Política Embajador argentino niega ofensas al delegado, pero se disculpa por expresiones El diplomático negó haber dicho esas palabras y afirmó que "yo pregunté, digamos, cuando se me habló de la figura del delegado presidencial, pregunté en qué consistía, qué era, porque no la conocía. Punto". Diario UChile Sábado 23 de marzo 2024 9:12 hrs.

El embajador argentino Jorge Faurie se disculpó por haber dicho que “ustedes recién aprendían a comer” cuando su país ya era potencia agrícola, pero negó haber ofendido al delegado provincial de Los Andes, Cristián Aravena. En una actividad en el paso Cristo Redentor. Faurie habría señalado en una actividad el pasado 15 de marzo que “mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”. También habría “ninguneado” al delegado provincial de Los Andes: “¿Qué es eso, qué es un delegado? Nuestro gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma”. En conversación con T13, el diplomático negó haber dicho esas palabras y afirmó que “yo pregunté, digamos, cuando se me habló de la figura del delegado presidencial, pregunté en qué consistía, qué era, porque no la conocía. Punto”. Respecto a “potencia agrícola”, dijo que “hemos hablado en algún momento de la capacidad agrícola que tiene la República Argentina, pero no en el contexto del delegado presidencial, en otro momento de la conversación. Alguien construyó un diálogo que no es exactamente el que tuvo lugar”. Asimismo, afirmó que “nadie me manifestó sentirse molesto” con sus dichos y lamentó también la molestia que se ha generado en los parlamentarios. “Lamento que lo sientan así. Si la frase mía le causó falta, sintieron, se sintieron molestos, bueno, habrá que pedir disculpas sobre esta vez particular. No, no eran con esta intención”, añadió. Finalmente, Faurie manifestó que “me parece que el tema no tiene la relevancia que ha generado estas últimas horas. Creo que fue una parte de un diálogo entre dos delegaciones. Allí ha estado el contenido de la conversación”. Fuente y foto: ATON Chile.

