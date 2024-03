9ee3735a3f

Deportes Esta es la programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional Entre este jueves 28 y domingo 31 de marzo regresará la acción por el certamen de Primera División tras la pausa por los amistosos de la selección chilena. Diario UChile Miércoles 27 de marzo 2024 11:20 hrs.

Terminó la fecha FIFA de marzo y con ello este fin de semana largo regresará la acción por el Campeonato Nacional 2024. Todo arrancará este jueves 28 de marzo con el duelo entre Audax Italiano y Coquimbo Unido, a las 18:00 horas en el estadio Municipal de La Pintana, mientras que Deportes Iquique, uno de los líderes del certamen, enfrentará ese mismo día a O’Higgins. En tanto, el sábado destaca la visita de Universidad Católica a Huachipato, campeón vigente, a las 12:00 horas en Talcahuano, mientras que a las 18:00 Colo Colo recibirá a Everton en el Monumental. Por su lado, el domingo resalta el cotejo entre Universidad de Chile, otro de los punteros de la competencia, ante Cobreloa, a las 18:00 en el Zorros del Desierto de Calama. Esta es la programación completa de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2024: JUEVES 28 DE MARZO 18:00 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, estadio Municipal de La Pintana.

20:30 horas, O’Higgins vs. Deportes Iquique, estadio El Teniente. VIERNES 29 DE MARZO 20:30 horas, Cobresal vs. Palestino, estadio El Cobre. SÁBADO 30 DE MARZO 12:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio Huachipato.

18:00 horas, Colo Colo vs. Everton, estadio Monumental.

20:30 horas, Deportes Copiapó vs. Unión La Calera, estadio Luis Valenzuela. DOMINGO 31 DE MARZO 18:00 horas, Cobreloa vs. Universidad de Chile, estadio Zorros del Desierto.

20:30 horas, Unión Española vs. Ñublense, estadio Santa Laura. Fuente y foto: ATON Chile.

