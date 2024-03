44bcba0c6b

c5527a8b69

Nacional Ministro Cordero: “Si el día de mañana me formalizan, lo que corresponde es que no me mantenga” El titular de Justicia volvió a referirse a la inminente formalización del general Yáñez. "Cuando usted tiene una persona en una posición directiva, lo que necesita de esa posición es que esté focalizada en la función pública”, precisó. Diario Uchile Domingo 24 de marzo 2024 16:41 hrs.

Compartir en

El ministro de Justicia Luis Cordero nuevamente se refirió a la inminente formalización por delitos de omisión en contexto de estallido social del general Ricardo Yáñez, máxima autoridad de Carabineros. En entrevista con The Clinic, el titular de Justicia se preguntó: ¿Puedo mantener la continuidad y la fortaleza institucional estando sujeto a una investigación? A lo que contestó que “la respuesta es probablemente no”. Cordero explicó que una formalización abarca una “la dimensión procesal” y otra de carácter “pública” que “no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz, ni con el general Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado”. “Si el día de mañana a mí (me formalizan), o a cualquier directivo de este ministerio, lo que corresponde es que no me mantenga. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿puedo mantener la continuidad y la fortaleza institucional estando sujeto a una investigación? La respuesta es probablemente no”, afirmó. El ministro precisó que una formalización abarca “la dimensión procesal y otra es la dimensión pública. Y esto no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz, ni con el general Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado. Cuando usted tiene una persona en una posición directiva, lo que necesita de esa posición directiva es que esté focalizada en la función pública”. Cordero aclaró que “cuando el gobierno fija el criterio y dice que la formalización es el punto de inflexión, no es un problema de afectar o no la presunción de inocencia, tiene que ver con la continuidad institucional, con la continuidad del Estado que está a cargo de dirigir la institución, que tenga toda la atención”. En ese sentido, destacó que “el caso del exgeneral del Ejército, Ricardo Martínez es el mejor ejemplo: él toma una decisión antes que lo procesen, pese a que después se revocó su procesamiento”.

El ministro de Justicia Luis Cordero nuevamente se refirió a la inminente formalización por delitos de omisión en contexto de estallido social del general Ricardo Yáñez, máxima autoridad de Carabineros. En entrevista con The Clinic, el titular de Justicia se preguntó: ¿Puedo mantener la continuidad y la fortaleza institucional estando sujeto a una investigación? A lo que contestó que “la respuesta es probablemente no”. Cordero explicó que una formalización abarca una “la dimensión procesal” y otra de carácter “pública” que “no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz, ni con el general Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado”. “Si el día de mañana a mí (me formalizan), o a cualquier directivo de este ministerio, lo que corresponde es que no me mantenga. La pregunta que uno debe hacerse es: ¿puedo mantener la continuidad y la fortaleza institucional estando sujeto a una investigación? La respuesta es probablemente no”, afirmó. El ministro precisó que una formalización abarca “la dimensión procesal y otra es la dimensión pública. Y esto no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz, ni con el general Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado. Cuando usted tiene una persona en una posición directiva, lo que necesita de esa posición directiva es que esté focalizada en la función pública”. Cordero aclaró que “cuando el gobierno fija el criterio y dice que la formalización es el punto de inflexión, no es un problema de afectar o no la presunción de inocencia, tiene que ver con la continuidad institucional, con la continuidad del Estado que está a cargo de dirigir la institución, que tenga toda la atención”. En ese sentido, destacó que “el caso del exgeneral del Ejército, Ricardo Martínez es el mejor ejemplo: él toma una decisión antes que lo procesen, pese a que después se revocó su procesamiento”.