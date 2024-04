e938755fc2

Nacional Roberto Fantuzzi: “Necesitamos urgentemente industrializar nuestro país” El empresario y presidente de Asexma expuso su visión respecto a la desaparición de la industria chilena, a raíz de la situación que vive la siderúrgica Huachipato, y la imposibilidad de competir con otros países. Camilo Vega Martinez Domingo 21 de abril 2024 11:06 hrs.

El caso del cierre de la siderúrgica Huachipato llevó a muchos a reflexionar nuevamente sobre el estado de la industria nacional. Sobre todo frente a la globalización y “amenaza” de la industria extranjera, sobre todo china. Entre sus voces más críticas está Roberto Fantuzzi, presidente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas, Servicios y Turismo (Asexma). En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, expuso su visión respecto a la industria chilena. “¿Qué industria nacional? Si no queda nada, está todo destruido. Chile alcanzó a exportar más zapatos que vino en la década del 70”, partió indicando el empresario. “Hay que reindustrializar nuestros país”, afirmó tajantemente. “Si queremos resolver el problema de la pobreza y el salario mínimo, necesitamos urgentemente industrializar nuestro país. Cuando tienes industria, tienes valor agregado incorporado al producto. El valor agregado significa conocimiento, el conocimiento es lo que se paga”, aseguró Fantuzzi al ser consultado por nuestro medio, en su reflexión sobre la realidad industrial en Chile. En su estilo, Fantuzzi disparó contra todos. Incluso contra el mismo empresariado. “También somos responsables, lo que generan la riqueza, crecimiento, son las empresas. Que no exista colusión, evasión tributaria. Los empresarios somos también responsables de todo lo que se ha hecho en esta década que ya está perdida”, criticó. Fantuzzi también dejó palabras en particular para el caso de la siderúrgica Huachipato y su competición con el acero chino. “Yo no puedo competir con un país, puedo competir con una industria. Con un país que subsidia a sus fabricantes, yo no puedo competir. Entonces el caso de Huachipato es uno de ellos. Yo sigo insistiendo en una cosa: si se resuelve el problema, se resuelve con un parche curita porque hay cientos de empresas que pasan exactamente lo mismo”, sostuvo el empresario, recordando el ejemplo de la desaparecida industria del calzado en Chile. Foto: Aton

