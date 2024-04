007a4ab4f6

Nacional Política Censura a mesa directiva: el fantasma de una nueva derrota en Chile Vamos por “infantilismo” de Republicanos y PSC En la coalición cuestionan la premura de la acción liderada por las tiendas de ultraderecha y plantean que no estarían los votos para destituir a la testera. Ximena Ossandón, jefa de bancada de RN, acusó "irresponsabilidad" de parte de los gestores. Bárbara Paillal Miércoles 17 de abril 2024 17:55 hrs.

Este miércoles la Sala de la Corporación dio cuenta del ingreso de dos mociones de censura, autorías del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano. En los escritos, los parlamentarios aluden a presiones indebidas y acusan una intromisión ilegítima por parte del Poder Ejecutivo que derivó -a su juicio- en una mesa viciada. Todo esto amparado en los dichos del primer vicepresidente, Gaspar Rivas (PDG), quién señaló que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, por medio de la subsecretaria Macarena Lobos le “ofreció” el cargo de la primera vicepresidencia. Dichos que más tarde fueron aclarados por el mismo parlamentario e incluso descartados por el ministro Elizalde. En conversaciones que comenzaron a primera hora de este miércoles, desde el Partido Republicano buscan comprometer la totalidad de votos desde Chile Vamos. Sector que no fue parte de la génesis de la censura. Una primera victoria ya fue anunciada por el diputado Jorge Guzmán, jefe de bancada de Evópoli, quién afirmó que “esto es tan grave como que el Poder Ejecutivo ofrezca al Poder Judicial resolver ciertos aspectos en una forma determinada a cambio de posiciones en la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema. Nosotros vamos a defender la independencia del Poder Legislativo y no vamos a aceptar intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones que tomemos”. Riesgo de derrota en la oposición Mientras tanto, la censura genera mayor reticencia en Renovación Nacional y la UDI. Pese a que todo indica se inclinarían por apoyar esta moción, en las colectividades dudan contar con los votos necesarios, considerando la elección de la nueva mesa directiva. Temen ratificar por segunda vez a la testera liderada por el Partido Comunista. Desde el sector advierten que si se llegara a rechazar esta moción quienes presentaron la censura serán los responsables de esta nueva derrota, apuntando directamente al Partido Republicano y al PSC. La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, admitió que por dichos motivos se encuentran analizando su postura final. En el peor de los casos, desde la colectividad, abogarían por dar libertad de acción a sus diputados. “Nosotros no descartamos apoyarla, pero el punto es que la responsabilidad de que tenga viabilidad política es de Republicanos y el Partido Social Cristiano, y si la llegamos a perder, que existe una posibilidad bastante alta, recordemos que nosotros perdimos solo por un voto, va a ser como un segundo ungimiento y proclamación de Karol Cariola como presidenta de la Cámara”, indicó. “La responsabilidad de esta nueva coronación es producto de la irresponsabilidad y del infantilismo, en este caso del PSC y de Republicanos”, recalcó. Por su parte, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, confirmó que comprometerán sus votos, pero insistió en los resquemores frente a una posible ratificación de Cariola en la mesa directiva. “Para que exista una censura tienen que haber, primero, argumentos que en este caso existen, y segundo, los votos“, planteó. “Nosotros vamos a votar a favor de la censura, pero quienes la presentan tienen que ser responsable de reunir los votos y lo peor que nos podría ocurrir, es que en menos de una semana en un caso por no venir a votar y en otro por presentarla en forma atarantada termine dándosele un doble triunfo al Partido Comunista“, cuestionó. La postura del centro y del oficialismo Quién tampoco define sus votos es el comité de Demócratas, eso sí advirtieron que, para zanjar una postura conversarán con quienes impulsaron la candidatura de Joanna Pérez, es decir, la centroderecha. Cabe destacar que, la otrora carta opositora a presidir la Corporación realizó un llamado a la “mesura” e indicó que, pese a compartir los argumentos, “Chile está cansado de las divisiones. Hay que entender que la ciudadanía quiere ver a la clase política trabajar por los temas que son urgentes y esta disputa de quién toca la campanilla creo que incomoda a la ciudadanía”. Desde el Partido Republicano, en tanto, instan a Chile Vamos a plegarse a la moción señalando que producto de dicha reticencia se han perdido acusaciones constitucionales que tenían piso para prosperar. El diputado de dicha colectividad, Luis Sánchez, señaló “espero contar con el voto a favor de Chile Vamos, de Demócratas, de Amarillos, del Partido Social Cristiano, porque de verdad lo que ocurrió aquí ya sobrepasa todo límite. No podemos permitir que ocurra. Por lo mismo, yo esperaría incluso contar con el voto a favor de diputados de izquierda por último para que ellos puedan votar por una mesa que no esté afectada por vicio”. En el oficialismo -por ahora- mantienen la postura de defender a la nueva mesa de la Corporación. La propia presidenta de la Corporación, Karol Cariola (PC) emplazó a la oposición señalando que “perder el tiempo en el debate de una acusación como ésta, que por lo demás no tiene sustento a mi parecer, que lamentablemente además censura la totalidad de la mesa cuando lo que se está haciendo es cuestión de la situación particular de un parlamentario dentro de la mesa, me parece que no tiene sentido. Yo le haría un llamado a la oposición en este caso a recapacitar”. Sin embargo, en el sector también hay conciencia de que esta moción, aún cuando sea rechazada, pueden ser levantada nuevamente en el transcurso de los ocho meses que estarían en la testera. Por lo mismo, el diputado del PPD, Raúl Soto, planteó formar un nuevo acuerdo administrativo que reúna a fuerzas transversales, incluso con la oposición, para otorgar gobernabilidad a la Cámara de Diputados. Imagen de Portada: Agencia ATON.

