no dependen de los individuos, pero sí buena parte de su funcionamiento depende de ellos. Un mal nombramiento, una cabeza que no tenía un sistema de valores o una visión de su responsabilidades públicas correctas, termina dañando toda la institución como lo acabamos de ver“. “Nosotros tenemos una oportunidad de combatir el crimen organizado porque hasta el minuto no hemos visto una penetración de esas organizaciones en las policías y en los órganos de persecución penal”, dijo. Para Drago, “si esa línea se cruzan, creo que estamos en el peor de los mundos y de alguna forma en un camino sin retorno. Hay que proteger esos ámbitos ahora que vimos esa colusión, esa facilidad de permear. Creo que es un buen momento para revisar en general estas interacciones y protegernos de eso”. Imagen de Portada: Agencia ATON.

