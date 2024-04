007a4ab4f6

Nacional Política Ricardo Lagos Weber sugiere crear un “núcleo de negociación” sobre reforma tributaria, previsional y de sistema político El senado del PPD se declaró "incomodo con la forma en que se está haciendo política", a la luz de las elecciones en el Senado y la Cámara. De todas maneras, afirmó que aún ve posibilidad de avanzar en la reforma previsional y el pacto fiscal. Diario UChile Miércoles 17 de abril 2024 12:29 hrs.

El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, se declaró “incómodo con la forma en que se está haciendo política” y con la “incapacidad de mirar más allá del metro cuadrado”. En conversación con la primera edición de Radioanálisis y a la luz de las recientes elecciones de la mesa en el Senado y la Cámara de Diputados, Lagos Weber aseguró que ve una “oposición que es mayoría, al menos en el Senado y un escenario nuevo”. “Demócratas efectivamente cruzó la línea y está trabajando por la derecha, es un hecho político que creo que tenemos que aceptarlo (…) y por otro lado, veo una Cámara de Diputados donde la derecha estaba convencida de que iban a ganar las elecciones y que le iban a dar un golpe al oficialismo, pero no fue así y no pasan ni 24 horas y empiezan a buscar pretextos para censurar la mesa. Más que estar desalentado, creo que va a costar harto sacar adelante temas que son muy relevantes para nuestro país, para combatir la delincuencia, la migración ilegal, para mejorar las pensiones y las listas de espera”, dijo. “Al final uno tiene que tener acuerdos, hay que sacar adelante reformas, modificaciones legales, presupuestos, conseguir más ingresos, hacer crecer la economía. Lo que sí veo es una derecha muy dura, que está muy sesgada y muy cebada con sus resultados electorales o su perspectiva de resultados electorales”, añadió el senador. Respecto a los motivos que explican el actual clima, Lagos Weber apuntó al sistema político “con la excesiva dispersión que se genera a nivel parlamentario”, y a la percepción “de que los nuevos en política (…) tienen un respaldo ciudadano muy importante”. “Hay un cansancio de la ciudadanía que cuando ve que lo ya establecido no resuelve problemas o no avanza en la resolución de problemas, apela a buscar representaciones nuevas que no han sido probadas (…) ¿Y dónde veo eso? Lo veo tal vez cuando se eligió la primera asamblea constituyente, en que sectores más identitarias, más vinculados a sectores independientes de izquierda tuvieron una mayoría muy importante en el resultado y una presencia mayoritaria a la hora de definir el texto constitucional que fue rechazado el 4 de septiembre y algo similar ocurre después de ese fracaso, cuando termina en otro proceso constituyente, en que republicanos tiene una representación inesperada”, recordó. De todas maneras, el parlamentario afirmó que sí ve posibilidad de que se avance en la reforma previsional y el pacto fiscal, ya que “todavía quedan sectores con los que tenemos que hacer un esfuerzo para poner sobre la mesa varias cosas al mismo tiempo que permitan incentivar, estimular y generar un apetito”. En esa línea, el senador del PPD sugirió conformar un “núcleo de negociación” en donde se dialogue sobre pensiones, reforma tributaria y sistema político. “Creo que es el mejor momento para avanzar en una agenda en la que nadie va a obtener el 100%, porque es imposible, pero tú le das una respuesta desde el sistema político, desde la democracia representativa, desde aquellos que fueron electos. No va a ser el 6-0 que yo quiero tal vez en solidaridad, ni el 6-0 en favor de las cuentas individuales que quiere la derecha, pero vamos a decir que el sistema resuelve y vamos a evitar la tentación de tener liderazgos que pueden emerger de cualquier sector, de la derecha más extrema, de la izquierda más extrema o populismos derechamente nacionalistas que te van a decir: yo resuelvo este problema en 15 minutos”. Revisa la entrevista completa aquí:

