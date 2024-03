5344bd94e6

fe353b526a

Deportes Ricardo Gareca y duelo ante Francia: “No hay un plan anti-Mbappé” Este lunes, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, anticipó el cotejo ante el elenco galo y manifestó lo que espera ante el conjunto europeo. Diario UChile Lunes 25 de marzo 2024 11:07 hrs.

Compartir en

La Selección chilena cerrará esta fecha FIFA de marzo con el amistoso de este martes ante Francia en Marsella (17:00 horas), combinado subcampeón del mundo. Este lunes, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, anticipó el cotejo ante el elenco galo y manifestó lo que espera ante el conjunto europeo. “Uno siempre queda conforme con ganar, más sabiendo el rival, que es fuerte. Ha ganado un título mundial, fue subcampeón. Pero más allá de lo que es Francia, lo que me gustaría es ratificar la intención de ganar, sostener en el tiempo la idea futbolística, algo que nos afiance como grupo. Independiente del rival que enfrentemos, la idea es que el equipo mantenga una idea, un estilo. Cualquier jugador que consideremos se le podría presentar la oportunidad”, expresó el “Tigre” en conferencia de prensa. Sobre la formación, el estratego argentino sostuvo: “Quedamos muy conformes con la actuación en el primer partido, recién este martes vamos a confirmar el equipo. Estamos observando, conociéndonos, estamos en esa etapa y cualquier opción que creamos conveniente nos puede servir”. Además, sobre el momento de Francia, que lleva dos partidos sin ganar y viene de perder ante Alemania (2-0), comentó: “Las críticas cuando no se ganan siempre afloran para cualquier selección. Molestan, pero todos pasamos por lo mismo. Estamos acostumbrados, así que no creo les afecte en lo más mínimo”. Respecto a cómo enfrentarán el duelo ante estrellas como Kylian Mbabpé, dijo: “Nadie desconoce la capacidad de sus jugadores, las respetamos. Más allá de Mbappé u otras figuras, pensamos en nosotros. Tener cuidado cuando ataquen, tener marcas, pero en función que no limiten a Chile y lo que queremos ver en el campo. Estos partidos se deben tomar como algo que nos potencia y nos haga crecer. No hay un plan “anti-Mbappé. Es un jugador diferente, que sale de cualquier plan. No obstante uno debe tomar resguardos para intentar controlar. Más allá de su nombre, lo importante es que podamos soltarnos en el juego”. Sobre Alexis Sánchez, Gareca comentó: “Quiero que sea figura, él puede sostener un rendimiento importante dónde sea. En el Inter lo ha sido, pero no con la continuidad que está buscando. Está en una etapa que puede hacer lo que quiera, que sea feliz. Su carrera ha sido brillante. Dónde esté queremos contar con él”. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

La Selección chilena cerrará esta fecha FIFA de marzo con el amistoso de este martes ante Francia en Marsella (17:00 horas), combinado subcampeón del mundo. Este lunes, el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, anticipó el cotejo ante el elenco galo y manifestó lo que espera ante el conjunto europeo. “Uno siempre queda conforme con ganar, más sabiendo el rival, que es fuerte. Ha ganado un título mundial, fue subcampeón. Pero más allá de lo que es Francia, lo que me gustaría es ratificar la intención de ganar, sostener en el tiempo la idea futbolística, algo que nos afiance como grupo. Independiente del rival que enfrentemos, la idea es que el equipo mantenga una idea, un estilo. Cualquier jugador que consideremos se le podría presentar la oportunidad”, expresó el “Tigre” en conferencia de prensa. Sobre la formación, el estratego argentino sostuvo: “Quedamos muy conformes con la actuación en el primer partido, recién este martes vamos a confirmar el equipo. Estamos observando, conociéndonos, estamos en esa etapa y cualquier opción que creamos conveniente nos puede servir”. Además, sobre el momento de Francia, que lleva dos partidos sin ganar y viene de perder ante Alemania (2-0), comentó: “Las críticas cuando no se ganan siempre afloran para cualquier selección. Molestan, pero todos pasamos por lo mismo. Estamos acostumbrados, así que no creo les afecte en lo más mínimo”. Respecto a cómo enfrentarán el duelo ante estrellas como Kylian Mbabpé, dijo: “Nadie desconoce la capacidad de sus jugadores, las respetamos. Más allá de Mbappé u otras figuras, pensamos en nosotros. Tener cuidado cuando ataquen, tener marcas, pero en función que no limiten a Chile y lo que queremos ver en el campo. Estos partidos se deben tomar como algo que nos potencia y nos haga crecer. No hay un plan “anti-Mbappé. Es un jugador diferente, que sale de cualquier plan. No obstante uno debe tomar resguardos para intentar controlar. Más allá de su nombre, lo importante es que podamos soltarnos en el juego”. Sobre Alexis Sánchez, Gareca comentó: “Quiero que sea figura, él puede sostener un rendimiento importante dónde sea. En el Inter lo ha sido, pero no con la continuidad que está buscando. Está en una etapa que puede hacer lo que quiera, que sea feliz. Su carrera ha sido brillante. Dónde esté queremos contar con él”. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.