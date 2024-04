cc18ed65ac

Deportes Arturo Vidal: “Me falta fútbol, pero físicamente me sentí muy bien” El volante manifestó su felicidad por la agónica victoria ante Cerro Porteño por el debut en la fase grupal de Copa Libertadores y aseguró que no sintió molestias físicas en su regreso. Diario UChile Jueves 4 de abril 2024 11:20 hrs.

Parecía que Colo Colo se estrenaba en la fase grupal de la Copa Libertadores 2024 con un amargo empate como local ante Cerro Porteño, pero en el último suspiro, en el tercer minuto adicional, Lucas Cepeda le dio una agónica victoria al Cacique. Cepeda ingresó sobre el final por un Arturo Vidal que regresó a la acción tras varias semanas fuera por sus problemas físicos. El “King” fue titular y jugó hasta los 84 minutos. “Es un sueño volver y ganar así el primer partido de local. Estoy muy contento por el equipo. Sabemos cómo son los paraguayos cuando juegan de visita“, expresó el bicampeón de América con la Roja a la transmisión oficial tras el cotejo. Sobre su salida, sostuvo: “Acá no somos once, somos un plantel de treinta jugadores. En los cambios mejoramos mucho. Al principio muchos hablaron que Lucas no era un buen refuerzo, pero esta demostrando el buen jugador que es”. Respecto a su trabajo de recuperación, el ex Inter de Milán comentó: “Estoy muy contento, fue un récord lo que hicimos con Wilson para ponerme en forma. Me falta más de fútbol, pero físicamente me sentí muy bien. Pero lo más importante es que el equipo volvió a ganar”. Por último, Vidal anticipó el próximo duelo ante Fluminense en Brasil por Copa Libertadores: “Fluminense es un equipo fuerte, es el actual campeón de la Copa Libertadores, pero nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro y a ganar”. Fuente: ATON Chile.

Foto: Photosport.

